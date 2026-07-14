جدة، المملكة العربية السعودية، أعلنت «أرويا كروز»، أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية، عن إطلاق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بتجربة الضيوف الرقمية، ومنحهم مزيدًا من المرونة في التخطيط لرحلاتهم البحرية، وإتمام حجوزاتهم، وإدارة تفاصيلها في مختلف المراحل.

ويتوفر الموقع الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح للضيوف التعرّف على رحلات «أرويا» ووجهاتها، واستكشاف خيارات المطاعم، والعروض الترفيهية المتاحة على متن السفينة، والرحلات الشاطئية، بما يمكّنهم من اختيار التجربة الأنسب قبل السفر.

كما يتيح الموقع إتمام الحجوزات بخطوات أقل، وإدارة تفاصيل الحجز، واستكمال إجراءات الصعود إلكترونيًا قبل موعد السفر، من خلال تجربة استخدام سلسة على أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية.

وصُمم الموقع الإلكتروني الجديد ليكون متاحًا للضيوف حول العالم، بما يوفر لهم وصولًا مباشرًا إلى المعلومات والخدمات الأساسية المرتبطة برحلاتهم، ويسهم في تعزيز تجربتهم منذ مرحلة التخطيط وحتى موعد الإبحار.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: aroya.com/ar.

نبذة حول أرويا كروز

أُطلقت "أرويا كروز" في يونيو 2023 كوحدة أعمال مستقلة تابعة لشركة "كروز السعودية"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة. وتُعد "أرويا كروز" أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز)، حيث تقدّم تجارب متكاملة تجسّد الضيافة العربية الأصيلة وفق أعلى المعايير العالمية في القطاع.

تضم سفينة "أرويا"، الأولى ضمن أسطول الشركة عدد، 1,678 كابينة، إلى جانب 12 مطعمًا تشمل خيارات مجانية ومتخصصة، و17 صالة ومقهى، و20 مرفقًا ترفيهيًا. كما تشمل السفينة منتجع "أرويا بلوسم" الصحي، وأحد أكبر المناطق المخصصة للأطفال في المجال، بما يضمن تجربة شاملة ومتكاملة للضيوف من مختلف الفئات.

وتقدّم تجربة "خزامى" لضيوفها الباحثين عن مستويات استثنائية من الخصوصية والخدمات المصمّمة بعناية، من خلال أجنحة فاخرة وخدمات شخصية متكاملة. تقدّم "أرويا كروز" برنامجًا موسميًا يشمل ثلاث مناطق بحرية رئيسة: البحر الأحمر، والخليج العربي، والبحر الأبيض المتوسط.

للمزيد من المعلومات ومعرفة آخر الأخبار حول "أرويا كروز"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://aroya.com/ar أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: aroyapress@bursonglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات