تطبيق "بوتيم" فائق القدرات يتيح لمستخدميه إجراء عمليات تحويل مالية مباشرة إلى نيبال دون الحاجة إلى التحويلات المصرفية التقليدية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع شركة "آي إم إي نيبال" بهدف تقديم خدمات تحويلات مالية تتسم بالسرعة والأمان إلى نيبال من خلال تطبيق بوتيم فائق القدرات. وتعتزم "بوتيم"، المدعومة من شركة PayBy والمرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تزويد مستخدميها بطريقة سهلة وآمنة لتحويل أموالهم إلى نيبال مع الاستغناء عن الوسطاء والمعاملات التي تستغرق الكثير من الوقت. ويعود هذا التعاون بالعديد من الفوائد الملموسة على المواطنين النيباليين غير المقيمين في نيبال والباحثين عن طريقة مريحة لتحويل الأموال إلى وطنهم.

ويلعب هذا التعاون الاستراتيجي دوراً مهماً في تعزيز الشمولية المالية، إلى جانب الطرق المريحة والكفاءة العالية التي يوفرها. وتسعى "بوتيم" من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات إلى توسيع محفظتها من الحلول الاقتصادية المتاحة والآمنة للأفراد الذين قد يواجهون عقبات في مجال الخدمات المصرفية التقليدية. كما تلتزم "بوتيم" بتمكين شريحة واسعة من الأفراد ودعم المشاركة الفاعلة في الاقتصاد وتعزيز الشمولية المالية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارك ميشيل، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في "أسترا تك": "يسرنا التعاون مع "آي إم إي نيبال"، مما يعكس التزامنا بتعزيز الابتكار في عالم الخدمات المالية ويسهم في تحقيق هدفنا المتمثل في جعل الخدمات المالية متاحة للجميع. ونحرص على توفير فرص متكافئة للجميع وضمان القدرة على تحويل واستلام الأموال بأمان، وذلك بصرف النظر عن إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية. وتركز شراكتنا الاستراتيجية على تمكين الأفراد وتحفيز المشاركة الفعالة في الاقتصاد، فضلاً عن بناء مستقبل يتسم بالمساواة والكفاءة في دولة الإمارات وخارجها. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بإطلاق العديد من المبادرات وعقد شراكات جديدة من خلال تطبيق "بوتيم" فائق القدرات، والتي من شأنها أن تسهم بتحقيق رسالتنا المتمحورة حول تعزيز جوانب الراحة في حياة الملايين من مستخدمينا“.

وتوفر هذه الشراكة طرقاً سريعة لإجراء التحويلات المالية، بما يضمن تسليم المعاملات إلى المتلقين في نيبال بأسعار صرف تنافسية في السوق، مما يتيح للمرسلين زيادة قيمة تحويلاتهم إلى أقصى حد ممكن. ويجمع المشروع الجديد بين خبرة "بوتيم" في توفير الخدمات المالية الرقمية وقدرات شركة "آي إم إي" في السوق المحلية، ويسهم في تعزيز سهولة التحويلات المالية الدولية وإرساء معايير جديدة للكفاءة والموثوقية.

ومن جانبه، قال كيلندرا باودل، الرئيس التنفيذي لشركة "آي إم إي": "تمثل شراكتنا مع منصة "بوتيم" المدعومة من شركة PayBy خطوة هامة نحو تحقيق رسالتنا الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التحويلات المالية. ونهدف سوية إلى تقديم تجربة تحويل أموال رقمية سهلة وآمنة للنيباليين المقيمين في دولة الإمارات. ويعكس هذا التعاون التزامنا بالابتكار وتزويد مستخدمينا بأحدث الحلول. كما نتطلع إلى نجاح هذه الشراكة المهمة للشركتين، مما يمكن الأفراد من إجراء معاملاتهم المالية بأمان في إطار هذا المشهد الرقمي متسارع النمو“.

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لمحة حول بوتيم:

تسعى "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد الخدمات اليومية من خلال تطبيق "بوتيم". وفي عام 2022، استحوذت المجموعة على PayBy ورزق وتطبيق "بوتيم" لنقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت، بهدف إنشاء التطبيق فائق القدرات تحت مظلة "بوتيم". واليوم، يعمل "بوتيم" في 155 دولة، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات، بما فيها مكالمات الاتصال الصوتي المباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى تحويل الأموال حول العالم ودفع الفواتير، وخدمات التأشيرة في دولة الإمارات وغيرها الكثير. ومن خلال الزامها بالابتكار المستمر، تواصل "أسترا تك" مهمتها الرامية إلى تطوير التكنولوجيا وتحسين تجربة المستخدمين في المنطقة.

لمحة حول مجموعة "آي إم إي" نيبال:

تأسست "آي إم إي" في عام 2001، وهي مجموعة شركات تتخذ من نيبال مقراً لها، وتستثمر في مجالات البنوك والتحويلات المالية والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والسياحة والسيارات والتأمينات والترفيه. وتتمتع المجموعة بمكانة رائدة في جميع المجالات التي تنشط فيها، كما تتصدر مشهد الأعمال في نيبال.