الظهران: نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم بمقر إمارة المنطقة، توقيع أرامكو السعودية مذكرات تفاهم لثلاث مبادرات في مجال المواطنة، وذلك في إطار تعزيز إسهاماتها المجتمعية الرائدة، وتنويع مشاريعها في مجال المواطنة بما يواكب جهودها المستمرة لخدمة المجتمعات في مختلف مناطق المملكة. حضر مراسم التوقيع معالي أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس فهد البليهشي، والنائب الأعلى للرئيس لشؤون أرامكو السعودية، الأستاذ خالد الملحم.

وشملت مذكرات التفاهم:

1- المديرية العامة للسجون بمنطقة المدينة المنورة، وشركة التمكين الأمثل للتوظيف، لتدريب وتمكين النزلاء المفرج عنهم في منطقة المدينة المنورة.

2- جمعية المدينة للتوحّد (تمكُّن) لإطلاق شراكة تُسهم في توفير برامج علاجية للأشخاص المصابين بالتوحّد.

3- جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية، بهدف إنشاء مصنع خيرات المدينة لشاي الورد والنعناع المديني.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس للشؤون العامة في أرامكو السعودية، الأستاذ خالد بن عبدالوهاب الزامل: "تواصل أرامكو السعودية جهودها في تعزيز المواطنة والمسؤولية الاجتماعية بإطلاق هذه المبادرات النوعية التي نطمح أن تُسهم في الارتقاء بحياة شرائح مهمة من أفراد مجتمعاتنا، ونسعد بأن نعمل مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية لنحصد معًا ثمرة تعاوننا لتعزيز الرؤية الوطنية المنشودة. فمثل هذا التعاون في هذه المبادرات يجسّد قيم الشركة وجهودها المتواصلة لإحداث فرق إيجابي وملموس في المجتمع".

ووقع الأستاذ خالد بن عبدالوهاب الزامل مذكرات التفاهم مع كلٍّ من:

- مدير السجون بمنطقة المدينة المنورة، اللواء مطلق بن عبدالله العتيبي، ممثلًا عن المديرية العامة للسجون، وسليمان صالح الطريفي، مدير برامج المنطقة الوسطى ممثلًا عن شركة التمكين الأمثل للتوظيف. وتهدف المذكرة لإطلاق مبادرة تدريب وتمكين النزلاء المفرج عنهم في منطقة المدينة المنورة (تطلُّع). حيث سيتم تدريب وتأهيل 150 من المفرج عنهم، ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع والمشاركة في الإنتاجية، من خلال إكسابهم المهارات الفنية والمهنية التي تمكّنهم من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة. كما تشمل المبادرة أيضًا توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء من خلال الحوار والتوجيه والتثقيف بما يُسهم في تعزيز علاقاتهم الأسرية والاندماج في المجتمع.

- رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحّد (تمكُّن)، المهندس محمد بن إبراهيم عباس. وتهدف المذكرة إلى تلبية الاحتياجات الأساس للأشخاص المصابين بالتوحّد، وتوفير البرامج العلاجية لهم، وتأسيس نهج استباقي للرعاية الصحية، وتطوير الأبحاث والنظم العلاجية، وتعزيز الوعي بشأن مرض التوحّد في المملكة، وتحسين جودة الحياة للمصابين وأسرهم.

-المشرف العام على جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة، الدكتور سمير بن عبدالرحمن المغامسي، وذلك لإنشاء مصنع خيرات المدينة لشاي الورد والنعناع المديني. وتهدف المبادرة للإسهام في دعم الاقتصاد المحلي للمنطقة، من خلال تزويد المصنع بأحدث المعدات والأجهزة لإنتاج الشاي بجودة عالية، وتطوير وتدريب مائة مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود على مهارات صناعة الشاي، وتوفير فرص التوظيف لهم للعمل في المصنع.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .