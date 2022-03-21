الرياض، المملكة العربية السُّعُودية: أريب الشركة الرائدة في الوساطة الرقمية لتمويل المركبات في السُّعُودية أغلقت جولة استثمارية بقيمة ٨,٦٢٥,٠٠٠ ريال. كانت الجولة بقيادة ميراك المالية، وهي شركة استثمار مرخصة من هيئة السوق المالية السُّعُودية و تتركز استثماراتها في قطاع التقنية.

تأسست أريب في ٢٠١٩ من قبل وليد طلعت، عمر الحماد ومحمد دسوقي. طورت أريب أول منتجاتها "سيارات" وهي منصة وساطة رقمية متخصصة في تمويل المركبات، توفر المنصة للعميل خيارات تمويل المركبات من عدة بنوك وشركات تمويل.

تساعد المنصة العملاء على اختيار أفضل تمويل مناسب بناء على التقييم الائتماني للفرد بشكل سريع و سلس. كما تساهم الوساطة الرقمية برفع تدفق مبيعات شركائها و تخفض تكاليف الوصول للعملاء وكذلك تفتح المجال لشريحة جديدة من العملاء للاستفادة من خدمات التمويل المتوفرة.

سيساهم الاستثمار في تمكين أريب من استكمال متطلبات البنك المركزي للحصول على الرخصة النهائية، وبالإضافة الى التوسع في منتجات وخدمات الشركة لتشمل مجموعة أكبر من أنواع التمويل مثل القروض الشخصية، القروض العقارية، البطاقات الإئتمانية وغيرها. كما ستستفيد أريب من الاستثمار في تحسين كفاءة عمليات الشركة وتطوير البنية التحتية التقنية لتمكين الشركة من تحقيق خططها.

كما صرح المهندس وليد طلعت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي قائلا:"تشهد المملكة ثورة تقنية هائلة وتسارعاً ملحوظاً في التحول الرقمي خصوصا في قطاع التقنية المالية، تزامن ذلك مع قيام البنك المركزي باستحداث رخصة الوساطة الرقمية كأحد الأنشطة المساندة للتمويل، ونفخر بحصولنا على موافقة البنك المركزي السعودي الأولية على ممارسة نشاط الوساطة الرقمية

تأتي هذه الجولة الاستثمارية تتويجاً لنمو الشركة المتسارع خلال الفترة الأخيرة، حيث قدمنا خدماتنا لأكثر من 50,000 عميل في مختلف مناطق المملكة خلال الثلاث سنوات الأولى من الانطلاق، كما نهدف من هذه الجولة لاستكمال متطلبات الترخيص من البنك المركزي للحصول على الرخصة النهائية، والتوسع في إضافة منتجات تمويلية أخرى خلال الفترة القادمة مثل الوساطة في التمويل العقاري والشخصي والبطاقات الائتمانية وغيرها"

كأحد رواد الاستثمار في التقنية في المنطقة تسعى ميراك المالية باستثمارها في أريب مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها بعقد شراكات مع المؤسسات المالية لدعم التوسع في عمليات الشركة، و أيضا المشاركة في استقطاب كفاءات عالية تكون جزء من فريق الشركة الرائع و كذلك المساهمة في خطط الشركة للتحول إلى منصة وساطة متكاملة.

كما صرح عبدالله التمامي المدير التنفيذي لميراك المالية قائلا:"تحت أول منتجات الشركة (سيارات)، أريب تعمل على تغيير جذري لعملية أصدار قروض المركبات، لتكون عملية أكثر كفاءة، غاية في الشفافية و أسهل و أكثر توافق مع توقعات العملاء. الوساطة الرقمية أيضا تساهم في تنظيم تحسين عمليات و دورة مبيعات شركائها من جهات تمويل و ووكلاء. لا شك أن أريب قادمة لتغير قواعد اللعبة ونرى هذا متمثلا في الأداء الشركة المبهر و منتجات تحت خطط خارطة طريق الشركة. هذه فقط البداية، حيث أن أريب في طريقها لأطلاق منتجات و منصات تسعى لرقمنة مليارات الريالات من جميع أنواع التمويل في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام."

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نبذة عن أريب

تعمل الشركة في مجال الوساطة الرقمية للقروض وتقوم برقمنة عملية الحصول على قروض السيارات عن طريق منصتها الأولى "سيارات". من طريق سيارات، تقدم الشركة الخدمات للأفراد بتوفير قائمة ضخمة للسيارات مصدرها شركاء "سيارات" من الوكلاء، وتسهل عملية الحصول على التمويل الملائم من مجموعة البنوك المؤهلة.

أريب هي شركة وساطة رقمية تعمل على رقمنة عملية حصول العملاء على تمويل (تمويل مركبات، شخصي، عقاري، بطاقات إئتمانية و غيرها). المنتج الأول لشركة أريب هي منصة "سيارات". عن طريق سيارات، الشركة تخدم الأفراد بتوفير مجموعة كبيرة من المركبات مصدرها شركاء سيارت من الوكلاء و كذلك توفر أفضل تمويل مناسب من جهات التمويل المؤهلة، مما يجعل رحلة الحصول على تمويل أسهل و أسرع.

نبذة عن ميراك المالية

ميراك المالية شركة استثمار متخصصة في الاستثمارات التقنية في عدة مراحل وهي مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية. تأسست ميراك المالية عام ٢٠١٨ و تتخصص في الاستثمارات البديلة مثل الاستثمار الجريء، الملكية الخاصة و المشاريع الخاصة.