توقيع اتفاقية خلال زيارة رسمية لرئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه إلى المملكة

الظهران - وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية تعاون إطارية مع مجموعة فيتنام للنفط والغاز (بتروفيتنام) وذلك خلال زيارة رسمية لدولة السيد فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى المملكة.

وتمهّد الاتفاقية الطريق أمام تعاون محتمل في مجال تخزين وتوريد وتجارة الطاقة والمنتجات البتروكيميائية. وتم توقيع هذه الاتفاقية، خلال أعمال الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بهدف تحديد الفرص المحتملة لتحسين الأعمال، وتحقيق قيمة إضافية.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد القحطاني: "تضع هذه الاتفاقية الأساس لتعاون محتمل عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية. ومن جانبنا، نتطلع إلى استكشاف فرص متعددة مع بتروفيتنام التي تكمل طموحات أرامكو السعودية على الصعيد العالمي في مجال التكرير والبتروكيميائيات، وتُسهم في تحقيق الإستراتيجية الخاصة ببتروفيتنام، وتعزز أهمية آسيا في أسواق الطاقة والبتروكيميائيات العالمية".

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (بتروفيتنام)، السيد لو نغوك سون: "نعتقد أن توقيع اتفاقية تعاون إطارية بين بتروفيتنام وأرامكو السعودية يُعد خطوة إستراتيجية، ودليل على علاقة التعاون القوية بين الشركتين بشكل خاص، وجمهورية فيتنام الاشتراكية والمملكة العربية السعودية بشكل عام".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

عن بتروفيتنام:

عبر أكثر من 60 عامًا من التأسيس والتطوير، برزت مجموعة فيتنام للنفط والغاز (بتروفيتنام) كشركة اقتصادية رائدة مملوكة للدولة، وتلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الفيتنامي. من خلال إدارتها وتنفيذها لعمليات النفط والغاز محلياً واستثمارات دولية، طورت (بتروفيتنام) صناعة نفط وغاز متكاملة ومتزامنة بالكامل، بدءًا من الاستكشاف إلى الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والغاز والطاقة والأسمدة إلى الخدمات الفنية للنفط.

-انتهى-

#بياناتشركات