شاركت أرامكو السعودية في فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض. وتأتي مشاركة أرامكو السعودية في فعاليات هذا المؤتمر كراعٍ إستراتيجي، ومساهم في صناعة الطيران في المملكة.

وتحدّث نائب الرئيس للخدمات الصناعية في أرامكو السعودية، الأستاذ فهد العبدالكريم، في جلسة نقاش بعنوان "دور الطيران في التنمية الاقتصادية، لا سيّما في دورها الفعّال في إنتاج وصناعة الزيت"، مشيرًا إلى أن الطيران يعد أحد أكثر الصناعات العالمية التي تربط الثقافات والصناعة والمجتمعات عبر القارات. وعلى المستوى الاقتصادي، يلعب الطيران دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد العالمي والبنية التحتية.

وأضاف العبدالكريم أن الطيران هو مساهمٌ رئيس في الازدهار الاقتصادي العالمي، حيث يوفّر أكثر من شبكة نقل عالمية ضرورية للأعمال التجارية العالمية، كما أنه أيضًا يولّد نموًا اقتصاديًا من خلال خلق العديد من فرص العمل، وتيسير أعمال التجارة والسياحة.

يشار إلى أن إدارة طيران أرامكو السعودية حققت خطوات هائلة في أن تصبح المزود الأمثل لحلول النقل الجوي للشركة. كما نمت طموحات الشركة بالتزامن مع قدرتها في مجابهة التحديات. ومن ثَمَّ، فإن الاستجابة السريعة هي الأفضل من حيث الكفاءة في الصناعة. وتفخر الشركة بأن تقدم لمجتمعها صناعة خدمة طيران ذكية ومبتكرة.

ويشكل مؤتمر مستقبل الطيران فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، كما يشكل رافدًا من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات، ويحضره نخبة من ممثلي قطاع الطيران المدني حول العالم وقادة الطيران المدني من مختلف الدول والمنظمات علاوة على الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات النقل الجوي الدولية ومجموعة من رجال الأعمال وبمشاركة أكثر من 120 متحدثًا.

ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور أساسية هي: "الابتكار، والنمو، والاستدامة بوصفها محاور رئيسة ومؤثرة في صناعة الطيران المدني". وتبحث جلسات المؤتمر الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني، وتسليط الضوء على إمكانية استثمار الفرص الواعدة والتوسع في قطاع الطيران لتحقيق الرؤية الإستراتيجية للقطاع، كما يبرز من خلال العديد من الجلسات المتخصصة، الفرص الاستثمارية وإسهام الطيران المدني في النمو الاقتصادي.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

العلاقات الإعلامية: domestic.media@aramco.com l @Saudi_Aramco