الظهران - أكملت أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز و"سابك" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أول عملية تحويل للزيت المشتق من مخلفات البلاستيك إلى بوليمرات دائرية معتمدة حاصلة على الشهادة الدولية للاستدامة والكربون (+ISCC). وتمت معالجة الزيت المشتق من مخلفات البلاستيك (زيت الانحلال الحراري) في مصفاة ساتورب المملوكة بشكل مشترك بين أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز في الجبيل. وكانت شركة بتروكيميا، إحدى الشركات المنتسبة لسابك، قد استخدمته في وقتٍ سابق كلقيمٍ لإنتاج البوليمرات الدائرية المعتمدة.

يهدف المشروع لتمهيد الطريق من أجل خلق سلسلة قيمة محلية لعملية إعادة تدوير متطورة للمواد البلاستيكية وتحويلها إلى بوليمرات يُعاد استخدامها في المملكة. وتسمح هذه العملية باستخدام المواد البلاستيكية غير المصنفة، التي يصعب إعادة تدويرها بشكل ميكانيكي، مما يُسهم في حل مشكلة النفايات الناتجة عن المواد البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة.

وكان الحصول على اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون، أول مرحلة مهمة للتأكد من الشفافية فيما يتعلق بمصدر اللقيم والمنتجات المعاد تدويرها وإمكانية تتبعها إلى مصدرها. وشاركت ثلاث منشآت صناعية في هذه العملية، وهي: مصفاة ساتورب، ومعمل أرامكو السعودية لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الجعيمة، وشركة بيتروكيميا. وحصلت جميع هذه المنشآت بنجاح على اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون، مما أسهم بإنتاج المواد المُعاد تدويرها.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد يحيى القحطاني: "يوضح هذا الإنجاز أهمية دور قطاع البتروكيميائيات في صنع منتجات وحلول أكثر استدامة، فهدفنا هو ابتكار حلول لتدوير مخلفات البلاستيك، بالإضافة إلى إحراز تقدم في طموحنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) والحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في مرافق أعمال الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050. ويمكننا إنتاج منتجات مُعاد تدويرها مع توسيع نطاقها بتكلفة منخفضة نسبيًا من خلال الاستفادة من الفائض للبنية التحتية القائمة. وتدرس أرامكو السعودية طرقًا متعددة للاستفادة من التقنيات الجديدة، ومن أصولها القائمة لدعم استخدام منتجات مُعاد تدويرها أكثر استدامة وأقل كثافة كربونية".

وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات في شركة توتال إنيرجيز، برنارد بيناتيل: "تعكس هذه المبادرة المتقدمة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية طموح توتال إنيرجيز للمساهمة بشكل واضح في مواجهة مشكلة انتهاء صلاحية المواد البلاستيكية. وتتم دراسة عدة مشاريع أخرى خاصة بالاقتصاد الدائري، عن طريق الاستفادة من الخبرات والمعرفة الفنية لشركائنا للمساهمة بشكل أكبر في إعادة تدوير المواد البلاستيكية. وتهدف توتال إنيرجيز إلى إنتاج نحو 30% من البوليمرات المعاد تدويرها بحلول 2030، وتعتمد إستراتيجيتها على بناء شركة ذات أنواع متعددة من الطاقة بهدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050".

ومن جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس للبتروكيميائيات بالوكالة في "سابك"، سامي العصيمي: "سابك شركة وطنية رائدة في مجال الكيميائيات وتدعم رؤية السعودية 2030، مما يضمن نموًا مستقبليًا مستدامًا من خلال التركيز على البيئة والطاقة والمناخ. ويتماشى هذا المشروع مع طموح "سابك" بتجنب حرق النفايات وردمها من خلال قدراتها الابتكارية وتقنياتها المتقدمة. كما يعكس هذا المشروع التعاون في جميع مراحل سلسلة القيمة البتروكيميائية للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق فيما يتعلق بالمواد البلاستيكية المُعاد تدويرها. وفي سبيل هذا الهدف، أعلنت "سابك"، مؤخرًا، عن هدفها المتمثل في إنتاج مليون طن متري من مجموعة منتجاتها وخدماتها (تروسيركل) بحلول عام 2030، بهدف توفير حلول أكثر استدامة لعملائنا".

الجدير بالذكر، أن "سابك" وتوتال إنيرجيز عضوان مؤسِّسان في تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية، وهو منظمة غير ربحية تضم العديد من الشركات العالمية، تهدف للاستفادة من العلوم والموارد والخبرة في مواجهة تحديات إدارة النفايات الحالية.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

عن توتال إنيرجيز:

توتال إنيرجيز هي شركة عالمية للطاقة تقوم بإنتاج وتسويق أنواع مختلفة من الطاقة مثل: النفط وأنواع الوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغازات المتجددة ومنخفضة الكربون ومصادر الطاقة المتجددة والكهرباء. يلتزم موظفونا البالغ عددهم أكثر من 100 ألف موظف بتوفير طاقة ذات تكلفة معقولة وأكثر نظافة وموثوقية والتي يمكن أن تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس. تعمل توتال إنيرجيز في أكثر من 130 دولة، وتحرص أن يكون التطوير المستدام بجميع أشكاله في صميم أعمالها ومشاريعها من أجل المساهمة في رفاهية البشر.

عن سابك:

سابك هي إحدى أكبر الشركات في صناعة البتروكيميائيات المتنوعة على مستوى العالم، ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. وتزاول سابك أعمالها على نطاق واسع في الأمريكتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا المحيط الهادئ، وتطرح تشكيلة متنوعة وواسعة من المنتجات، تضم الكيميائيات، وتصنيع السلع الاستهلاكية والمواد البلاستيكية شديدة التحمل، والمغذيات الزراعية، والمعادن. وتوفر سابك الدعم والمساندة لعملائها من خلال تحديد وتطوير الفرص في عدد من تطبيقات الاستخدام النهائي الرئيسية مثل الإنشاءات، والمعدات والأجهزة الطبية، والتعبئة والتغليف، والمغذيات الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والنقل والطاقة النظيفة.