الظهران - أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة")، عن تعاون مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC) وشركة ماكديرموت العالمية (McDermott)، وذلك للعمل على إنشاء منطقتي تصنيع بحريتين لتصنيع وتجميع المنصات والهياكل البحرية في المملكة.

ويأتي إنشاء المنطقتين في إطار إستراتيجية أرامكو السعودية لمحاولة دعم لتوطين الصناعات البحرية، ويتحقق بهما تكامل مع أعمال مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، مما يُتوقع أن يُسهم في تحسين تكلفة وفاعلية سلسلة الإمداد، وتوفير فرص استثمارية عالية القيمة المالية والتشغيلية، مع الإسهام في توطين أنظمة الإمداد والخدمات وسرعة إنجاز الأعمال وتقليل التكاليف.

وسيتم إنشاء المنطقتين الجديدتين في رأس الخير وفقًا للمعايير الدولية. كما يهدف المشروع إلى تسخير أحدث التقنيات في ذلك بهدف الإسهام في خدمة متطلبات المملكة، ومنطقة الخليج والمناطق الأخرى. ومن المخطط بدء تشغيل المرافق بحلول الربع الثالث من عام 2023م، وذلك بقدرة إنتاجية أولية مجمعة تُقدر بنحو 70 ألف طن متري سنويًا. وعند تشغيلها بالكامل، يُتوقع أن توفر هذه المناطق العديد من الوظائف المباشرة وغير مباشرة، مع معدل سعودة مستهدف يصل إلى 70%.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد السعدي: "يمثّل إنشاء المنطقتين إضافة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية في الحقول البحرية لأرامكو السعودية، وذلك يعمل على دعم أمــن الإمـدادات مـع محاولة تعزيـز المحتـوى المحلـي فـي الوقــت نفســه، وتوطين التقنيات، وتنميــة القــدرات والخبــرات المحليـة. ومن المتوقع أن تلعب المنطقتان الجديدتان دورًا في توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات البحرية، بما قد يُسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنوع عبر استثمارات وبنية تحتية متقدمة بهدف خدمة المملكة ومنظومة الأعمال البحرية العالمية".

وأضاف السعدي :"من المستهدف أن تعمل مناطق التصنيع البحرية الجديدة على محاولة تعزيز التوسع والتنويع الاقتصادي في المملكة، والاستفادة من الفرص الكبيرة لخلق القيمة، وتهدف كذلك إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية المنشودة".

وقال نائب الرئيس لإدارة المشاريع في أرامكو السعودية، الأستاذ عبدالكريم الغامدي: "تُعد كلٌّ من (NPCC) و(McDermott) شريكين لأرامكو السعودية على المدى البعيد، وإنشاء هذه المناطق مثال آخر على تعاوننا ومشاركة جهودنا لتنفيذ مرافق بحرية متطورة. ومن المتوقع أن يجلب إنشاء هذه المناطق التقنيات المتطورة والحلول الرقمية للتصنيع داخل المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات والخدمات المحلية مع محاولة خلق فرص للقوى العاملة المحلية المؤهلة. كما نتوقع تسريع جداول تسليم المشاريع، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية".

ومن المتوقع أن تستفيد مناطق التصنيع البحرية من البنية التحتية المتقدمة في رأس الخير، بما في ذلك ميناء رأس الخير، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

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