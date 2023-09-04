



الشراكة تتيح لأكثر من 1.4 مليار مستخدم إمكانية استخدام محافظ أليباي بلس للدفع للتجار ضمن شبكة PayBy

حلول الدفع الرقمية تغطي كامل أسطول سيارات الأجرة في أبوظبي وأكثر من 3 آلاف تاجر

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عقد شراكة مع "آنت جروب"، إحدى أكبر منصات الدفع الرقمية على مستوى العالم، لإضافة حلول الدفع والتسويق الرقمية الدولية التي تقدمها منصة "أليباي بلس" إلى شبكة PayBy التجارية. وبالتالي، ستتوفر هذه الحلول ضمن كامل أسطول سيارات الأجرة في أبوظبي المكون من حوالي 7 آلاف سيارة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 3 آلاف تاجر في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتتوفر هذه المزايا اعتباراً من شهر سبتمبر، لتتيح لأكثر من 1.4 مليار مستخدم إجراء المعاملات رقمياً وبمنتهى السلاسة أثناء زيارتهم لدولة الإمارات باستخدام محافظ أليباي بلس، ودون الحاجة إلى تحويل العملات.

وتُعد "أسترا تك" من أوائل الشركاء الإقليميين الذين بادروا إلى اعتماد حلول "أليباي بلس"، الأمر الذي يعزز مزيج التكنولوجيا المالية الرائدة التي تقدمها الشركة على منصتي PayBy و"بوتيم". وخلال المرحلة الأولية، سيحظى التجار المسجلون ضمن شبكة PayBy بإمكانية قبول التحويلات المالية من ست محافظ إلكترونية شريكة على منصة "أليباي بلس". وتلبي هذه الخطوة احتياجات الدفع لدى السياح من مناطق عديدة حول العالم، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وإيطاليا وغيرها، لتتيح لهم الدفع باستخدام محافظهم الإلكترونية المحلية مثل "كاكاو بي" و"إم بي" و"ترو موني" و"تينابا" و"جي كاش".

ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية في مشهد التجزئة بدولة الإمارات، حيث يزود الزوار الدوليين بتجارب دفع وتسوق سلسة وفريدة من نوعها، ويتيح لهم الدفع وإنجاز المعاملات المالية باستخدام الهواتف المحمولة من خلال منصة "أليباي بلس" في المتاجر الفعلية أو على المنصات الرقمية. وإلى جانب ذلك، تم طرح المزيد من الخيارات الرقمية لتبسيط عملية الدفع داخل المتاجر، حيث يمكن للعملاء مسح رموز الاستجابة السريعة (QR) عند صندوق الدفع، وإدخال المبلغ المحدد لعملية الدفع، ثم تأكيد عملية التحويل، أو يمكن للتجار مسح رموز (QR) الخاصة بالدفع من على الهواتف المحمولة للعملاء. وتسهم هاتين الطريقتين في تبسيط عمليات الشراء ومعالجة العديد من التحديات مثل الحاجة إلى تصريف العملات وسحب الأموال النقدية وحاجز اللغة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس المشارك لشركة "أسترا تيك" والرئيس التنفيذي لمنصة "بوتيم": "يأتي التعاون الرائد بين "أسترا تك" و"أليباي بلس" تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتحسين منظومة الدفع وتوفير بيئة تجارية مثالية. وتسرنا الشراكة مع "أليباي بلس" بهدف تعزيز عمليات التحويلات المالية السلسة والآمنة، بما ينسجم مع رؤية "أسترا تك" الرامية إلى تعزيز الشمولية المالية على مستوى العالم. كما يشكّل توسيع محفظتنا من خدمات التكنولوجيا المالية الدولية دليلاً على التزامنا بتوفير الوصول السهل إلى حلول الدفع على نطاق عالمي."

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تمكين التجار والمستهلكين على حد سواء، وتوفير منظومة تدمج بسلاسة بين العروض التجارية والابتكارات التكنولوجية وراحة المستخدم. وبالتوازي مع ذلك، تعمل "أليباي بلس" وPayBy على توسيع التعاون في مجال الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي التجاري، بما يشمل تزويد التجار بالبرمجيات المصغرة التي تتيح لهم تعزيز التواصل مع المستهلكين من قارتي آسيا وأوروبا. ومن المتوقع أن تسهم منظومة "أليباي بلس" لحلول التسويق في الارتقاء بتجربة التسوق للزوار الدوليين في دولة الإمارات، حيث تركز الشراكة على تبسيط العمليات، بما يشمل توفير عملية توثيق سلسة بالاعتماد على ملف المخاطر الخاص بكل تاجر.

ومن جانبه، قال جومينغ تشينغ، المدير العام لمنصة "أليباي يلس" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تمثل الشراكة مع "أسترا تك" بداية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وهي تفتح الباب لتوفير تجارب الدفع الرقمية المتكاملة والسلسة في المتاجر الفعلية ضمن منطقة الشرق الأوسط. وتستفيد هذه الشراكة من الوصول العالمي الواسع النطاق لـ "أليباي بلس"، إضافة إلى حلول PayBy المتكاملة والمتعددة الاستخدامات والقابلة للتطوير في المنطقة. ونحن ندعو التجار للانضمام إلى هذه المنظومة المبتكرة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي والمشاركة في رحلة التطور التي تشهدها تجارة التجزئة."

وبحسب توقعات شركة "ستاتيستا" لدراسات وإحصائيات السوق من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات ارتفاعاً مستمراً في عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة 44.99% بين عامي 2024 و 2028، وبزيادة إجمالية قدرها 4.4 مليون وافد سنوياً. وتتزايد أهمية هذه الشراكة بشكل واضح في ضوء الأرقام الصادرة عن "دبي للسياحة"، والتي أشارت إلى استقبال دولة الإمارات لـ 8.55 مليون زائر بين يناير ويونيو 2023 فقط، يُضاف إليها التوقعات بزيادة عدد زوار الدولة ليصل إلى 14.2 مليون زائر بحلول عام 2028. وتسعى "أسترا تك" و"أليباي بلس" إلى مواكبة هذا التوجه، حيث ينسجم التعاون بينهما مع مكانة دبي الراسخة كإحدى الوجهات الأكثر استقطاباً للسياح على مستوى العالم، فضلاً عن كونها مركزاً رئيسياً للشركات والخدمات المالية على مستوى العالم.

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لمحة حول أسترا تك:

تأسست أسترا تك في عام 2022 كمجموعة رائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأنجزت الشركة في العام نفسه مجموعة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لمنصات بارزة، بما في ذلك منصة PayBy للتكنولوجيا المالية، الحاصلة على ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ ومنصة رزق للخدمات المنزلية تحت الطلب؛ وبوتيم، منصة الاتصالات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 2023، طوّرت أسترا تك أول تطبيق فائق القدرات في العالم، بعد أن قامت بدمج خدمات تطبيقي رزق وPayBy في تطبيق بوتيم. ويوفر التطبيق الفائق للمستخدمين خدمات منزلية وتجارة إلكترونية وتكنولوجيا مالية بسهولة تامة، وسرعة تتخطى أقرب المنافسين بثلاث مرات. وتمهّد منهجية أسترا تك المبتكرة الطريق لتغيير جذري في مفهوم العلاقة بين المستهلكين والشركات، مما سيعزز التجارب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

لمحة حول "أليباي بلس":

توفر منصة "أليباي بلس" حلولاً عالمية موحدة للدفع والتسوق عبر الهاتف المحمول، وتربط التجار بمحافظ إلكترونية متعددة وأساليب دفع من دول ومناطق مختلفة بالتعاون مع الشركاء العالميين. كما تتيح "أليباي بلس" للمستهلكين استخدام طرق الدفع المحلية المفضلة لديهم لإجراء المعاملات بمنتهى السلاسة في أسواق أخرى، بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض التسوق التي يقدمها التجار على المنصة. وتم تطوير "أليباي بلس" من قبل مجموعة "أنت جروب" المالكة والمشغلة لمنصة "أليباي"، المنصة الرقمية المفتوحة والرائدة على مستوى العالم.

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آرون إيلاثو | كريم جدع

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