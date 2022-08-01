الظهران – أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") اليوم، عن توقيع اتفاقية شراء للاستحواذ على فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية (الرمز في بورصة نيويورك: VVV)، ويُشار إليها اختصارًا (فالفولين غلوبال برودكتس "VGP" أو "في جي بي")، وذلك بقيمة 2.65 مليار دولار، خاضعة لبعض التعديلات المعتادة المنصوص عليها في اتفاقية الشراء.

وفالفولين شركة عالمية رائدة ولها تاريخ طويل وعريق في مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم المتميّزة، ذات علامة تجارية مشهورة، للسيارات والاستخدامات الصناعية، وكذلك المواد الكيميائية للسيارات.

وستستفيد أرامكو السعودية من شبكة التصنيع والتوزيع القوية التابعة لشركة فالفولين، وشراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، وشهرة علامتها التجارية العالمية التي تمتد 150 عامًا.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني: "يتوافق قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة فالفولين تمامًا مع إستراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو السعودية فيما يتعلق بزيوت التشحيم لأنها ستضيف قيمة لإنتاجنا من زيوت الأساس حول العالم، وكذلك ستطوّر قدراتنا في البحث والتطوير في هذا المجال، وأيضًا ستمكّننا من الانتفاع بعلاقاتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية. وسيستمر تطوير العلامة التجارية الشهيرة لشركة فالفولين وحضورها العالمي وتوسيع نطاقها تحت إشراف أرامكو السعودية. ونحن سعداء بانضمام الكوادر المميّزة في شركة فالفولين الذين يتواجدون في أكثر من 29 دولة إلى عائلة أرامكو السعودية، في الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ إستراتيجيتنا الطموحة".

وبعد إتمام الصفقة، ستركز شركة فالفولين على أعمالها الرائدة في مجال خدمات البيع بالتجزئة في السوق، بما في ذلك تعزيز مسار نموها ونموذج خدماتها. ومن المتوقع أن تستفيد خدمات البيع بالتجزئة من المركز المالي القوي والإستراتيجية الواضحة لتحقيق القيمة، بما في ذلك توسيع نطاق نموذج خدمات الصيانة الوقائية للسيارات ذي المستوى العالمي لمالكي السيارات الكهربائية، والأساطيل مع زيادة عدد السيارات المسجلة.

ومن جهته، قال كبير الإداريين التنفيذيين في شركة فالفولين، سام ميتشيل: "يمثّل بيع أعمال المنتجات العالمية المحصلة الناجحة لإستراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق القيمة الكاملة بعيدة المدى لخدمات البيع بالتجزئة، والمنتجات العالمية القوية والمتميّزة. لقد أنشأنا شركتين رائدتين وهما في وضع جيد يتيح لهما مواصلة النجاح مع سعيهما لتحقيق أولوياتهما الإستراتيجية الفردية. ويسرنا أن يصبح لفريق الشركة موقع إستراتيجي جديد في أرامكو السعودية، مع تطوير العلامة التجارية لتصبح رائدة في مجال زيوت التشحيم".

وتخضع عملية إتمام الصفقة لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .