ستساهم الشركة بدعم الجيل القادم من ممارسات التحكيم والوساطة من خلال مرافق استماع مزودة بأحدث التقنيات في العاصمة أبوظبي

أبوظبي، لندن، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "أربيترا الدولية" المتخصصة في مجال خدمات التحكيم والوساطة والباحثين عن المحكمين المحايدين والمستقلين، توسيع حضورها ونطاق عملها بافتتاح مكتبها في مركز التحكيم التابع لسوق أبوظبي العالمي. وتشير هذه الخطوة إلى النمو السريع لقطاع خدمات إدارة المحكمين والوسطاء وأطراف التحكيم المحايدين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وكانت "أربيترا الدولية" قد احتفلت في شهر يوليو 2022 بالذكرى السنوية الأول لانطلاقها.

ونجحت "أربيترا" خلال عامها الأول في تنمية فريق عملها الذي يضم اليوم 35 عضوًا، العديد منهم على صلة وثيقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم كل من السادة "أليك إيمرسون" و"أدريان كول" والسيدة "لارا حمود" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي إطلاقالمكتب الجديد للشركة في أبوظبي، بناءً على العلاقات الوطيدة والداعمة التي طورتها "أربيترا" مع مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، ولا سيما مع الرئيس التنفيذي للمركز، ليندا فيتز-آلان. وتم تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين بعد إطلاق "فريق الوساطة بين المستثمرين والدول" التابع لسوق أبوظبي العالمي والتي تم إطلاقه في عام 2022 والتي شهدت على دور "وولف فون كومبيرج" من "أربيترا" بتأدية دور رائد فيها.

وبقيادة رئيسها التنفيذي أوين لورانس، سرعان ما أصبحت "أربيترا" الخيار الأول للحصول على الدعم في مجال النزاعات الأكثر تعقيدًا وصعوبة، حيث يوفر هيكلها القائم على العضوية الخالية من النزاعات بين الأعضاء، مجموعة كاملة من إدارة الممارسات والاستشارات والخدمات الإدارية. وقد أصبحت "اربيترا" بفضل هذه الميزات التفاضلية التي تتمتع بها، مقصداً لكبار المحكمين والوسطاء وأعضاء مجالس إدارات النزاعات، مما ساعدهم على إدارة شؤونهم المهنية وتطوير ممارساتهم.

وقد ساهم تزايد طلبات شركات المحاماة الدولية الرائدة على توفير أفضل المحكّمين المحايدين في النزاعات المعروضة عليهم، دوراً أساسيًا في نجاح "أربيترا". ويعد نمو وتيرة الممارسات العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤشرًا على أن "أربيترا" ستحظى بوضع مثالي يؤهلها لدعم مختلف متطلبات المنطقة في هذا المجال.

وقال أوين لورانس، الرئيس التنفيذي ل "لأربيترا": "يسعدني أن أعلن اليوم تعاوننا مع مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، حيث سيتيح افتتاح مكتبنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لأعضائنا إمكانية الوصول إلى مرافق عالمية المستوى في مركز ريادي لتسوية النزاعات. والذي يوفر خدماته للعديد من مكاتب المحاماة التي نعمل معها بانتظام. وقد نجحنا خلال عامنا الأول في تسجيل معدلات نمو استراتيجية، بفضل وجود أعضائنا الموجودين في سلطات قضائية رئيسية، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل على ترسيخ مكانتها كبوابة عبور إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، فضلاً عن امتلاكها لعلاقات وثيقة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد لنا مكتبان آخران هناك."

بدورها قالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: " "يسعدنا وجود أعضاء "أربيترا" في إمارة أبوظبي لمشاركة أفكارهم وخبراتهم مع مجتمع التحكيم المتنامي لدينا. وتماشيًا مع استراتيجيتنا الشاملة كمركز مالي دولي، تتواصل مساعي سوق أبوظبي العالمي لتعزيز مكانته كمركز لتسوية المنازعات في قلب العاصمة الإماراتية . ويعد وجود "أربيترا" خطوة مهمة ضمن مساعينا في هذا المجال، ودليلاً على نجاح منهجيتنا للمشاركة بشكل تعاوني في قطاع تسوية المنازعات، وانعكاسًا لمساهماتنا في تطوير هذا القطاع نظراً للاهتمام المتزايد الذي يحظى به في المنطقة."

ومن جهته أضاف لورانس: "لقد شاركنا في العديد من الفعاليات المحلية، ومن بينها "ريزولف 2022" أول منتدى دولي لتسوية النزاعات في أبوظبي ومنتدى سوق أبوظبي العالمي للطاقة ومؤتمر ICSID في أبوظبي وأسبوع التحكيم في دبي، وفعاليات أخرى تدعمها وزارة العدل البريطانية وكذلك المؤتمرات التجارية."

واختتم لورانس تصريحه قائلًا: "تبدو عناصر جاذبية "أربيترا" واضحة للسوق، ويؤكد ذلك، احتفاظنا بقائمة انتظار للمحكمين الحريصين على الانضمام إلى الخدمة وافتتاح مكتبنا الجديد المتقدم في أبوظبي، إلى جانب مكاتبنا الحالية في مركزي تسوية المنازعات الدولي بلندن وفي واشنطن العاصمة بالقرب من المركز الدولي لتسوية النزاعات."

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