توقيع مذكرة التفاهم تم خلال أعمال الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

الظهران - وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وطيران الرياض، شركة الطيران الدولية المتميّزة الجديدة في المملكة، مذكرة تفاهم خلال أعمال الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. وتمهّد مذكرة التفاهم الطريق لتعاون محتمل في مجالات متعددة، مثل إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، ياسر مفتي: "يُسعدنا الاطلاع على مجموعة واسعة من فرص التعاون المحتملة بين أرامكو السعودية وطيران الرياض، وهذا يُعبّر عن رغبة الشركتين في اعتماد أحدث التقنيات والارتقاء بالتجارب والإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة. ولا شك في أن جهود أرامكو السعودية في تطوير الوقود منخفض الكربون، وتركيزها القوي على التحوّل الرقمي، وخبرتها في مجال الطيران، وغير ذلك من المجالات، توفر منصة قوية للتعاون المحتمل مع طيران الرياض".

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في طيران الرياض، آدم بوقديدة: "تتوافق شراكتنا مع أرامكو السعودية تمامًا مع طموحاتنا في أن نصبح شركة طيران عالمية رائدة ملتزمة بالاستدامة والوقود منخفض الكربون. ومن خلال الاستفادة من خبرة أرامكو السعودية، فإننا نهدف إلى تحسين قدراتنا التشغيلية، وتوفير تجارب متميّزة لضيوفنا. ونرى أنه يمكننا معًا أداء دور مهم في تعزيز الأهداف البيئية والاقتصادية للمملكة".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

عن طيران الرياض:

طيران الرياض، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة طيران عالمية المستوى. تم إطلاق الشركة في مارس 2023، وستكون شركة طيران متكاملة الخدمات بقيادة رقمية تتبنّى أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية عبر أسطولها المتطور من الطائرات. وستقوم شركة طيران الرياض بتجهيز طائراتها بأحدث الميزات والتقنيات المتطورة مع مقصورات داخلية مبتكرة وأفضل التجارب في فئتها، بما في ذلك أنظمة الترفيه الرقمي على متن الطائرة من الجيل التالي وحلول الاتصال. ستعمل شركة طيران الرياض على ربط ضيوفها بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030 من خلال تقديم تجربة استثنائية للضيوف مع كرم الضيافة السعودية الأصيلة.

الموقع الإلكتروني:www.riyadhair.com .

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