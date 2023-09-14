دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة "دبي للتأمين" بهدف تمكين المستخدمين من التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عبر تطبيق "بوتيم". تعني هذه الشراكة أن تطبيق بوتيم يصبح أول منصة تكنولوجيا مالية متعددة الخدمات تدمج برنامج التأمين الذي تفرضه الحكومة مباشرة ضمن نظامها الشامل. ولتحفيز المواطنين للاشتراك عبر تطبيق بوتيم، يقدم التطبيق عضويته المميزة VIP كقيمة مضافة لقيادة المبادرة لمدة شهر واحد.

وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لعام 2022 بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والصادر في 1 يناير 2023، يتوجب على مواطني دولة الإمارات والمقيمين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص التسجيل في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل. وفي هذا الإطار، يتيح "بوتيم" لمستخدميه اليوم تنفيذ هذه الإجراءات بكل سهولة باستخدام طرق الدفع المتنوعة التي يوفرها التطبيق المتكامل. وبذلك تنظم خدمة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل كأحدث إضافة إلى قائمة الخدمات الحكومية المتكاملة المقدمة ضمن منصة "بوتيم"، والتي تشمل خدمات الحصول على التأشيرات ودفع الفواتير والمخالفات المرورية.

وأعرب عبدالله أبو الشيخ، مؤسس شركة "أسترا تك" والرئيس التنفيذي لمنصة "بوتيم": "يمثّل إطلاق خدمة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ضمن الخدمات الحكومية المتاحة عبر تطبيق بوتيم خطوة أساسية نحو توفير حلول رقمية متميزة لتسهل حياة عملائنا اليومية و إتاحة خيارات وقنوات دفع جديدة توفر لهم السهولة والراحة والدرجة العالية من الأمان. تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية سعينا لتحقيق أهدافنا لإنشاء بيئة متكاملة تدعم التكامل بين الخدمات الحكومية والعامة والخاصة، بما يتجانس مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات."

وتسعى هذه الشراكة إلى تحقيق الرؤية المتمثلة لشركة بوتيم على ترسيخ مكانته كتطبيق شامل وفائق القدرات ممن يلبي احتياجات الشمولية المالية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. وتوثقاً هذه الشراكة استراتيجية مع شركة دبي للتأمين (المسؤولة عن برنامج التأمين لفقدان الوظيفة)، يُجسّد بوتيم شريكًا رائداً للخدمات المالية والحكومية في دولة الإمارات. وبناءً على إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومع اقتراب أخر موعد التسجيل في 1 أكتوبر 2023، تقدم هذه الخدمة الجديدة قناة متكاملة وفورية وسهلة الاستخدام للمُسجّلين الجدد.

وتتوافر هذه المبادرة الآن على تطبيق "بوتيم"، وتتيح للمستخدمين الاشتراك في هذا النظام من خلال ثلاث خطوات بسيطة

زيارة صفحة الاستكشاف في التطبيق، والنقر على زر التأمين ضد التعطل عن العمل للوصول إلى صفحة التسجيل.

إدخال رقم الهوية الإماراتية وعنوان البريد الإلكتروني، ليقوم التطبيق باختيار فئة الموظف تلقائياً بناءً على معلومات التوظيف.

الانتقال إلى بوابة الدفع لاستكمال عملية التسجيل بنجاح.

ومن جانبه، قال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: "انطلاقاً من كون "بوتيم" أحد أبرز تطبيقات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، يسرنا انضمام التطبيق إلى قنوات الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل. ومن خلال هذا التعاون، أصبح بإمكان العاملين في دولة الإمارات الوصول إلى جميع الخدمات اليومية التي يحتاجونها، فضلاً عن الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الإلزامي."

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، وينقسم المشمولين في التأمين إلى فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه خمسة دراهم شهريا “60 درهما سنويا”، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك 10 دراهم شهريا “120 درهم سنويا”. ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم للفئة الأولى، و20 ألف درهم للفئة الثانية، حيث يحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق معدل 60% من راتبه الأساسي في الشهور الست الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

وتؤكد هذه الشراكة قدرة التكنولوجيا المالية على معالجة التحديات المالية للمستخدمين من خلال الحلول العملية التي توفرها. حيث يستفيد مستخدمو "بوتيم" من أداة متعددة الاستخدامات تلبي احتياجاتهم المالية سهولة وتوفر لهم بوابة للاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية ضمن منظومة واحدة. ومن خلال هذه الشراكة، تفتح "أسترا تك" المجال أمام مزيد من الخدمات المستقبلية المبتكرة التي ترتقي بالمشهد الرقمي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة.

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لمحة حول أسترا تك:

تأسست أسترا تك في عام 2022 كمجموعة رائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأنجزت الشركة في العام نفسه مجموعة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لمنصات بارزة، بما في ذلك منصة PayBy للتكنولوجيا المالية، الحاصلة على ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ ومنصة رزق للخدمات المنزلية تحت الطلب؛ وبوتيم، منصة الاتصالات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 2023، طوّرت أسترا تك أول تطبيق فائق القدرات في العالم، بعد أن قامت بدمج خدمات تطبيقي رزق وPayBy في تطبيق بوتيم. ويوفر التطبيق الفائق للمستخدمين خدمات منزلية وتجارة إلكترونية وتكنولوجيا مالية بسهولة تامة، وسرعة تتخطى أقرب المنافسين بثلاث مرات. وتمهّد منهجية أسترا تك المبتكرة الطريق لتغيير جذري في مفهوم العلاقة بين المستهلكين والشركات، مما سيعزز التجارب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

لمحة حول دبي للتأمين:

تأسست "دبي للتأمين" على يد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد آل مكتوم كأول شركة محلية في دولة الإمارات عام 1970. وتمتلك "دبي للتأمين" سجلاً حافلاً بالإنجازات على مدار عدة عقود، وهي أول شركة تأمين وطنية يتم تأسيسها في دولة الإمارات. ولعبت "دبي للتأمين" على مر السنين دوراً محورياً في بناء قطاع التأمين في المنطقة، واكتسبت سمعة متميزة بفضل استقرارها المالي القوي وخدمة العملاء الاستثنائية. وتحافظ "دبي للتأمين" على مكانتها بصفتها خياراً موثوقاً للأفراد والشركات، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التأمين. وتقديراً لأدائها المتميز وإمكاناته الواعدة، حصلت الشركة على تصنيف القوة المالية من الدرجة A - (ممتاز) من شركة التصنيف إيه إم بيست مع توقعات إيجابية، وتصنيف A3 مع توقعات مستقرة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.

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آرون إيلاثو | كريم جدع

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