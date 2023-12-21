الظهران: كرّمت أرامكو السعودية اليوم، عددًا من المصانع المحلية لدورها البارز في مساندة أعمال الشركة من خلال تقديم أفضل المنتجات من فئتها من حيث الجودة، وذلك خلال الحفل الذي نظّمته إدارة التفتيش في الخدمات الهندسية بمدينة الظهران.

وتهدف أرامكو السعودية من خلال التكريم إلى تعزيز المنافسة البنّاءة بين شركات التصنيع المحلية، وتمكين ثقافة الجودة في الصناعة حيث كرّمت الشركة على مدى ستة أعوام متتالية المصنّعين المحليين الذين تتصف منتجاتهم بالجودة العالية، وتقديم الخدمات المتميّزة، وتتبنّى منشآتهم السعودة على نطاق واسع.

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية، الأستاذ خالد يحيى القحطاني: "يعبّر هذا التكريم عن تقديرنا للجهود التي تبذلها هذه المنشآت الوطنية لتعزيز القاعدة الصناعية بالمملكة، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، كما نفخر بالدور الذي تؤديه مؤسساتنا الوطنية في سبيل تحسين مجال الممارسات التجارية والمنافسة على النمو والتطور، ونثمّن أعمالها التي تُسهم في تمكين سلاسل الإمداد المحلية الموثوقة، والمساعدة في تحقيق الرؤية الوطنية المنشودة بجعل شعار (صُنع في السعودية) معيارًا عالميًا للتميّز. كما نشيد بالجهود المبذولة من هذه الشركات لمساعدتنا في تحقيق طموحنا للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الأعمال التي نملكها ونديرها بالكامل بحلول عام 2050".

وعبّر الفائزون بجوائز الجودة لعام 2023م عن فخرهم بهذه الجائزة المرموقة التي تعزّز استمراريتهم في تطوير أدائهم لتحسين جودة التصنيع. وضمّت الجهات المصنِّعة التي تم تكريمها ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: الشركات الكبرى المصنّعة:

المركز الأول: شركة مصنع آسيا للصلب المحدودة.

المركز الثاني: شركة بتروناش العربية المحدودة.

المركز الثالث: الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية.

المركز الرابع: شركة كاميرون الرشيد المحدودة.

المركز الخامس: الشركة العالمية للأنابيب.

المستوى الثاني: الشركات المصنّعة الصغيرة والمتوسطة:

المركز الأول: مصنع الصمامات الصناعية.

المركز الثاني: الشركة السعودية لصناعة الصمامات.

المركز الثالث: الشركة العربية للأنابيب.

المركز الرابع: شركة محولات الطاقة السعودية.

المركز الخامس: شركة فلوسيرف أباحسين المحدودة.

المستوى الثالث: أفضل أداء محسّن للجودة:

شركة فالوريك العربية السعودية.

شركة إنماء لتصنيع الحديد المحدودة.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .