مذكرة التفاهم الثلاثية توفر حلاً آمناً وسلساً لتداول واستثمار وتبادل الذهب بين مستخدمي تطبيق "بوتيم" في دولة الإمارات والبالغ عددهم 8 ملايين مستخدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في دولة الإمارات والشركة الأم لتطبيق "بوتيم" فائق القدرات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سام للمعادن الثمينة" وشركة "أو جولد" من أجل وضع المخطط الأولي لإنشاء مركز إدارة الذهب الرقمي، والذي يوفر منصة تتيح للمستخدمين استثمار وتداول الذهب. وتهدف المذكرة إلى إعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي من خلال تسهيل تداول الذهب في دولة الإمارات وتوفير فرص استثمارية غير مسبوقة في سوق السلع الأساسية.

ويتم تشغيل سوق الذهب في دولة الإمارات من خلال نموذج الأعمال المباشرة بين الشركات، وغالباً ما يتطلب وجود العديد من الوسطاء قبل أن يتمكن المستخدمين النهائيين من التفاعل مع السوق أو الحصول على الذهب. وتمثّل شركة "سام للمعادن الثمينة" إحدى مصافي تنقية المعادن الثمينة المعتمدة والرائدة في دولة الإمارات، وتحمل شهادة معيار الإمارات للتسليم الجيد وترخيص مجلس المجوهرات المسؤولة للالتزام بضوابط الممارسة وشهادة سلسلة الحيازة من المجلس نفسه، حيث ستعمل بمثابة الوصي على الذهب المؤمّن لتمهيد الطريق نحو إحداث نقلة نوعية في هذا المجال. وبدورها، تعمل "أو جولد"، الشركة الموثوقة والمتخصصة في استثمار وتداول الذهب، على دمج تقنياتها المبتكرة في منظومة "بوتيم" لتضمن توفير تحليلات وبيانات موثوقة لسوق الأوراق المالية. كما يمكّن هذا الاندماج مستخدمي المنصة البالغ عددهم 8 ملايين في دولة الإمارات من تحويل رصيد محفظتهم إلى ذهب، والذي بدوره يسمح لهم بشراء وبيع وتوصيل وإهداء الذهب للأصدقاء والعائلة من خلال منظومة آمنة وملتزمة وسهلة الوصول والاستخدام.

ويمثّل هذا التعاون الخطوة الأولى أمام إطلاق عمليات محافظ الذهب الرقمية، مما يؤكد انطلاقة مرحلة جديدة لتجارة السلع واستثمارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويوفر التعاون عدداً لا حصر له من الفرص للمستخدمين وبوابة آمنة لاستثمار الذهب تتيح لهم إمكانية اختيار استلام الذهب المادي على عتبة أبوابهم، مما يوفر فرصة استثمار فريدة وملموسة. كما يستفيد المستخدمون من مزايا الاستقرار والاحتفاظ بالقيمة التي يمتلكها الذهب منذ زمن طويل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس المشارك لمجموعة "أسترا تك" والرئيس التنفيذي لمنصة "بوتيم": "تشكل شراكتنا مع شركة "سام للمعادن الثمينة" وشركة "أو جولد" خطوة هامة نحو تحقيق رسالة تطبيقنا الفائق المتمثلة في تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين، حيث يضمن هذا التعاون الاستراتيجي قيادتنا للشمولية المالية مع تعزيز تطوير واعتماد أحدث العروض الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.“

ومن جانبه، قال سامي أبو أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة "سام للمعادن الثمينة": "تساهم شركتنا في تعزيز الابتكار وقيادته خلال هذه المرحلة التحولية، حيث يشكل تعاوننا مع "أسترا تك" و"أو جولد" خطوة استثنائية لكامل منظومة تداول الذهب. ونعمل على تطوير المفاهيم التقليدية من خلال دمج خبرتنا العميقة بالمعادن الثمينة مع الحلول الرقمية المتطورة، حيث نحرص من خلال رؤيتنا على الارتقاء بمجال المعادن الثمينة مع إرساء معايير ترسم مستقبل عمليات استثمار الذهب. كما نهدف إلى تعزيز إرثنا العريق في طرح الابتكارات الرائدة على مستوى العالم.“

وبدوره، قال بندر العثمان، مؤسس شركة "أو جولد": "يجمع تعاوننا مع "أسترا تك" و"سام للمعادن الثمينة" بين الابتكار التقني والأهداف الطموحة والتميز في عمليات تصفية المعادن الثمينة، حيث نعمل معاً على إعادة رسم ملامح معاملات الذهب وخلق مستقبل تلتقي فيه سهولة الوصول مع التميز الذي يرسي معايير جديدة لقطاع المعادن الثمينة.“

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2023، من أجل التأكيد على الالتزام الراسخ للشركاء الثلاثة بتوفير حلول مبتكرة وآمنة وسهلة الوصول. ولعبت كلٌ من "أسترا تك" و"أو جولد" دوراً هاماً بوصفهما الجهات الراعية لتطبيق المؤتمر، مما يؤكد التزامهما بتطوير المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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لمحة حول أسترا تك:

تسعى "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد الخدمات اليومية من خلال تطبيق "بوتيم". وفي عام 2022، استحوذت المجموعة على PayBy ورزق وتطبيق "بوتيم" لنقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت، بهدف إنشاء التطبيق فائق القدرات تحت مظلة "بوتيم".

واليوم، يعمل "بوتيم" في 155 دولة، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات، بما فيها مكالمات الاتصال الصوتي المباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى تحويل الأموال حول العالم ودفع الفواتير، وخدمات التأشيرة في دولة الإمارات وغيرها الكثير. ومن خلال الزامها بالابتكار المستمر، تواصل "أسترا تك" مهمتها الرامية إلى تطوير التكنولوجيا وتحسين تجربة المستخدمين في المنطقة.

لمحة حول شركة "سام للمعادن الثمينة“:

شركة "سام للمعادن الثمينة" هي إحدى مصافي الذهب والفضة والمعادن الثمينة المعتمدة والرائدة في دولة الإمارات، حيث تحظى بشهرة عالمية في القطاع من خلال مجموعة المنشآت المتطورة التي تمتلكها في دبي ومصر. ونجحت الشركة بترسيخ مكانتها الرائدة في الابتكار والتميز ضمن قطاع المعادن الثمينة من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة باستمرار.

وتحمل الشركة شهادة معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب والفضة، وترخيص مجلس المجوهرات المسؤولة للالتزام بضوابط الممارسة وشهادة سلسلة الحيازة من المجلس نفسه.

لمحة حول شركة "أو جولد":

"أو جولد" هي شركة موثوقة ومتخصصة في استثمار وتداول الذهب، وهي إحدى الشركات الرائدة في توفير الذهب والفضة، حيث تزود الشركة عملاءها بفرص الاستثمار في سبائك الذهب عيار 24 قيراط بنسبة نقاوة تصل إلى 999.9. كما تشتهر الشركة بالتزامها بتوفير منصة استثمارية آمنة وموثوقة من خلال الاستفادة من التقنيات الذكية وسهلة الاستخدام.