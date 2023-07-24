دبي، الإمارات العربية المتحدة -أعلنت "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع "جيه دبليو القابضة"، مجموعة الأعمال التجارية التي تنشط في قطاعات التجهيزات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والسيارات والأواني الزجاجية والتغليف والزراعة والتجزئة والتجارة الإلكترونية والرياضات، والشركة الأم لشركة "رُبا ديجيتال". ويهدف التعاون الجديد إلى إدماج "رُبا ديجيتال" ضمن المتجر الإلكتروني لتطبيق بوتيم فائق القدرات، مما يتيح لمستخدمي التطبيق في دولة الإمارات شراء مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية المعمّرة لاستلامها في باكستان عن طريق شبكة سلسلة متاجر التجزئة الواسعة التابعة لشركة "رُبا ديجيتال"، والتي تضم أكثر من 150 فرعاً في 130 مدينة.

كما يستفيد الوافدون الباكستانيون في دولة الإمارات من خيارات تمويل متوافقة مع الشريعة بأقساط تصل إلى 12 قسطاً، مما يوفر لهم مزيداً من المرونة المالية، فضلاً عن تجربة التسوق الإلكترونية السلسة والمبتكرة عبر الحدود التي يوفرها التطبيق.

وتمثل الشراكة الاستراتيجية الجديدة إنجازاً مهماً لشركة "أسترا تك"، حيث تعكس التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا والتحالفات الاستراتيجية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. كما تسعى الشركة الرائدة لمنح مستخدمي التطبيق تجربة سلسة وموثوقة تمكنهم من شراء وإيصال المنتجات المختلفة إلى عائلاتهم وأصدقائهم في باكستان، مستفيدةً من حضور "رُبا ديجيتال" القوي والراسخ في السوق الباكستانية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس مجموعة "أسترا تك" والرئيس التنفيذي لتطبيق بوتيم: "يشكل تعاوننا المميز مع مجموعة "جيه دبليو القابضة" خطوة جديدة في رحلتنا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تبسيط حياة الناس اليومية من خلال التقنيات الرقمية المتطورة. ومن خلال دمج "ربا ديجيتال" في متجر بوتيم الإلكتروني، نوفر للوافدين الباكستانيين في دولة الإمارات الوصول إلى الحلول المتطورة، مما يسهّل شراء المنتجات وإيصالها لأسرهم وأصدقائهم في باكستان. ونؤكد على التزامنا بتحسين حياة المستخدمين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة من خلال توفير تجربة مستخدم سلسة وإطلاق خيارات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة، مع تقديم مجموعة من الخدمات المالية الشاملة."

وبدوره قال محمد جاويد أفريدي، المدير التنفيذي لمجموعة "جيه دبليو - القابضة": يسر مجموعة "جيه دبليو القابضة" أن تعلن عن تعاونها مع شركة "أسترا تك" الرائدة على مستوى العالم. ويأتي هذا التعاون في إطار اهتمام المجموعة الدائم بالحلول المبتكرة وتحقيق رضا العملاء، وستعمل من خلال شركة "رُبا ديجيتال"، ذراع المجموعة للبيع بالتجزئة، على إحداث نقلة نوعية في تجربة تسوق السلع الاستهلاكية المعمّرة لعملائها الذين يعيشون في دولة الإمارات.

وأضاف: "يوفر تطبيق بوتيم لمستخدميه من الوافدين الباكستانيين فرصة تعزيز علاقات التواصل مع أحبائهم في باكستان، حيث يمكنهم إتمام عملية التسوق عبر متاجر بوتيم أثناء وجودهم في دولة الإمارات ليتم تسليمها لعائلاتهم في وطنهم، ما يوفر لهم تجربة فريدة وغير مسبوقة، لا سيما مع وجود خيارات سداد مريحة عن طريق الدفع نقداً أو خطط التمويل بالتقسيط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية."

ويمكن لمستخدمي تطبيق بوتيم خارج دولة الإمارات شراء الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من "رُبا ديجيتال" لاستلامها في باكستان، إلا أن خطط التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية متاحة فقط لمستخدمي التطبيق في دولة الإمارات.

وتتعاون "أسترا تك" مع مجموعة "جيه دبليو القابضة" لإطلاق مجالات جديدة للابتكار مخصصة للوافدين الباكستانيين في دولة الإمارات، الذين يشكلون حوالي 12.69% من سكانها، وفقاً لجلوبال ميديا إنسايتس، ما يسهم في تقريب المسافات بين هؤلاء الوافدين وأسرهم وجعل تجربة التسوق عبر الحدود سهلة وسلسة ومجدية من الناحية المالية، مع وجود مخططات للتوسع نحو دول أخرى في المستقبل.

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لمحة حول 'أسترا تك':

تأسست 'أسترا تك' في عام 2022 كمجموعة رائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأنجزت الشركة في العام نفسه مجموعة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لمنصات بارزة، بما في ذلك منصة PayBy للتكنولوجيا المالية، الحاصلة على ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ ومنصة رزق للخدمات المنزلية تحت الطلب؛ و'بوتيم'، منصة الاتصالات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 2023، طوّرت أسترا تك أول تطبيق فائق القدرات في العالم، بعد أن قامت بدمج خدمات تطبيقي رزق وPayBy في تطبيق 'بوتيم'. ويوفر التطبيق الفائق للمستخدمين خدمات منزلية وتجارة إلكترونية وتكنولوجيا مالية بسهولة تامة، وسرعة تتخطى أقرب المنافسين بثلاث مرات. وتمهّد منهجية أسترا تك المبتكرة الطريق لتغيير جذري في مفهوم العلاقة بين المستهلكين والشركات، مما سيعزز التجارب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

لمحة حول شركة "جيه دبليو القابضة":

تأسست شركة "جيه دبليو القابضة" في عام 1971، وبدأت نشاطها التجاري المبتكر في باكستان، مستفيدة من المزايا الفريدة التي توفرها الدولة. ويتولى الجيل الثاني للشركة اليوم قيادة عملياتها ومواصلة الابتكار وإنشاء منصات أعمال ناجحة. وتعاونت "جيه دبليو القابضة" مع عدة شركات شهيرة على تأسيس مراكز صناعية وتجارية، مع توفير الوصول إلى الأسواق في باكستان

بالاستفادة من شبكتها الواسعة. وساهم هذا النهج الاستراتيجي للشركة في تعزيز الحضور التجاري لشركائها ضمن مبادرة "الحزام والطريق". وتمناز الشركة بالتزامها الراسخ بالابتكار والتعاون، ما يعزز دورها الرائد في توفير فرص النمو والنجاح في باكستان وخارجها.

لمحة حول "رُبا ديجيتال":

تأسست "رُبا ديجيتال" في عام 2013، لتصبح أفضل شبكة بيع بالتجزئة في باكستان. وتعتمد الشركة رؤية طموحة في تحسين نمط حياة المستهلكين وتسهيل تجارب الشراء، من خلال اعتماد خطط الدفع النقدي أو الدفع بالتقسيط والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولتحقيق هذه الرؤية، استحدثت الشركة علامات تجارية رئيسية للسلع الاستهلاكية المعمّرة ضمن شبكتها التي تضم أكثر من 150 متجراً في 130 مدينة. وتهدف الشركة إلى توسيع حضورها الوطني وترسيخ مكانتها من خلال اعتماد نهج يركز على العملاء. وتعتزم "رُبا ديجيتال" مواصلة تسهيل تجربة الشراء داخل باكستان وخارجها.

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آرون إيلاثو | كريم جدع

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