استخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة يدعم تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي

مشاريع تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي في المملكة

الظهران - كشفت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، عن مبادرات جديدة تهدف إلى دفع تطوير وتطبيق الحلول الرقمية المتقدمة في جميع أعمالها.

وتم الكشف عن تفاصيل هذه المبادرات خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي بدأت أعمالها اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد الخويطر: "من المتوقع ألا تعمل التقنيات الرقمية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنترنت الأشياء للقطاع الصناعي على تغيير طريقة عملنا فحسب، بل أيضًا بيئة أعمالنا التجارية. وتُعد أرامكو السعودية رائدة في استخدام هذه التقنيات في نطاق صناعي يُسهم بإضافة قيمة كبيرة لمختلف أعمالنا. ولا شك في أن تاريخنا بمجال الابتكار يلهمنا لمواصلة الاستفادة من التقنيات الناشئة والمساعدة في تحقيق طموحات المملكة لتصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي".

حوسبة الذكاء الاصطناعي المتقدمة

خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركتي "سيريبراس سيستمز" و"فيوريوسا إي آي" لاستكشاف التعاون في مجالات الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي. وتركز مذكرة تفاهم أخرى تم توقيعها مع شركة "ريبليونز" على الاستخدام المحتمل لشرائح وحدة المعالجة العصبية في مراكز بيانات أرامكو السعودية، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودفع ابتكارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

كما وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة "سامبانوفا سيستمز" لاستكشاف طرق تسريع قدرات الذكاء الاصطناعي والابتكار ونظم الاعتماد على مستوى المملكة.

وأعلنت أرامكو السعودية أيضًا عن استخدام حاسوب الذكاء الاصطناعي العملاق الذي يُعد أحد الأنظمة الأولى من نوعها في المنطقة. وقد تم تصميم هذا الحاسوب باستخدام بعض وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) الأكثر قوة من شركة "إنفيديا" وذلك لتسريع مهام الحوسبة المعقدة، مثل تحليل خطط الحفر، والبيانات الجيولوجية من أجل التوصية بخيارات خفض كثافة الكربون بالنسبة لمواقع الآبار.

مواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت أرامكو السعودية تعاونًا مع شركة "كوالكوم لتقنيات الاتصال" للاستخدام الأولي لأحدث حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الصناعي التي تهدف إلى تعزيز مراقبة مرافق أرامكو السعودية، وأنشطة الصيانة الوقائية، واستخدام الطائرات بدون طيار ذاتية القيادة.

الابتكار الرقمي

وتشكّل المبادرات الجديدة التي أُعلن عنها خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جزءًا من إستراتيجية أرامكو السعودية لتبنّي الحلول الرقمية المتطورة على نطاق واسع في جميع أعمالها، ويأتي ذلك انطلاقًا من تدشينها للمختبر السعودي للابتكار المتسارع (سيل)، وهو منظومة وطنية لتحويل الأفكار المتطورة إلى منتجات رقمية بالكامل، ومنصة الممر العالمي للذكاء الاصطناعي. وقد أسفر هذا النهج حتى الآن عن إنشاء أرامكو السعودية لأول نموذج لغوي كبير يخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي.

كما أطلقت الشركة برنامج (Eye on AI) الذي يهدف إلى إرساء حوكمة وأنظمة قوية للأمن السيبراني في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تزويد المستخدمين بالمهارات اللازمة للأمن السيبراني في ظل مشهد سريع التطور.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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