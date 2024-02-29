الظهران: أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، توقيع خمس اتفاقيات مع شركات ريادية في مجال الاستشارات الإدارية والإستراتيجية. وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير موظفي أرامكو السعودية من خلال تدريبهم داخل هذه الشركات لاكتساب المزيد من الخبرات والاطلاع على أحدث المشاريع الدولية في مختلف مجالات الاستشارات الإدارية.

وتمّ توقيع الاتفاقيات بحضور النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع وذلك على هامش مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية المنعقد في الرياض، مع كلٍّ من شركات: (بين آند كومباني)، و(إيرنست آند يونغ)، و(أوليفر وايمان)، و(كي بي إم جي)، و(كيرني) الممثّلة بمكاتبها في المملكة.

وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير مهارات الاستشارات الإدارية لموظفي أرامكو السعودية من خلال إلحاقهم بالمقرات الدولية لهذه الشركات والمشاركة في العديد من المشاريع في المجالات والتخصصات الاستشارية المختلفة حول العالم. ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تعمل على صقل المهارات التحليلية للمتدربين، وتطوير خبراتهم التجارية، وتوسيع آفاقهم.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية في أرامكو السعودية، الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن الحجي: "نحن فخورون بتاريخ أرامكو السعودية والدور الذي تؤديه في تطوير الكوادر البشرية المحلية، ومن أجل مواجهة التحديات المعاصرة، ومن خلال مثل هذه الشركات العالمية، فإننا نستثمر في مواكبتنا للجديد في مجال الاستشارات الإدارية، كما نواصل جهودنا للارتقاء بمهارات كوادرنا البشرية لتنافس عالميًا عبر تسريع بناء المهارات، ونقل المعرفة للأجيال الشابة، بما يُسهم في تعزيز اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة وتنافسية".

وتُجسّد هذه الاتفاقيات التزام أرامكو السعودية بتطوير الموارد البشرية لتواكب مهارات المستقبل، وتعزيز خبراتها الإدارية والاستشارية العالمية، كما تعكس حرص الشركة على مدّ أواصر التعاون مع مؤسسات دولية مرموقة في المجالات الأكاديمية والاستشارية بما يُسهم في تنمية الموارد البشرية الوطنية.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .