التعاون يعزز إسهامات أرامكو السعودية المستمرة في أمن الطاقة والتنمية في الصين على المدى الطويل

الظهران - أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقيات مع شركاء صينيين رئيسيين خلال زيارة وفد صيني رفيع المستوى إلى المملكة برئاسة رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ.

وتعزز الاتفاقيات إسهامات أرامكو السعودية المستمرة في أمن الطاقة والتنمية في الصين على المدى الطويل، في حين تعمل مشاركة الصين على دعم النمو الاقتصادي للمملكة، وتوطيد التعاون في تطوير التقنية الجديدة.

وتتضمن هذه الاتفاقيات وثائق أولية بشأن اتفاقية إطارية للتطوير مع شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة (رونغشنغ)، واتفاقية للتعاون الإستراتيجي مع مجموعة هنجلي المحدودة.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد القحطاني: "يؤكد توقيع هذه الاتفاقيات قناعتنا بالمنافع المتبادلة طويلة الأجل التي يمكن أن تنشأ عن التعاون الوثيق بين أرامكو السعودية وشركائنا الصينيين، فالصين تُعد دولة مهمة في إستراتيجيتنا العالمية للنمو بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لذلك نتطلع إلى ترسيخ علاقاتنا التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود لإطلاق فرص جديدة في هذه السوق المهمة".

وأضاف القحطاني: "تعكس هذه الاتفاقيات عزمنا المشترك على الارتقاء بعلاقاتنا في القطاعات الحيوية لتعزيز أهدافنا في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق، والإسهام في قطاعي الطاقة والبتروكيميائيات المزدهرين في كلٍّ من الصين والمملكة، إضافة إلى المساعدة في تطوير الحلول التقنية المستقبلية".

اتفاقية إطارية للتطوير مع شركة رونغشنغ

ترتبط الوثائق الأولية المتعلقة بالاتفاقية الإطارية للتطوير مع شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة (رونغشنغ) بإمكانية التطوير المشترك لتوسعة مرافق شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف). ويأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين أرامكو السعودية ورونغشنغ في أبريل 2024 بشأن إنشاء مشروع مشترك في ساسرف، إضافة إلى استثمارات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات بكلٍّ من المملكة والصين.

وتشمل هذه الصفقة استحواذ رونغشنغ المحتمل على حصة 50% في ساسرف، وتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيميائيات في ساسرف، واستحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة 50% في مجمع زونجين للبتروكيميائيات (ZJPC) من رونغشنغ، وتطوير مشروع توسعته (مشروع زيبرا).

اتفاقية لتعاون إستراتيجي مع مجموعة هنجلي

تُسهم الاتفاقية مع مجموعة هنجلي المحدودة في تعزيز المحادثات بشأن استحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة 10% في شركة هنجلي للبتروكيميائيات المحدودة، بعد أن يخضع ذلك للتقييمات والموافقات اللازمة. ويأتي ذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2024 بشأن الصفقة المقترحة.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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