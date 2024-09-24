الظهران- وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية تعاون إطارية مع مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء (سي إن بي إم)، إحدى الشركات الكبرى المنتجة لمواد البناء الشاملة في العالم. وتهدف الاتفاقية، التي تبلغ مدتها خمسة أعوام، لاستكشاف الفرص الجديدة في مجال المواد المتقدمة والتطوير الصناعي.

وحدد الطرفان عددًا من المجالات التي من المتوقع أن يشملها التعاون، بما في ذلك إمكانية إنشاء مرافق تصنيع في المملكة لإنتاج شفرات توربينات الرياح، وخزانات الهيدروجين، ومواد البناء منخفضة الكربون، وحلول تخزين الطاقة. كما تركز الاتفاقية الإطارية على مجالات أخرى، إذ يُتوقع إنشاء مركز جديد للتدريب والتفتيش واعتماد المواد، إلى جانب مقترحٍ لإنشاء مركزٍ مشترك لتطوير التقنيات، ومختبرٍ لتعزيز الابتكار.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، الأستاذ وائل الجعفري: "نتطلع إلى توسيع جهودنا مع (سي إن بي إم) لتحقيق نجاحات جديدة في علوم المواد التي يمكنها تقديم فوائد ملموسة لقطاع البناء والقطاعات الأخرى، بما في ذلك تطوير حلولٍ تمكّن من تقليل الانبعاثات من أعمال البناء، وتطوير الابتكارات التي تعزز كفاءة أداء المنتجات. ومن خلال الجمع بين خبرة أرامكو السعودية في مجال المواد اللامعدنية وخبرة (سي إن بي إم) في الصناعة، فإننا نهدف معًا للمساعدة في تسريع تحوّل المواد، وتحديد فرص الأعمال الرائدة، فضلًا عن تعزيز القدرات لتوطين مزيدٍ من الصناعات في المملكة".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء (سي إن بي إم)، تشو يوشيان: "يحظى تعاوننا الإستراتيجي مع أرامكو السعودية بأهمية كبيرة، إذ تجمع هذه الاتفاقية مزايا القوة لدى كلٍّ من مجموعتنا وأرامكو السعودية بهدف خلق تعاون يفيد الجانبين. ونطمح في مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء لتعزيز التحوّل المنخفض الكربون من خلال صناعة المواد اللامعدنية، والاستفادة من عملنا في الحلول المتكاملة منخفضة الكربون. إننا نسعى إلى استكمال جهود أرامكو السعودية في مجال تعزيز تحوّل المواد. وتتضمن هذه الاتفاقية فرص تعاون عديدة متوقعة من شأنها أن تُسهم بنحو إيجابي في الحدّ من الكربون في المشاريع التنموية، وزيادة تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الصين والمملكة".

وتستند هذه الاتفاقية الإطارية على العلاقة الوطيدة التي تجمع أرامكو السعودية وأكاديمية الصين لمواد البناء. كما تأتي عقب إطلاق مركز التميّز والابتكار في المواد اللامعدنية في بكين عام 2021 من قبل أرامكو السعودية والأكاديمية الصينية لمواد البناء (سي بي إم أي)، الذراع العلمي والتقني لـمجموعة (سي إن بي إم).

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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