المشروع يضم برجاً سكنياً بارتفاع 45 طابقاً، يمتد على مساحة تقارب 30 ألف متر مربع

إنجاز المشروع الجديد يكتمل في عام 2031

جايدون، المملكة المتحدة: أعلنت أستون مارتن اليوم عن إطلاق مشروع سكني جديد متعدد الوحدات ضمن قائمة مشاريع إنتيريورز باي أستون مارتن، بالتعاون مع مجموعة سيتاي العقارية، أكبر شركة خاصة للتطوير العقاري في شمال شرق البرازيل. ويحمل المشروع اسم سيتاي ريزيدنسز إنتيريورز باي أستون مارتن، ويمثل أول حضور لعلامة السيارات البريطانية الشهيرة في السوق السكنية على مستوى البرازيل وأمريكا الجنوبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع محفظة أستون مارتن الاستثمارية في القطاع العقاري، والتي شهدت نمواً كبيراً في عام 2025 بعد إنجاز مشروع نمبر 001 مينامي أوياما في اليابان، والإعلان عن مشروع دايتونا بيتش شورز في فلوريدا. كما يمثل هذا المشروع التعاون الثاني من نوعه ضمن مبادرة إنتيريورز باي أستون مارتن، حيث يسلط الضوء على منهجية العلامة الفريدة في اعتماد المواد عالية الجودة والحرفية الفائقة ضمن وحداتها السكنية المميزة.

ويتكوّن مجمع سيتاي ريزيدنسز إنتيريورز باي أستون مارتن من برج سكني بارتفاع 45 طابقاً، لينضمّ بذلك إلى قائمة أطول المباني في شمال شرق البرازيل؛ ويوفر وحدات سكنية تتراوح مساحاتها بين 105 و320 متراً مربعاً، مما يؤكّد تطور سوق العقارات الفاخرة في المنطقة ويعكس إمكاناتها المتنامية.

ويقع المجمع السكني الجديد في مدينة جواو بيسوا بولاية بارايبا، التي تواصل تعزيز مكانتها ضمن أبرز مراكز النمو الاقتصادي والديموجرافي في البرازيل، حيث سجلت الولاية مستويات نمو استثنائية في قطاع السياحة خلال 2025. وتتولى أستون مارتن الإشراف على عمليات التصميم الداخلي للمشروع، وفق رؤية فنية تحمل القيم ذاتها التي تميّز إصداراتها الفاخرة من السيارات، والمتمثلة في اللمسات الكلاسكية الفريدة والمواد عالية الجودة، إضافة إلى الهندسة الدقيقة والاهتمام الفائق بالتفاصيل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيفانو سابوريتي، مدير تنويع العلامات التجارية لدى أستون مارتن: "نسعى من خلال هذا المشروع، الذي يسجّل أول حضور لنا في السوق البرازيلية، إلى دمج الأناقة البريطانية الفاخرة لعلامتنا التجارية مع الجمال الطبيعي الآسر لولاية بارايبا. كما نتطلع إلى تقديم تحفة معمارية ترتقي بتجارب المعيشة المخصصة وفق نهج إبداعي يعكس جوهر الفخامة البرازيلية الحديثة، من خلال دمج أسلوبنا المميز في التصميم مع الثقافة الغنية والجمال الطبيعي للمنطقة".

وتستند السوق العقارية في جواو بيسوا إلى العناصر الطبيعية الآسرة للمدينة، لا سيما شواطئها النظيفة وتاريخها الحافل وبنيتها التحتية المتنامية، مما يحول المنطقة إلى وجهة حيوية للإقامة والاستثمار. وقد أسهمت هذه الخصائص في استقطاب العديد من المستثمرين من أصحاب الملاءات المالية العالية من مختلف أنحاء البرازيل، لا سيما من ساو باولو وريو دي جانيرو وميناس جيرايس وبرازيليا، إضافة إلى المتخصصين والمستثمرين الذين يعملون عن بُعد، حيث وجدوا في عاصمة بارايبا موطناً أساسياً أو ثانوياً يجمع بين الهدوء والجاذبية الحضرية.

وتنشط مجموعة سيتاي العقارية في أربع عواصم في شمال شرق البرازيل، حيث نجحت في تنفيذ أكثر من 8,000 وحدة سكنية مدرجة في محفظتها الاستثمارية. وتأتي إضافة مشروع إنتيريورز باي أستون مارتن إلى قائمة أعمال الشركة لتعزز التزامها بإرساء معايير جديدة للسوق العقارية في المنطقة، وترسيخ اسم بارايبا كوجهة رائدة للإقامة الشاطئية في البرازيل من خلال ما توفره من وحدات سكنية رفيعة المستوى. وقد كُلّفت شركة باجيو بيريرا وسكيافون أركيتيتورا للهندسة المعمارية بمهمة تصميم المشروع، مما يتيح الاستفادة من خبرة فريق الشركة ومعرفته التقنية المتقدمة في هذا المجال، ويضمن تقديم تصميم يتسم بأعلى مستويات الإبداع والدقة الحرفية.

وبدوره، قال أندريه بينازي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتاي العقارية: "يمثل إطلاق أول مشروع سكني لشركة أستون مارتن في أمريكا الجنوبية، وتحديداً في ولاية بارايبا البرازيلية، خطوة استراتيجية تثري مشاريعنا التعاونية مع علامات تجارية عالمية مرموقة، وتعزز مكانة المنطقة على الخارطة العالمية للعقارات السكنية الفاخرة. ولطالما أسرتني الحرفية المهنية التي تتمتع بها أستون مارتن، سواء كعاشق للعلامة وأحد عملائها لأكثر من 15 عاماً؛ فهي تجسّد في منهجيتها معنى الفخامة الفائقة والأناقة الرفيعة".



ويمثل المجمع السكني الجديد في منطقة بارايبا عنواناً للسكن الفاخر وملاذاً مثالياً للباحثين عن مكان للإقامة الدائمة أو المؤقتة. كما يشكل علامةً بارزةً في سوق العقارات البرازيلية، من خلال الجمع بين فنون العمارة والتصميم ونمط الحياة وجودة الأداء، مما يرسخ مكانة المنطقة كوجهة سكنية راقية على المستويين المحلي والدولي.

لمحة حول أستون مارتن لاجوندا

تسعى أستون مارتن إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح أبرز علامة بريطانية للسيارات الفاخرة على مستوى العالم من خلال تصنيع أرقى السيارات عالية الأداء.

وتأسست أستون مارتن في عام 1913 على يد ليونيل مارتن وروبرت بامفورد، وسرعان ما اكتسبت شهرة واسعة بوصفها علامة تجارية رائدة تلتزم بأعلى معايير الرقي والفخامة والأداء الفائق. وتدمج العلامة المتميزة بين أحدث التقنيات المتقدّمة، ومهارات التصنيع الحرفية العالية، والتصاميم الفريدة والأنيقة، بهدف إنتاج طرازات فاخرة رائدة، من بينها فانتاج، ودي بي 12، وفانكويش، ودي بي إكس، بالإضافة إلى فالهالا، أول سيارة هجينة قابلة للشحن ذات محرك وسطي من أستون مارتن. وانسجاماً مع استراتيجيتها للاستدامة التي تحمل اسم السباقات الخضراء، تعمل أستون مارتن على تطوير بدائل لمحرك الاحتراق الداخلي واتباع منهج مختلط لأنظمة دفع المحركات، كما تعتمد العلامة خطة واضحة لتصميم مجموعة من السيارات الرياضية الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي.

وانطلاقاً من مقر عملها بمنطقة جايدون في إنجلترا، تقوم أستون مارتن لاجوندا بتصميم وابتكار سياراتها التي تُباع في أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم. وتنتج العلامة سياراتها الرياضية في منطقة جايدون، بينما يتم تصنيع سيارات دي بي إكس الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات في مدينة سان أثان في ويلز.

وتأسست علامة لاجوندا في عام 1899، وتم دمجها مع أستون مارتن في عام 1947 بعد شرائِهما من قِبل الراحل السير ديفيد براون؛ وتم إدراج الشركة الجديدة في سوق لندن للأوراق المالية تحت اسم مجموعة أستون مارتن لاجوندا جلوبال القابضة محدودة المسؤولية.

وقامت الشركة في عام 2020 بتعيين لورانس سترول في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى إطلاق فريق أستون مارتن أرامكو لسباقات فورمولا 1، مما فتح آفاق مرحلة جديدة أمام العلامة وأعادتها لتتصدر مشهد رياضة السيارات.

لمحة حول مجموعة سيتاي العقارية

تمثل مجموعة سيتاي العقارية ذراع تطوير المشاريع الراقية والفاخرة في مجموعة جيديس بيريرا، وتتمتع العلامة الرائدة بسجل حافل بالإنجازات بفضل منهجيتها التي تجمع بين الاهتمام الفائق بالتفاصيل والدقة في مواعيد التسليم. وتشتهر سيتاي بمشاريعها التي تواكب تطلعات المستقبل، ويجسّد اسمها الذي يعني "المنزل" باللغة اليابانية عنواناً للرقي والأناقة والتفرد والقدرة على إبداع حلول مبتكرة في مجالي العمارة العصرية وخدمات التخصيص. كما تقدّم العلامة خدمات استشارية في مجال العقارات وإدارة المشاريع، بهدف مساعدة عملائها على اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.setaigrupogp.com.br

