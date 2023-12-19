الشراكة تربط بين الملايين من مستخدمي "بوتيم" وقاعدة مستخدمي "Weixin" التي تزيد عن مليار مستخدم وتتيح لمستخدمي "بوتيم" إجراء تحويلات مالية إلى مستخدمي "Weixin" بمنتهى السهولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع شركة "تينسنت فايننشال تكنولوجي" لتمكين مستخدمي تطبيق "بوتيم" في دولة الإمارات من إجراء تحويلات مالية دولية إلى مستخدمي تطبيق "Weixin" في الصين، في خطوة نوعية من شأنها إعادة تعريف مشهد التكنولوجيا المالية العالمية. ويسهم هذا التعاون في تجاوز الحدود التقليدية لهذه العمليات، حيث يتيح لمستخدمي تطبيق "بوتيم" المدعوم من PayBy إجراء تحويلات دولية من خلال منصة "بوتيم" للرسائل بشكلٍ مباشر إلى ما يزيد عن مليار من مستخدمي تطبيق "Weixin"، مما يتيح وصولاً غير مسبوق إلى إحدى أنشط الأسواق على مستوى العالم.

كما يمكن للمستخدمين من خلال ميزة شير لينك الحصرية على "Weixin" إخطار المستلمين بكل سهولة بعد إجراء كل عملية تحويل. ويمكن للمستفيدين في الصين تلقي الأموال بسهولة من خلال الرسائل على "Weixin" ومراقبة حالة التحويل، إلى جانب الاختيار بين تلقي الأموال باستخدام محفظة رصيد وي تشات Weixin Wallet Balance أو البطاقات المصرفية المرتبطة بميزة Weixin Pay.

إن تسهيل التحويلات عبر الحدود من مستخدمي تطبيق "بوتيم" فائق القدرات إلى مستخدمي "Weixin" هو نقلة نوعية في توفير أعلى معايير الراحة للمستخدم في مجال المعاملات عبر الحدود. ويسهم هذا التعاون في تبسيط التحويلات الدولية مع الاستغناء عن الحاجة إلى تبديل التطبيقات، ويقلل من العقبات ويعزز مستويات رضا العملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس المشارك لشركة "أسترا تك" والرئيس التنفيذي لتطبيق "بوتيم": "يعكس تعاوننا مع شركة "تينسنت فايننشال تكنولوجي" الإمكانات غير المحدودة للتكنولوجيا ورؤيتنا المشتركة الرامية إلى تعزيز تجربة المستخدمين في مختلف أنحاء العالم. ويسهم الربط بين القارات وتوفير معاملات مالية سلسة في فتح باب عصر جديد من الشمولية المالية عبر المنصات، فضلاً عن الارتقاء بمكانة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والتمويل، كما يؤكد التزامنا بتقديم تجارب يومية مبسطة للمستخدمين."

ومن جانبه، قال رويال تشين، نائب الرئيس في شركة "تينسنت فايننشال تكنولوجي": "إن شراكتنا مع بوتيم هي إنجازٌ بارزٌ في رحلتنا لتعزيز تجربة التحويلات العالمية عبر الحدود، والمتمثلة في تسهيل إرسال التحويلات المالية مع ضمان أعلى مستويات الأمن والتوافق. ويوفر الربط بين مستخدمي "بوتيم" و"وي تشات" من خلال وظائف التحويلات والرسائل تجربة تحويل مميزة عبر المنصتين."

ويمهد هذا التعاون الطريق أمام تعزيز مستويات الشمولية المالية، مما يجعل المعاملات المالية أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة، لا سيما في المناطق التي تواجه فيها الخدمات المصرفية التقليدية بعض العقبات. وتتيح الشراكة الجديدة لمستخدمي "بوتيم" ممن ليس لديهم حسابات مصرفية تقليدية إجراء المعاملات المالية بسهولة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستويات الوصول والتمكين.

إن هذا التعاون هو إنجاز مرموق في المجال الرقمي، كما ينسجم مع رؤية الإمارات العربية المتحدة لتصبح إحدى أكثر الوجهات جاذبية على مستوى العالم ومركزاً للتمويل والأعمال. ويجمع التعاون الاستثنائي بين اثنتين من أكثر المنصات شمولية على مستوى العالم، ويرسي معياراً جديداً لمفهوم التكامل الرقمي عبر الحدود ويرتقي بمشهد الاتصالات الرقمية.

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لمحة حول أسترا تك:

تسعى "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد الخدمات اليومية من خلال تطبيق "بوتيم". وفي عام 2022، استحوذت المجموعة على PayBy ورزق وتطبيق "بوتيم" لنقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت، بهدف إنشاء التطبيق فائق القدرات تحت مظلة "بوتيم".

واليوم، يعمل "بوتيم" في 155 دولة، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات، بما فيها مكالمات الاتصال الصوتي المباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى تحويل الأموال حول العالم ودفع الفواتير، وخدمات التأشيرة في دولة الإمارات وغيرها الكثير. ومن خلال الزامها بالابتكار المستمر، تواصل "أسترا تك" مهمتها الرامية إلى تطوير التكنولوجيا وتحسين تجربة المستخدمين في المنطقة.

لمحة حول تينسنت فايننشال تكنولوجي:

تينسنت هي شركة إنترنت وتكنولوجيا رائدة عالمياً تعمل على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة لتحسين جودة حياة الأشخاص في مختلف أنحاء العالم. وتنضوي تينسنت فايننشال تكنولوجي تحت مظلة تينسنت، وهي القسم المسؤول عن شؤون التكنولوجيا المالية فيها، والذي يوفر خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول وخدمات مالية شاملة. وتعتمد الشركة منهجية التشغيل بالامتثال للقانون، حيث تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة، وإدارة مستمرة للمخاطر، وذلك بهدف تقديم الفائدة للجميع وفق أرفع مستويات الشفافية، كما تلتزم بتوفير الخدمات المالية للمستخدمين وبناء منظومة من العلاقات المميزة مع مختلف الشركاء.