الظهران – أعلنت اليوم، كلٌّ من أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وتوتال إنيرجيز، وهي شركة طاقة عالمية متعددة تنتج وتسوّق الطاقات، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، وهي شركة رئيسة تعمل على جمع وتحويل المواد العضوية إلى منتجات مستدامة في المملكة، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك وتقاسم التكاليف لتقييم تطوير محتمل لمعمل وقود طيران مستدام في المملكة.

ويتزامن هذا الإعلان مع الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون إلى المملكة، ويهدف التعاون إلى الاستفادة من مجالات التميّز والخبرة لدى كلّ شركة لتطوير معمل لإنتاج وقود الطيران المستدام في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وسيركّز التقييم على تسخير الحلول الهندسية والتقنية المبتكرة التي تسعى إلى إعادة تدوير ومعالجة النفايات المحلية أو مخلفات الاقتصاد الدائري (زيوت الطهي المستخدمة والدهون الحيوانية) لإنتاج وقود الطيران المستدام.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: "مع توقعات نمو الطلب على النقل الجوي، أصبح من الضروري معالجة انبعاثات الطيران من خلال البدائل منخفضة الكربون. وهذا مجال يمكن من خلاله لشركات الطاقة العالمية الكبرى مثل: أرامكو السعودية، وتوتال إنيرجيز، أن تؤدي دورًا مهمًا عبر التعاون للمساعدة في تلبية هذه الحاجة. وتتطلب معالجة انبعاثات النقل مجموعة واسعة من الأساليب، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى إيجاد عددٍ من الحلول المبتكرة المحتملة، كما نسعى إلى فرص المساهمة في الجهود العالمية للحد من الانبعاثات. وتربطنا في أرامكو السعودية شراكة راسخة مع توتال إنيرجيز، ويوضح التعاون الجديد عزمنا على استكشاف سبل الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة، إذ نهدف إلى إنشاء مصنع لوقود الطيران المستدام في المملكة مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير. ومع التوسّع الذي يشهده قطاعي السياحة والطيران في المملكة، سيعود هذا بالنفع على شركات الطيران المحلية والدولية على حدٍّ سواء".

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز، باتريك بويانيه: "يسعدنا أن نتعاون مع أرامكو السعودية والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير لدراسة إنتاج وقود الطائرات المستدام في المملكة. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا، يمكننا أن نمضي معًا قدمًا لإزالة الكربون من النقل الجوي. يشكّل وقود الطائرات المستدام جوهر إستراتيجية التحول في شركتنا، حيث نسعى جاهدين لتلبية طلب صناعة الطيران على تقليل بصمتها الكربونية".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المهندس زياد الشيحة: "تماشيًا مع التزامنا بدعم أهداف الاستدامة الطموحة لرؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، فإننا نركّز بشكلٍ كبيرٍ على زيادة معدلات تحويل النفايات إلى موارد متجددة. وتمثّل الشراكة الجديدة مع أرامكو السعودية و(توتال إنيرجيز) لتقييم جدوى إنشاء معمل لإنتاج وقود الطيران المتجدد خطوة نوعية في تحقيق رسالتنا. كما أننا نؤمن بأن هذه الخطوة ستُسهم إلى حدٍّ كبيرٍ في تعزيز جهودنا لتطوير الاقتصاد الدائري في المملكة".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

عن شركة توتال إنيرجيز:

تُعد شركة توتال إنيرجيز شركة طاقة عالمية متعددة تنتج وتسوق الطاقات: النفط والوقود الحيوي، والغاز الطبيعي والغازات الخضراء، والطاقة المتجددة والكهرباء. يلتزم أكثر من 100,000 موظف لدينا بتوفير الطاقة النظيفة والموثوقة وبأسعار معقولة لأكبر عدد ممكن من الناس.. وتعتزم شركة توتال إنيرجيز بكل مجالاتها بوضع الاستدامة في صميم استراتيجيتها ومشاريعها وعملياتها.

للتواصل مع توتال إنيرجيز:

العلاقات الإعلامية: +33 (0)1 47 44 46 99 l l presse@totalenergies.com @TotalEnergiesPR

علاقات المستثمرين: +33 (0)1 47 44 46 46 ir@totalenergies.co

عن "سرك":

تأسست الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، في عام 2017 لقيادة الاقتصاد الدائري في المملكة العربية السعودية من أجل مستقبل مستدام. وتستثمر الشركة في تطوير قطاع إدارة النفايات المحلية، وتسعى جاهدة لتعزيز قدرات المملكة لتحقيق هدفها المتمثل في رفع إجمالي عمليات إعادة تدوير النفايات الصلبة البلدية إلى 81% بحلول عام 2035. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط: www.sirc.sa

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