أركيوس هى شركة مشتركة بين شركتي بي بي و XRG أُطلقت في ديسمبر ٢٠٢٤، وتجمع بين كفاءة الشركتين وتاريخهم العريق في تطوير مشاريع الغاز من أجل بناء سجل تنافسى عالى الكفاءة.

أُطلقت في ديسمبر ٢٠٢٤، وتجمع بين كفاءة الشركتين وتاريخهم العريق في تطوير مشاريع الغاز من أجل بناء سجل تنافسى عالى الكفاءة. يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية لشركة أركيوس نحو تحقيق طموحاتها في النمو في شرق البحر المتوسط، ودعم أمن الطاقة الإقليمي والتنمية الاقتصادية .

أعلنت شركة أركيوس للطاقة اليوم عن توقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ ) بعد استكمال جميع الموافقات اللازمة(على حقل هارماتان للغاز والمكثفات، وهو اكتشاف بحري في القطاع المصري من شرق البحر المتوسط، ويقع على بُعد نحو 2.5 كيلومتر شمال مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

تخطط شركة أركيوس لتطوير الحقل من خلال حفر ما يصل إلى ثلاث آبار بحرية، وتركيب منصة بحرية ثابتة، وإنشاء خط أنابيب بطول 50 كيلومترًا يربط بين المنصة ومرافق المعالجة البرية القريبة من بورسعيد. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام ٢٠٢٨.

وقال ناصر اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس: ” يمثل هذا الاستحواذ محطة مهمة في مسيرة أركيوس، ويعكس التزامنا بتعزيز شراكتنا مع الحكومة المصرية، من خلال الشركة القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، وبمواصلة دعم أمن الطاقة الإقليمي.”

تُعد أركيوس شركة مشتركة بين شركتي بي بي (بنسبة ٥١%) وXRG (بنسبة ٤٩%)، وتستحوذ بموجب هذه الصفقة على منطقة امتياز البرج البحرية (El Burg Offshore) والذى يشمل حقل هارماتان من شل (بنسبة ٦٠%) وبي بي (بنسبة ٤٠%). وتخضع الصفقة حاليًا للموافقات التنظيمية المعتادة.

أركيوس تجمع بين كفاءة الشركتين وتاريخهم العريق في تطوير مشاريع الغاز من أجل بناء سجل تنافسى عالى الكفاءة. وتسعى الشركة للمشاركة في تطوير موارد الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

أسست شركتا بي بي و XRG ، شركة الاستثمار الدولي في الطاقة التابعة لأدنوك، منصة إقليمية للغاز تحت اسم أركيوس للطاقة ، تركّز في البداية على تطوير أصول الغاز في مصر.

و ، شركة الاستثمار الدولي في الطاقة التابعة لأدنوك، منصة إقليمية للغاز تحت اسم ، تركّز في البداية على تطوير أصول الغاز في مصر. استنادًا إلى شراكة قوية بين أدنوك و بي بي تمتد لأكثر من ٥٠عامًا، يدعم هذا المشروع المشترك خطط النمو الاستراتيجية للشركتين.

و تمتد لأكثر من ٥٠عامًا، يدعم هذا المشروع المشترك خطط النمو الاستراتيجية للشركتين. ستركز أركيوس للطاقة على نمو أعمال الغاز الطبيعي لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد، مع المساهمة في دعم أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في مصر.

مناطق الامتياز التابعة لشركة أركيوس للطاقة في مصر تشمل: شروق (حصة أركيوس ١٠%): يضم حقل ظهر المُنتج، وتديره شركة بترول بلاعيم (بتروبل). شمال دمياط (حصة أركيوس ١٠٠%): يضم حقل أتول المُنتج، وتديره الشركة الفرعونية للبترول ( PhPC ). اتفاقيات امتياز الاستكشاف: شمال الطابية، بيلاتريكس-سيتي شرق، وشمال الفيروز.

لمزيد من المعلومات حول أركيوس للطاقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.arciusenergy.com

لمزيد من المعلومات حول بي بي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bp.com

XRG هي شركة استثمارية دولية رائدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون والمواد الكيميائية، مقرها أبوظبي، ومملوكة بالكامل لشركة أدنوك، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من ٨٠ مليار دولار أمريكي. تشمل محفظتها الاستثمارية حصصًا في شركات رائدة عالميًا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة منخفضة الكربون والمواد الأساسية التي تدخل في صميم الحياة العصرية. www.xrg.ae

-انتهى-

#بياناتشركات