بهدف دعم وتطوير الأعمال التطوعية في المملكة

الظهران : وقّعت أرامكو السعودية، وأكاديمية الفوزان لتطوير قيادات التنمية المجتمعية بجامعةالملك فهد للبترول والمعادن، مذكرة تفاهـــم لإطلاق مبادرة "أرامكو السعودية لتعزيز العمل التطوعي". وتهدف المبادرة لدعم الأعمال التطوعية في المملكة، وتنمية قدرات طلاب البرامج التدريبية المخصصة، وطلاب الجامعات، وموظفي أرامكو السعودية.

وتأتي المبادرة ضمن جهودٍ حثيثة يبذلها قسم المواطنة في أرامكو السعودية للوفاء بقيم المسؤولية الاجتماعية، من خلال رفع مستوى ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي، وتقديم برامج تدريبية متخصصة على نهج برنامج رشيد لإعداد وتأهيل مختصي التطوع في المدارس من المعلمين ومشرفي الأنشطة على تفعيل التطوع، وحثّهم على المشاركة أو تقديم مبادرات اجتماعية مثمرة داخل محيط مجتمعاتهم.

ويركّز أحد مسارات المبادرة على تعزيز المؤسسية في العمل التطوعي داخل أرامكو السعودية عبر تقديم الاستشارات، وجلب الفرص التطوعية المناسبة التي تعود بالنفع على المجتمع ومؤسساته غير الربحية، وتهيئة البيئة التي تساند موظفي الشركة على استكشاف القدرات الكامنة في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي وتطويرها.

ويأتي ذلك في إطار الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع غير الربحي من خلال رفع أعداد المتطوعين والمتطوعات، وتنمية مختلف المجالات التي تخدم المجتمع، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية ومنظومة القيم الاجتماعية والإنسانية في ظل التكامل بين مؤسسات النفع العام والجهات الحكومية المختلفة بما يعمل على مساعدة مختلف الشرائح الاجتماعية في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع: "يحظى العمل التطوعي باهتمام كبير في كل برامج أرامكو السعودية في مجال المواطنة، حيث يعبر العمل التطوعي عن الحس والعمل الجماعي، و هو أحد أنبل الطرق للتفاني في خدمة وتنمية وطننا.. ونحن نفخر بأن أرامكو السعودية تتمتع بتاريخ عريق في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق قيم المواطنة في المجتمعات التي تعمل بها عبر خدمتها وتمكينها".

وأضاف الجامع:" يأتي إطلاق مبادرة أرامكو السعودية لتعزيز العمل التطوعي كثمرة من ثمرات تعاوننا الدائم مع المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي والنفع العام التي تعزز طموحنا في الشركة لرفع مستوى ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي، وتحقيق قيم التكافل المجتمعي عبر مثل هذه الشراكات الفعّالة والمتميّزة ".

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

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