أبوظبي: اختتمت «بيورهيلث» بنجاح طرح الاكتتاب العام الأوَّلي لإدراج أسهم شركتها التابعة لها «أردنت هيلث بارتنرز» في بورصة نيويورك للأوراق المالية. وطرحت «أردنت هيلث» 14,300,000 سهم من أسهمها بسعر 16 دولار للسهم الواحد، وبدأ التداول بها في 18 يوليو 2024 تحت الرمز «ARDT».

ويُتوقَّع أن يُسهم إدراج «أردنت هيلث» في بورصة نيويورك في تعزيز مكانة أبوظبي جهة مستثمرة رئيسية في قطاع الرعاية الصحية الأمريكي، ويعكس دورها الحيوي في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية المبتكرة، ما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ويرسخ مكانتها في المشهد العالمي للقطاع الصحي ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدَّمة، ويؤكد ريادة الإمارة في مجال الرعاية الصحية المتميِّزة.

وتدعم الخطوة استراتيجية «بيورهيلث» الرامية إلى توفير خدمات قيِّمة للمساهمين من خلال النمو المتواصل والاستراتيجي، وتوفِّر فرصاً لعمليات الاندماج والاستحواذ المستقبلية، ما يدعم حضور المجموعة في الأسواق العالمية والمحلية.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «على الرغم من أنَّنا جهة مستثمرة في شركة (أردنت هيلث) منذ إبريل 2023، فإنَّ الإطلاق الناجح للاكتتاب العام للشركة هو دليل على رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا التام بتعزيز خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث تدعم الخطوة أهدافنا للنمو، وتؤكِّد قدرتنا على تقديم قيمة كبيرة لعملائنا وللمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي. ونفخر بالإنجازات المهمة التي حقَّقناها في مجال الرعاية الصحية من خلال التركيز على الابتكار والتميُّز، مدعومة بعمليات الاستحواذ الدولية وخططنا المستقبلية الطموحة، في إطار رؤية ودعم القيادة الرشيدة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونلتزم بمواصلة التركيز على تعزيز القيمة للمساهمين، والاستمرار في ترسيخ مكانة (بيورهيلث) مجموعة موثوقة على مستوى دولة الإمارات والعالم».

يشار إلى أنَّ «بيورهيلث» استحوذت، في سبتمبر 2022، على حصة تبلغ نحو 26.05% في «أردنت هيلث» في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار)، علماً بأنَّ الموافقات التنظيمية لإتمام الصفقة تمَّت في مارس 2023.

وتعدُّ «أردنت هيلث» رابع أكبر مشغّل للمستشفيات الخاصة لرعاية الحالات الحرجة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال إعطاء الأولوية للأفراد، والاستثمار في الخدمات والتقنيات المبتكرة، تكرِّس «أردنت هيلث» جهودها لتعزيز القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين جودتها. وتعمل المؤسَّسة من خلال شبكة تتكوَّن من 30 مستشفى متخصِّصاً لرعاية الحالات الحرجة، وأكثر من 200 موقع للرعاية، في ست ولايات أمريكية هي تكساس ونيو مكسيكو وكانساس وأوكلاهوما وأيداهو ونيوجيرسي.

وأسهمت عمليات الاستحواذ التي نفَّذتها «بيورهيلث»، وشملت شركة «سيركل هيلث» مقابل 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، ومدينة «الشيخ شخبوط الطبية» مقابل 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار)، في تعزيز مكانتها منصة استثمارية دولية موثوقة في قطاع الرعاية الصحية. وتسهم سلسلة الاستثمارات الاستراتيجية في تعزيز قدرتها على الارتقاء بخدمات قطاع الرعاية الصحية، وترسيخ ثقة المستثمرين.

نبذة عن "بيورهيلث":

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

·"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

·الخدمات العلاجية الخارجية - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

·الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

·المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

·رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

·بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

·وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

·ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

·أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

·سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

·"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

·مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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