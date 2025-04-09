الدراسات الهندسية جارية لإنشاء مجمع بتروكيميائيات متكامل جديد في مصفاة ياسرف بينبع

من المقرر أن يتضمن التوسع المخطط له دمج مرافق البتروكيميائيات المتطورة في ياسرف مما يعزز قدرات الإنتاج وتنويع المنتجات

الإعلان يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء مصفاة ياسرف

الظهران -أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، والشركة الصينية للبترول والكيميائيات (سينوبك)، وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف)، اليوم، عن توقيع اتفاقية إطارية تمهّد الطريق لتوسعة كبيرة في البتروكيميائيات بمصفاة (ياسرف) في ينبع.

وتزامنًا مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مصفاة ياسرف، تسعى الاتفاقية إلى تعزيز الدراسات الهندسية لتطوير مجمع بتروكيميائيات متكامل في ياسرف، وهو مشروع مشترك مملوك لأرامكو السعودية (62.5%) وشركة سينوبك (37.5%).

ويهدف المشروع إلى تحقيق أقصى قدر من التعاون التشغيلي وخلق قيمة إضافية من خلال إدخال وحدة بتروكيميائية متطورة، ووحدة تكسير بخارية كبيرة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنويًا، ومجمع للعطريات بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا مع المشتقات اللاحقة والمتكاملة التي ترتبط بها في مجمع ياسرف الحالي. ومن المتوقع أن يعزز ذلك من قدرة ياسرف على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيميائية عالية الجودة.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "طموح أرامكو السعودية كبير جدًا في تحقيق سلسلة القيمة من الثروة الهيدروكربونية، وهذا يعزز مكانة المملكة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ونحن فخورون بسجل شراكاتنا الإستراتيجية التي ساعدتنا في تحقيق النجاحات. وتعمل اتفاقية ياسرف الإطارية على تعميق هذه الشراكات واستثماراتنا المشتركة مع سينوبك والارتقاء بها إلى أفق جديد. ويُسهم مشروع التوسع المخطط له في ينبع في تعزيز التزامنا بالابتكار وتنويع المنتجات. لذلك فإننا نتطلع إلى تقوية تعاوننا مع سينوبك لجعل ياسرف شركة قيادية في مجال التكرير والبتروكيميائيات".

وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد القحطاني: "تواصل علاقتنا القوية مع شركة سينوبك تطورها ونموها. ويتماشى التوسع المخطط له في ياسرف مع إستراتيجيتنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا، ويشمل ذلك تحويل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام إلى بتروكيميائيات بحلول عام 2030. وبالشراكة مع سينوبك، نسعى إلى تطوير قدرات التكرير والبتروكيميائيات لتوفير منتجات عالية القيمة، وخلق فرص جديدة، والاستفادة من الابتكار الصناعي، وتمكين التحوّل الاقتصادي. ولا شك في أن ذلك يسلط الضوء على شراكتنا الإستراتيجية مع سينوبك على المدى البعيد، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء مصفاة ياسرف".

ومن جهته، قال رئيس شركة سينوبك، السيد تشاو دونغ: "تُعد ياسرف، وهي المشروع المشترك الرائد بين الصين والسعودية في قطاع الطاقة، محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المحلي في المملكة، كما أسهمت أيضًا بشكل نشط في تطوير صناعة البتروكيميائيات. وسوف يمثّل مشروع توسعة مصفاة ياسرف علامة فارقة في شراكتنا الثنائية، ويبشر بمرحلة جديدة من تعاون أعمق وعلى مدى أبعد. ونتوقع أن يفتح مشروع توسعة مصفاة ياسرف آفاقًا جديدة من التعاون في ظلّ تحوّل الطاقة. وفي هذا الإطار، تستعد سينوبك وأرامكو السعودية لإنشاء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات على مستوى عالمي، يتميّز بمزايا تنافسية شاملة بهدف إعادة تعريف نماذج التعاون في مجال الطاقة التقليدية، وتوسيع آفاق جديدة من أجل تنمية أكثر استدامة".

وتُعد ياسرف واحدة من عدد من الشراكات الإستراتيجية بين أرامكو السعودية وسينوبك، والتي تشمل أيضًا شركة سينوبك سينمي (فوجيان) للبترول (SSPC)، وشركة سينوبك سابك تيانجين للبتروكيماويات (SSTPC)، وشركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات (FREP)، ومجمع تكرير وبتروكيميائيات متكامل جديد يجري تطويره في مقاطعة فوجيان الصينية. ومن خلال هذه المشاريع، تسعى المجموعتان إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم الابتكار الصناعي، والتعاون على المدى البعيد، والإسهام في الاقتصاد العالمي.

شرح الصورة:

خلال حفل التوقيع، وقوفًا من اليمين إلى اليسار: النائب التنفيذي للرئيس للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية ورئيس مجلس إدارة ياسرف، الأستاذ ياسر مفتي، والرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد القحطاني، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، ورئيس مجموعة سينوبك، السيد تشاو دونغ، ومساعد رئيس مجموعة سينوبك ومدير إدارة الموارد البشرية، السيد تشين دو، ومدير شركة ياسرف، السيد ليان مينغ شيانغ.

وجلوسًا من اليمين: نائب الرئيس لتطوير برنامج تحويل السوائل إلى كيميائيات في أرامكو السعودية، الأستاذ فهد السهلي، والرئيس التنفيذي لشركة ياسرف، الأستاذ سعد بن مطلق، ورئيس شركة سينوبك القابضة للاستثمار الخارجي المحدودة، السيد زو وينزي.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

عن سينوبك:

سينوبك (شركة البترول والكيمياويات الصينية) هي شركة مدرجة في البورصات المحلية والدولية ذات عمليات متكاملة في التنقيب والإنتاج، ومشاريع الاستخلاص والتجزئة والنقل، والتكرير والكيميائيات والتسويق، وأعمال أساسية قوية في مجال النفط والبتروكيميائيات. مجموعة سينوبك (شركة البتروكيميائيات الصينية)، الشركة الأم القابضة لشركة سينوبك، هي أكبر شركة تكرير وثاني أكبر شركة كيميائيات في العالم. وقد احتلت لسنوات عديدة مكانةً بين أفضل 5 شركات في قائمة فورتشن العالمية لأكبر 500 شركة. https://www.sinopec.com

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