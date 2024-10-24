دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أسترا تك، المجموعة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن مشاركتها الاستراتيجية في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لعام 2024 في دبي. وتتزامن هذه الشراكة مع تعزيز حضور أسترا تك على الصعيد العالمي، وتسلط الضوء على دور دولة الإمارات الرائد في التحول الرقمي وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توفر فرصة للتعاون بين أسترا تك، ومركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، مما يعزز رسالة الشركة في دفع التطور التكنولوجي المسؤول والأخلاقي في جميع أنحاء العالم.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة خلال الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية، بحضور كل من عبدالله أبو الشيخ، مؤسس شركة أسترا تك والرئيس التنفيذي لمنصة بوتيم؛ وألكسندر رفول، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي. ويأتي هذا التعاون عقب إعلان المنتدى الاقتصادي العالمي عن إطلاق منصة الذكاء الاستراتيجي المخصصة لتعزيز رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتطورة في رسم السياسات الاستراتيجية على المدى الطويل.

وتجسد أسترا تك، بصفتها شركة محلية، مساعي دولة الإمارات للريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية. وتساهم منصة الشركة بإحداث نقلة نوعية في المنظومات الرقمية من خلال دمج التكنولوجيا المالية، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات التجارة القائمة على الدردشة، لتوفير تجربة سلسة ومريحة لأكثر من 155 مليون مستخدم حول العالم. ويعد تطبيق بوتيم من أبرز عناصر هذه المبادرة، حيث يساعد على تبسيط التواصل والدفع وتوفير إمكانات التجارة الإلكترونية لملايين المستخدمين، كما يتميز برؤية تتماشى مع توجه المنتدى الاقتصادي العالمي المتمثل في تحويل الحوكمة العالمية للتكنولوجيا الناشئة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله أبو الشيخ، مؤسس شركة أسترا تك والرئيس التنفيذي لمنصة بوتيم: "تسعدنا مشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية. ونفخر بمساهمة منصتنا الرائدة في تحقيق الشمول المالي العالمي، والمساواة الرقمية، وتطبيق أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. ونلتزم من خلال هذه الشراكة بتعزيز رؤية دولة الإمارات في توفير مستقبل رقمي بالكامل للجمهور العالمي، والتركيز على دور التكنولوجيا في معالجة أبرز القضايا الملحة في العالم".

ومن جانبه، قال ألكسندر رفول، عضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي: "يلتزم المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو منظمة دولية متخصصة بشؤون التعاون بين القطاعين العام والخاص، بتحسين وضع الاقتصاد العالمي. ويشارك في المنتدى أبرز قادة السياسة والأعمال وغيرهم من قادة المجتمع لصياغة جداول الأعمال على مستوى القطاع والمنطقة والعالم".

وتعزز أسترا تك مكانتها الرائدة في الثورة الصناعية الرابعة من خلال التعاون مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يجمع أبرز الجهات من مختلف القطاعات لتعزيز التعاون العالمي، مما يتيح للشركة المساهمة في النقاشات العالمية حول إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي التي تعكس الدور الرائد لدولة الإمارات في المنطقة.

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