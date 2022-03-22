دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أسكوت المحدودة، الشركة الرائدة عالميًا في تشغيل الشقق الفندقية، عن ترسيخ حضورها في السوق الكازاخستانية مع الافتتاح المرتقب لفندق سمرست سيتي سنتر أتيراو تحت علامة سمرست الشهيرة من أسكوت.

يضم الفندق المؤلف من 12 طابقًا شقق استوديو أنيقة وواسعة وشقق فندقية بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم وبنتهاوس مع تراسات، ويرحب برواد الأعمال والسياح لاستكشاف عالم من الرقي. بفضل المرونة والطبيعة العملية لمساحات المعيشة الواسعة، يجمع الفندق بشكل غير متكلّف بين الحياة المهنية والحياة الشخصية لمنح الضيوف نمط حياة متوازن. تتميز الغرف الأنيقة والواسعة بالرقي والراحة؛ فقد تم تصميم كل شقة فندقية مزودة بالخدمات بشكل هادف لإلهام الحياة الشاملة وسط تصميم معماري عصري يتناغم بسلاسة مع الطابع الثقافي المحلي والألوان الفريدة التي تعكس الضيافة الكازاخستانية الغنية.

يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة واسعة من وسائل الراحة الشاملة المتوفرة في الفندق والتي تلبي احتياجات كل من المقيمين لفترة قصيرة وطويلة. ويشمل ذلك غرفة اجتماعات راقية، ومسبحًا مصممًا بشكل فريد، وصالة للألعاب الرياضية عالمية المستوى مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، وسبا رويال بيوتي حيث يمكن للضيوف تجديد طاقاتهم، ولاونج آيس أوف سبايدز، وقاعة مناسبات نوماد بانكيت. يمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بالمأكولات الشهية التي يقدمها المطعم الداخلي مانزارا، حيث يتيح تجربة طهي عالمية مع لمسة من الضيافة المحلية.

وفي هذا السياق، علّق السيد فينسينت ميكولس، المدير العام لشركة أسكوت في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند: "أتيراو مدينة حديثة مزدهرة تتميز بمزيج مؤثر من الثقافات الأوروبية والآسيوية وهي تشهد نموًا سريعًا. وانطلاقًا من خطط التوسع العالمية الخاصة بنا، نحن فخورون بدخول أسكوت إلى كازاخستان من خلال افتتاح فندق سمرست سيتي سنتر أتيراو للترحيب بالمسافرين العالميين لتجربة الضيافة الكازاخستانية المتميزة. يستقبل الفندق الضيوف في منزلهم الثاني في أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في البلاد".

يقع فندق سمرست سيتي سنتر أتيراو في وسط المنطقة الأوروبية بكازاخستان التي تضم أبرز مرافق النفط والطاقة في الدولة النابضة بالحياة. يحتل الفندق المصمم بشكل هادف موقعًا مناسبًا على بعد 15 دقيقة بالسيارة من مطار أتيراو الدولي وسط حي ثري محاط بفرص العمل والترفيه وأفضل ما تقدمه المدينة. كما يقع الفندق في شارع مكهامبيت أوتيميسولي الذي يتميز بالمناظر الخلابة على بعد خطوات من المنظمات التجارية الدولية والمحلية البارزة والمطاعم وشارع ساتبايي الصاخب ومول بايزار الشهير ونهر أورال الذي يمر عبر البلاد.

بين أواخر العام 2021 و2022، افتتحت أسكوت أربعة فنادق جديدة في دبي وعمان ونيروبي وأتيراو، تحت علامتيها الشهيرتين سيتادينز وسمرست. فقد تم افتتاح فندق سيتادينز مدينة الثقافة دبي في الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2021؛ إلى جانب فندق سيتادينز الغبرة مسقط في سلطنة عمان وهو الفندق الأول للعلامة في السلطنة، فضلاً عن فندق سمرست ويست فيو نيروبي في كينيا الذي تم افتتاحه مؤخرًا والذي يشكّل أول فندق لأسكوت في شرق إفريقيا، وحاليًا فندق سمرست سيتي سنتر أتيراو في كازاخستان. في إطار خطط نموها الطموحة، من المقرر أن تضيف أسكوت المحدودة ثلاث فنادق تشغيلية جديدة إلى محفظتها في العام 2022؛ وستشمل: سمرست وسط مدينة الخبر وسيتادينز أبها وفلل أسكوت الرياض في المملكة العربية السعودية، كما ستعيد أسكوت افتتاح فندق سمرست ويست باي الدوحة الذي طال انتظاره، وفندق سمرست المنصورة الدوحة في قطر.

احتفالاً بافتتاح الفندق الجديد، سيتسنى لأعضاء برنامج الولاء الفندقي مكافآت أسكوت ستار الاستفادة من خصم يصل إلى 20% على الحجوزات وكسب ثلاث نقاط مكافآت مع كل إقامة يحجزونها عبر discoverasr.com/offers.

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نبذة عن أسكوت المحدودة

أسكوت المحدودة هي شركة سنغافورية نمت لتصبح واحدة من أبرز مشغلي الشقق الفندقية في العالم. تغطي محفظة أسكوت أكثر من 200 مدينة في 30 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تملك أسكوت أكثر من 76,000 وحدة فندقية مشغلة وما يقارب 57,000 وحدة قيد التطوير، أي بمجموع يزيد عن 133,000 وحدة في أكثر من 800 فندق.

تشمل العلامات التجارية للشقق الفندقية المزودة بالخدمات والفنادق التي تملكها الشركة: علامة أسكوت ذا ريزدينس، ذا كريست كولكشن، سمرست، كويست، سيتادينز، ليف، بريفيرينس، فيرتو، هاريس، سيتادينز كونيكت، فوكس، يلو، فوكس لايت، بوب.

يقدم برنامج الولاء الفندقي من أسكوت، مكافآت أسكوت ستار، مزايا حصرية لأعضائه عند حجز إقامتهم مباشرةً في فنادق أسكوت المشاركة.

أسكوت، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند الإستثمارية المحدودة، هي الشركة الأولى التي قادت قطاع الشقق الفندقية ذات المستوى العالمي في آسيا والمحيط الهادئ مع افتتاح فندق أسكوت سنغافورة في العام 1984. واليوم، تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 30 عامًا من النجاحات في القطاع والجوائز المرموقة والسمعة العالمية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.discoverasr.com.

نبذة عن شركة كابيتالاند الإستثمارية المحدودة

يقع المقر الرئيسي لشركة كابيتالاند الإستثمارية المحدودة في سنغافورة وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الإستثمار العقاري (REIM) وتتمتّع بحضور قوي في آسيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر2021، بلغت قيمة الأصول العقارية تحت إدارة كابيتالاند الإستثمارية حوالي 120.8 مليار دولار سنغافوري، بالإضافة إلى 84.3 مليار دولار سنغافوري من الصناديق العقارية المدارة موزعة على ستة صناديق استثمار عقاري مدرجة وصناديق تجارية، و30 صندوقًا خاصًا عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تغطي محفظة الأصول العقارية المتنوعة للشركة مشاريع التطوير المتكاملة وتجارة التجزئة والمكاتب والإقامة والقطاعات الاقتصادية الجديدة مثل المجمعات التجارية والصناعية واللوجستية ومراكز البيانات.

تهدف كابيتالاند الإستثمارية إلى توسيع نطاق صناديقها العقارية المدارة وأرباحها المتعلقة بالرسوم من خلال مجموعتها الكاملة من قدرات إدارة الإستثمارات والتشغيل. وبصفتها الذراع التجارية الإستثمارية لمجموعة كابيتالاند، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى إمكانات التطوير وفرص الإستثمار على مستوى المشاريع قيد الإنشاء لدى ذراع التطوير في مجموعة كابيتالاند. ويُعتبر عملها تحت مظلة مجموعة كابيتلاند الراسخة من أهم السمات التي تميز كابيتالاند الإستثمارية عن غيرها من شركات إدارة الإستثمار العقاري.

كجزء من مجموعة كابيتالاند، تضع كابيتالاند الإستثمارية المحدودة الإستدامة في صميم عملها. وبصفتها شركة عقارية مسؤولة، فإنها تساهم أيضًا في دعم الرفاهية البيئية والإجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها حيث تقدم قيمة اقتصادية طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

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