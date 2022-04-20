يقدم فندق سمرست الخليج الغربي الدوحة الجديد أسلوب حياة عصري ويوفر للمقيمين للفترات القصيرة أو الطويلة خدمات مثالية

الدوحة، قطر- أعلنت شركة أسكوت المحدودة (أسكوت) عن إعادة افتتاح أحد فنادقها في دولة قطر بعدما خضع للتجديد بالكامل. وقد تم افتتاح فندق سمرست الخليج الغربي الدوحة الجديد في إطار خطط المجموعة الواعدة للتوسع في المنطقة.

ولا بد من الإشارة إلى أنه قد تم افتتاح فندق سمرست الخليج الغربي الدوحة التي تعود ملكيته لشركة كتارا للضيافة في العام 2008 للمرة الأولى، وكان يتألف من 200 وحدة فندقية تضم غرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وقد انصب تركيز الفندق في تلك الفترة على تلبية احتياجات الضيوف المقيمين لفترة طويلة. أما حاليًا، وفي خطوة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للمسافرين، يضم الفندق الذي خضع للتجديد 228 وحدة فندقية والتي هي موزعة على شقق بغرفة نوم واحدة، غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم، مما يجعل من الفندق الخيار الأمثل للأفراد ورواد الأعمال والسياح على حد سواء.

وفي هذا السياق، علق السيد فينسينت ميكولس، المدير العام لشركة أسكوت في منطقة الشرق الأوسط، إفريقيا، تركيا والهند، قائلًا: "يسعدنا أن نعلن عن إعادة افتتاح فندقنا الرائد الذي تم تجديده حديثًا في قطر، ليقدم للمقيمين مجددًا أسلوب حياة حضريًا فخمًا في قلب الدوحة. وبفضل موقعه المجاور لمجموعة من أكثر المؤسسات شهرة في البلاد، نحن على ثقة بأن فندق سمرست الخليج الغربي الدوحة سيقدم عروض إقامة راقية تناسب قاعدة المسافرين الحالية والأسواق الجديدة. وتعتبر إعادة الافتتاح الذي طال انتظاره، من بين عدد من المشاريع القادمة التي خططنا لها في المنطقة في الأشهر المقبلة وما يليها".

وتتميز الغرف التي تم تجديدها بالكامل بالفخامة والراحة حيث تضفي شعور الإقامة في المنزل، وهي تتّسم بأجواء دافئة يعكسها الديكور العصري بلمسة من الأرابيسك. تقع كل غرفة قبالة إطلالات خلابة على أفق الدوحة اللامع، يمكن الاستمتاع بها بفضل النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف. كذلك، تضم الغرف مجموعة من الأجهزة الحديثة، مطبخًا مجهزًا بالكامل ومنطقة مخصصة للمعيشة وتناول الطعام تمنح كل ضيف إقامة مريحة لا تضاهى.

فضلًا عن ذلك، تتوفر مجموعة من المرافق الترفيهية والأنشطة وخدمات دعم الأعمال في الفندق، بما في ذلك حوض سباحة، صالة ألعاب رياضية، مركز أعمال، قاعة الإفطار ومنطقة لعب للأطفال. وكجزء من أعمال تجديد مكان الإقامة، تمت إضافة مقهى في الردهة، مطعم، متجر صغير وغرفة للصلاة للارتقاء بتجربة الضيوف.

يمتلك فندق سمرست الخليج الغربي الدوحة موقعًا مركزيًا في قلب المدينة، وهو موازٍ للشارع الدبلوماسي ومثالي للمسافرين من رواد الأعمال الذين بإمكانهم الوصول بسهولة إلى مقرات الوزارات، السفارات، القنصليات ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. هذا وسوف يسرّ المسافرون والعائلات بقضاء أوقات فراغهم في المجتمع المحيط المتنوع، لا سيما أن الفندق يقع على مقربة من الكورنيش الرائع وسيتي سنتر مول الدوحة.

تشمل الحجوزات في الفندق الذي تم تجديده خدمات التدبير المنزلي اليومية وخدمة الواي فاي المجانية والاستخدام المجاني للمرافق الترفيهية.

للمزيد من المعلومات أو للحجز، يُرجى التواصل مع الفندق على الرقم +974 4 420 3333 أو عبر enquiry.doha@the-ascott.com

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نبذة عن أسكوت المحدودة

أسكوت المحدودة هي شركة سنغافورية نمت لتصبح واحدة من أبرز مشغلي الشقق الفندقية في العالم. تغطي محفظة أسكوت أكثر من 200 مدينة في 30 دولة عبر آسيا، المحيط الهادئ، آسيا الوسطى، أوروبا، الشرق الأوسط، إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تملك أسكوت أكثر من 76,000 وحدة فندقية مشغلة وما يقارب 57,000 وحدة قيد التطوير، أي بمجموع يزيد عن 133,000 وحدة في أكثر من 800 فندق.

تشمل العلامات التجارية للشقق الفندقية المزودة بالخدمات والفنادق التي تملكها الشركة: علامة أسكوت ذا ريزدينس، ذا كريست كولكشن، سمرست، كويست، سيتادينز، ليف، بريفيرينس، فيرتو، هاريس، سيتادينز كونيكت، فوكس، يلو، فوكس لايت، بوب.

يقدم برنامج الولاء الفندقي من أسكوت، مكافآت أسكوت ستار، مزايا حصرية لأعضائه عند حجز إقامتهم مباشرةً في فنادق أسكوت المشاركة.

أسكوت، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند الإستثمارية المحدودة، هي الشركة الأولى التي قادت قطاع الشقق الفندقية ذات المستوى العالمي في آسيا والمحيط الهادئ مع افتتاح فندق أسكوت سنغافورة في العام 1984. واليوم، تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 30 عامًا من النجاحات في القطاع والجوائز المرموقة والسمعة العالمية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.discoverasr.com

نبذة عن شركة كابيتالاند الإستثمارية المحدودة

يقع المقر الرئيسي لشركة كابيتالاند الإستثمارية المحدودة في سنغافورة وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الإستثمار العقاري (REIM) وتتمتّع بحضور قوي في آسيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر2021، بلغت قيمة الأصول العقارية تحت إدارة كابيتالاند الإستثمارية حوالي 120.8 مليار دولار سنغافوري، بالإضافة إلى 84.3 مليار دولار سنغافوري من الصناديق العقارية المدارة وهي موزعة على ستة صناديق استثمار عقاري مدرجة وصناديق تجارية، و30 صندوقًا خاصًا عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تغطي محفظة الأصول العقارية المتنوعة للشركة مشاريع التطوير المتكاملة وتجارة التجزئة والمكاتب والإقامة والقطاعات الاقتصادية الجديدة مثل المجمعات التجارية والصناعية واللوجستية ومراكز البيانات.

تهدف كابيتالاند الإستثمارية إلى توسيع نطاق صناديقها العقارية المدارة وأرباحها المتعلقة بالرسوم من خلال مجموعتها الكاملة من قدرات إدارة الإستثمارات والتشغيل. وبصفتها الذراع التجارية الإستثمارية لمجموعة كابيتالاند، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى إمكانات التطوير وفرص الإستثمار على مستوى المشاريع قيد الإنشاء لدى ذراع التطوير في مجموعة كابيتالاند. ويُعتبر عملها تحت مظلة مجموعة كابيتلاند الراسخة من أهم السمات التي تميز كابيتالاند الإستثمارية عن غيرها من شركات إدارة الإستثمار العقاري.

كجزء من مجموعة كابيتالاند، تضع كابيتالاند الإستثمارية المحدودة الإستدامة في صميم عملها. وبصفتها شركة عقارية مسؤولة، فإنها تساهم أيضًا في دعم الرفاهية البيئية والإجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها حيث تقدم قيمة اقتصادية طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

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