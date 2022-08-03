المشاريع تعزز العلاقة مع (ساينوبك) وتدعم الاستثمارات الإستراتيجية في المملكة

نطاق المشاريع يشمل تعاونًا محتملًا في أعمال قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق والهندسة والإنشاءات وخدمات حقول النفط واحتجاز الكربون والهيدروجين

بحث إنشاء مركز تصنيع جديد في مجمع الملك سلمان للطاقة

الظهران : وقّعت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") اليوم، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات (ساينوبك) تغطي عدة مجالات لتعاون محتمل بين الطرفين في المملكة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد مسارات التعاون الإستراتيجي بين أرامكو السعودية وساينوبك في المملكة، وبناء علاقة طويلة الأجل بين الشركتين ومشاريعهما المشتركة القائمة في الصين والمملكة.

وتعليقًا على توقيع المذكرة، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد يحيى القحطاني: "نعتز بقدرتنا على توسيع علاقتنا مع شركة ساينوبك والاستفادة من عوامل قوتنا وتعاوننا طويل الأمد في الصين لتحقيق مكاسب إضافية لمرافقنا في المملكة.

"وسيساعد هذا التعاون في تعزيز علاقتنا الإستراتيجية مع شركة ساينوبك في مجالات رئيسة تحقق منفعة متبادلة داخل المملكة".

وقال رئيس شركة ساينوبك، يو باوكاي: "أرامكو السعودية شريك مهم للغاية لشركة ساينوبك. وقد أسفرت تلك الشراكة عن تعاون مثمر بين الشركتين، وطورتا صداقة عميقة على مرّ السنين. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار بداية جديدة لشراكتنا في المملكة. وستعمل الشركتان معًا لتجديد شراكتهما، وإحراز مزيد من التقدم في مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030".

وتشمل مجالات التعاون المحتمل: تقييم فرص التكامل في التكرير والبتروكيميائيات، الهندسة، والمشتريات، والإنشاءات، وخدمات حقول النفط، وتقنيات قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب التعاون في احتجاز الكربون وعمليات الهيدروجين. كما ستبحث الشركتان فرص إنشاء مركز تصنيع محلي في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

ويُبنى هذا التعاون بين الشركتين على عدد من المشاريع المشتركة القائمة، وهي: شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات، وساينوبك سينمي (فوجيان) للبترول (SSPC) في الصين، وشركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف) في المملكة.

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عن أرامكو السعودية

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