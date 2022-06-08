تسعى أستيلاس إلى تسريع عمليات إطلاق المنتجات والمؤشرات الجديدة للأدوية المستقبلية، وتعزيز جهود نقل التكنولوجيا والمعرفة المحلية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين

الرياض: أعلنت شركة أستيلاس فارما "Astellas Pharma” (TSE: 4503، الرئيس والمدير التنفيذي: الدكتور كينجي ياسوكاوا، "أستيلاس")، وهي شركة أدوية عالمية ملتزمة بتحويل أحدث اكتشافات العلوم المبتكرة إلى منتجات قيمة تساعد المرضى، اليوم الافتتاح الرسمي لمكتبها العلمي والفني بالرياض.

يُعد افتتاح المكتب جزءاً من التزام شركة أستيلاس طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إيمان الشركة الراسخ بأهمية الاستفادة من ابتكارات التكنولوجيا لخدمة المرضى والمجتمعات بشكلٍ أفضل، ودعم البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة بالأدوية والعلاجات المبتكرة.

حول افتتاح المكتب العلمي والفني، قال ليون مور - رئيس التجارة في الأسواق الدولية في أستيلاس: "نحن سعيدون جداً ومتحمسون لمنحنا هذه الفرصة لتعميق جذورنا في المجتمع السعودي وخدمة أفراده. يُعد افتتاح مكتبنا العلمي والفني في الرياض امتداداً طبيعياً للعمل الذي نقوم به على مستوى العالم، كما يتماشى مع جهود الحكومة السعودية في توفير رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى. نرى في الأفق العديد من مجالات التعاون مع السلطات المحلية ومقدمي الرعاية الصحية، والاستفادة من إمكاناتنا وخبراتنا لتوفير الأدوية والعلاجات المبتكرة للمرضى السعوديين ".

وقال سعادة السفير فوميو إيوايي، سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية: ”نرحب بافتتاح المكتب العلمي والفني لشركة أستيلاس في الرياض، تأتي هذه الخطوة للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين المملكة العربية السعودية واليابان كما ودعمًا لرؤية 2030. إن وجود أستيلاس في المملكة العربية السعودية لن يقتصر على رفع جودة الرعاية الصحية فحسب، بل سوف يساهم أيضًا بتحقيق أهداف رؤية 2030 الصحية وتمكين الكوادر الشبابية. نأمل أن يكون نجاح مكتب أستيلاس عامل ملهم ومشجّع للشركات اليابانية الأخرى للتوسّع والاستثمار في المملكة".

من جهةٍ أخرى، سيُسهل مكتب أستيلاس العلمي والفني بناء شراكاتٍ قوية مع الجهات أصحاب الشأن وشركاء الصناعة ومقدمي الرعاية الصحية والسلطات المحلية في المملكة.

التركيز على السوق الرئيسية ذات الأولوية وتسريع عمليات إطلاق المنتجات فيها

تعتبر المملكة العربية السعودية من الأسواق ذات الأولوية بالنسبة لشركة أستيلاس، وبهدف تقديم خدماتٍ أفضل للمرضى، سيتم إعطاء الأولوية لإطلاق المنتجات المستقبلية والمؤشرات الجديدة للأدوية ليتم إطلاقها في المملكة. وسيتم اختيار أدوية الأورام التي تستهدف مناطق محددة مثل ﺳﺮطﺎن اﻟﺪم اﻟﻨﺨﺎﻋﻲ اﻟﺤﺎد وسرطان الجهاز البولي وسرطان المعدة وأدوية علاج فقر الدم لمرضى الكلى المزمنة، بالإضافة إلى التقنيات الجديدة في الطب التجديدي والعلاج الجيني، لمنحها الأولوية لضمان وصول علاجات أكثر ابتكاراً وإنقاذ حياة المزيد من

المرضى المحتاجين إلى هذه العلاجات. من ناحيةٍ أخر، سيُسهل المكتب العلمي والفني تعزيز التعاون والشراكة مع السلطات المحلية لتسريع توفير هذه المنتجات المبتكرة.

نقل التكنولوجيا والمعرفة في المملكة

ستواصل أستيلاس الاستثمار في التكنولوجيا ونقل المعرفة المحلية من خلال شراكاتها مع الشركات والجهات الأخرى مثل مشروع التصنيع المشترك مع شركة ساجا الصيدلانية، والتعاون مع شركة الصالحية وشركة تامر والجزيرة، والتي مكنت منتجات أستيلاس التي يحتاج إليها مرضى الأورام وأمراض الدم والمناعة وأدوية زرع الأعضاء من الوصول إليهم بسرعة. كما سيدعم المكتب المبادرات العلمية والفنية للشركة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

الاستثمار في توظيف المواطنين

من خلال افتتاح المكتب، ستوفر أستيلاس فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وستدعم المجتمع المحلي بمهاراتٍ جديدة حيث يشكل المواطنون السعوديون أكثر من 60 في المئة من القوى العاملة المحلية في أستيلاس.

زيادة فرص المشاركة في المملكة

تخطط أستيلاس أيضاً لتوسيع نطاق من خلال التعليم والتدريب، بالشراكة مع الشركاء المحليين وشركاء الصناعة، وكذلك مقدمي الرعاية الصحية، في مجموعة من الموضوعات بداية من التوعية بالأمراض إلى التعليم بأدويتنا. ويأتي ذلك دعماً لمبادرات الحكومة السعودية في مجال الصحة والعافية مثل "برنامج تحول القطاع الصحي'' و ''مبادرة الرعاية الوقائية'' التي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون قطاعاً صحياً شاملاً وفعالاً وذو منظومة متكاملة.

وحول توقيت افتتاح مكتب الرياض، أضاف السيد مور بالقول: "يسعدنا أن نكون جزءاً من مسيرة تحقيق رؤية 2030 المتمثلة في بناء منظومة صيدلانية حيوية في المملكة العربية السعودية، خاصةً في هذا الوقت الذي أكد فيه الوباء أهمية الوصول في الوقت المناسب للأدوية والعلاجات. وأنا متحمس تجاه مبادرات التعاون مع الهيئات المحلية، وكذلك مع الشركات الصيدلانية في الداخل وحول العالم، وتسخير أوجه التآزر الجماعي لدينا لتحقيق الأفضل لمجتمع المملكة العربية السعودية".

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حول استيلاس

استيلاس فارما انك. هي شركة ادوية تمارس أعمالها في اكثر من 70 دولة حول العالم، ونعزز نهج مجال التركيز الذي صمم لتحديد فرص الابتكار المستمر لأدوية جديدة لمعالجة الأمراض ذات الاحتياجات الطبية العالية غير المستوفاه من خلال التركيز على علم الأحياء والطريقة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نتطلع أيضًا إلى ما هو أبعد من تركيزنا الأساسي على الروشتة الطبيه لإنشاء حلول Rx+® للرعاية الصحية التي تجمع بين خبرتنا ومعرفتنا مع أحدث التقنيات في مجالات مختلفة من الشركاء الخارجيين. من خلال تلك الجهود، تقف استيلاس في طليعة التغيير في الرعاية الصحية لتحويل العلوم المبتكرة إلى قيمة للمرضي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على https://www.astellas.com/en.

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