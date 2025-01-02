جدة: أعلنت «أرويا كروز»، أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز)، والتابعة لشركة «كروز السعودية»، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن وصول سفينتها الأولى "أرويا"، إلى ميناء شرم الشيخ البحري بجمهورية مصر العربية. وتُعد هذه الزيارة، التي جرت في 31 ديسمبر 2024، خطوة نوعية في مسيرة «أرويا كروز»، تُبرز التزامها بدعم قطاع السياحة البحرية في البحر الأحمر وتقديم تجارب مميزة لضيوفها.

واحتفالًا بهذه المناسبة، أُقيمت مراسم تبادل الدروع الترحيبية في ميناء شرم الشيخ، وفقًا للتقاليد العالمية في قطاع الرحلات البحرية السياحية. وشهدت الفعالية حضور ممثلين من «أرويا كروز»، يتقدمهم رئيس الشركة، د. يورغ رودولف، وقبطان سفينة "أرويا"، رولاند بوليك، إلى جانب عدد من مسؤولي ميناء شرم الشيخ، من ضمنهم اللواء الدكتور خالد مبارك، والنقيب أيمن منصف، والعميد محمد الكحكي.

وبهذه المناسبة، قال رئيس «أرويا كروز»، د. يورغ رودولف: "نفخر بتقديم تجربة فريدة لضيوفنا من خلال زيارة مدينة شرم الشيخ، في خطوة تُعزز التزامنا بتطوير قطاع السياحة البحرية في البحر الأحمر وتوسيع نطاق رحلاتنا في المنطقة. إنّ هذه المراسم تُجسد أهمية الزيارة الأولى، وتشكل بداية لشراكة استراتيجية مع ميناء شرم الشيخ والمنطقة. ونتطلع إلى المزيد من الزيارات المستقبلية التي ستتيح لنا تقديم تجارب مميزة ومتنوعة لضيوفنا الكرام".

بعد انتهاء المراسم، أبحرت سفينة "أرويا" عائدة إلى جدة، مقدمةً لضيوفها رحلة بحرية تمزج بين التميز والطابع العربي الأصيل في تجربة استثنائية عبر البحر الأحمر.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية وأرويا كروز، يمكنكم زيارة المواقع الآتية: www.cruisesaudi.com - www.aroya.com/en

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