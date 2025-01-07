دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة للاستحواذ على متجر ماركس آند سبنسر الرئيسي في مركز "ذا سنتر" في مدينة ليفينغستون، والذي يعد من أكبر مراكز التسوق في اسكتلندا.

يشمل الاستحواذ متجراً حديثاُ متعدد الطوابق بمساحة 96,859 قدم مربع ويضم صالة للطعام، وأقساماً للملابس والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى مقهى ماركس آند سبنسر، وجميع هذه المساحات مؤجرة بالكامل لشركة ماركس آند سبنسر بي إل سي (تصنيف S&P: BBB-) بموجب عقد إيجار لمدة 25 سنة لغاية ديسمبر 2033 مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 2.5%.

وقد قدمت شركة أرزان ثروات خدماتها الاستشارية خلال عملية هيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وستواصل دورها الاستشاري خلال فترة استثمار العقار، الذي تم شراؤه نقداً دون أي قروض بنكية. ومن المتوقع أن يحقق الاستثمار دخلًا ربع سنوي للعملاء بنسبة 9% سنوياً.

علق مهند أبو الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ويث قائلاً:

"يسعدنا إتمام عملية الاستحواذ على عقار ماركس آند سبنسر، الذي نعتقد أنه سيقدم عوائد قوية لعملائنا. و يشكل هذا الاستحواذ استثماراً جذاباً من حيث العوائد والمخاطر، خاصة بالنظر إلى أن الصفقة خالية من أي قروض بنكية، مما يوفر لنا مرونة كبيرة في تحديد الاستراتيجية المستقبلية. سيظل تركيزنا منصباً على إدارة المخاطر بحذر وتقديم نتائج مالية جيدة لعملائنا الكرام بهدف حماية ثرواتهم وإرثهم."

أرزان ثروات (DIFC ) المحدودة :

شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من2.55 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات الاستثمارية المدرة للدخل في كبرى الأسواق العالمية والاستثمارات المميزة التي تلبي متطلبات العملاء.

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