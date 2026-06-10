أمستردام / دبي، يسرّ شركة أرامكس ش.م.ع. "أرامكس" (Aramex PJSC "Aramex") وشركة آي سي تي ال سي انترناشونال (ICT Legal Consulting International BV) الإعلان عن اعتماد القواعد المؤسسية الملزمة الخاصة بالتحكم في البيانات لمجموعة أرامكس من قبل هيئة الإشراف الهولندية لحماية البيانات (Autoriteit Persoonsgegevens) بصفتها الجهة الرئيسية المشرفة على القواعد المؤسسية الملزمة، وذلك عقب صدور موافقة المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB).

ويُمثّل هذا الإنجاز محطةً بارزة في برنامج الحوكمة العالمي لحماية البيانات لدى أرامكس. وبصفتها مزوّداً عالمياً رائداً لحلول الخدمات اللوجستية والنقل، وتتخذ من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وتعمل من خلال شبكة عالمية من الشركات التابعة، فإن القواعد المؤسسية الملزمة الخاصة بالتحكم في البيانات المعتمدة لدى أرامكس توفّر إطاراً معترفاً به بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات لنقل البيانات الشخصية دولياً داخل المجموعة، كما تعكس التزام الشركة المستمر بالمساءلة والشفافية وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات في جميع عملياتها العالمية.

تُعدّ أرامكس شركةً عالميةً رائدة ومتعددة الجنسيات في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، حيث توفّر حلولاً متكاملة وشاملة تشمل خدمات التوصيل السريع والشحن وإدارة سلاسل الإمداد. وتتخذ الشركة من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وهي مُدرجة في سوق دبي المالي، وتربط عملاءها عبر أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقدّمت الشركة الدولية للاستشارات القانونية لتقنية المعلومات دعماً شاملاً طوال مراحل إعداد واعتماد القواعد المؤسسية الملزمة، شمل ما يلي:

إعداد وصياغة وهيكلة القواعد المؤسسية الملزمة الخاصة بالمتحكّمين في البيانات بما يتوافق مع أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات وتوصيات المجلس الأوروبي لحماية البيانات .

وتوصيات . إعداد الاتفاقيات الداخلية الخاصة بالمجموعة وتحديد جهات الاتصال المعنية بالخصوصية لدى مختلف شركات مجموعة أرامكس.

تقديم الدعم خلال مرحلتي المراجعة المشتركة والتعاون مع هيئة حماية البيانات الهولندية.

وفي قراره الذي اعتمده بتاريخ 8 يوليو 2025، خلص المجلس الأوروبي لحماية البيانات إلى أن القواعد المؤسسية الملزمة لمجموعة أرامكس الخاصة بالمتحكّمين في البيانات تتضمن ضمانات مناسبة تكفل عدم الانتقاص من مستوى الحماية الذي تكفله اللائحة العامة لحماية البيانات عند نقل البيانات الشخصية إلى أعضاء المجموعة خارج الاتحاد الأوروبي ومعالجتها من قبلهم.

وعلّق أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس، قائلاً: "تُعدّ الثقة ركيزةً أساسيةً في الطريقة التي تعمل بها أرامكس عبر الأسواق والحدود والمجتمعات. ويعكس اعتماد القواعد المؤسسية الملزمة الخاصة بالمتحكّمين في البيانات لدينا مستوى النضج الذي بلغه برنامج الخصوصية في المجموعة واستثماراتنا المستمرة في ممارسات إدارة البيانات المسؤولة. وبالنسبة إلى أرامكس، لا تُعدّ حماية البيانات مجرد متطلب للامتثال، بل جزءاً أساسياً من كيفية خدمتنا لعملائنا، ودعم موظفينا، والتعاون مع شركائنا حول العالم. ويمنحنا هذا الإنجاز أساساً قوياً ومتسقاً لإدارة البيانات الشخصية بمسؤولية مع استمرار نمو أعمالنا على الصعيد العالمي."

وعلّق باولو بالبوني، المؤسس والشريك الإداري للشركة الدولية للاستشارات القانونية لتقنية المعلومات، قائلاً: "نفخر بدعم أرامكس في تحقيق هذا الإنجاز المهم. ولا تزال القواعد المؤسسية الملزمة إحدى أكثر الأدوات قوةً ومتانةً التي تنص عليها اللائحة العامة لحماية البيانات فيما يتعلق بنقل البيانات على المستوى الدولي، وتعكس هذه النتيجة التزام أرامكس بالحفاظ على معايير عالية جداً لحوكمة حماية البيانات عبر عملياتها العالمية."

يعزّز هذا الإنجاز مكانة أرامكس بوصفها مزوداً عالمياً موثوقاً للخدمات اللوجستية، يتمتع بضمانات معتمدة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات لنقل البيانات داخل المجموعة على المستوى الدولي. كما يسلّط الضوء على خبرة شركة آي سي تي ال سي انترناشونال في دعم مشاريع الامتثال للخصوصية المعقدة ومتعددة الجنسيات، بما في ذلك حوكمة نقل البيانات، وإجراءات اعتماد القواعد المؤسسية الملزمة، وتنفيذ الأطر العالمية للخصوصية وحماية البيانات.

وقد ترأس فريق شركة آي سي تي ال سي انترناشونال باولو بالبوني، المؤسس والشريك الإداري، بدعم محوري من مارتيم تابوردا باراتا، الشريك، ويزن المصري، المستشار، حيث عملوا بتعاون وثيق مع فريق أرامكس بقيادة فرزانة هيراني، نائبة المستشار القانوني العام، وكارولين إيفانز، المديرة العالمية للشؤون الرقمية والتقنية – الاستراتيجية والأداء والحوكمة والمخاطر والامتثال، اللتين قدمتا دعماً قيّماً أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

نبذة عن أرامكس

تأسست أرامكس عام 1982، وأصبحت منذ ذلك الحين إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، وتشتهر بخدماتها المبتكرة المصممة لتلبية احتياجات الشركات والمستهلكين على حد سواء. وبصفتها شركةً مدرجةً في سوق دبي المالي منذ عام 2005، وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، فإن موقعها الاستراتيجي يتيح لها الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء حول العالم، بما يسهم في ربط الأسواق بين الشرق والغرب.

تدير أرامكس عملياتها في أكثر من 600 مدينة عبر 70 دولة، ويعمل لديها أكثر من 16,000 متخصص. ويعود نجاح الشركة إلى أربعة خطوط أعمال رئيسية متميزة توفر للعملاء خدمات متكاملة وقابلة للتوسع ومتنوعة، وهي:

خدمات التوصيل السريع الدولي، بما في ذلك أعمال إعادة توجيه الطرود التابعة لأرامكس (Shop & Ship وMyUS).

خدمات التوصيل السريع المحلي

خدمات الشحن والنقل الدولي

الحلول اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد

تُعد الاستدامة محوراً أساسياً في رؤيتنا ورسالتنا. ولتحقيق نموذج أعمال مستدام بحق، نستثمر كفاءاتنا الأساسية لإحداث أثر إيجابي بصفتنا أعضاء مسؤولين في المجتمعات التي نخدمها. ومن خلال الشراكات مع المنظمات المحلية والدولية، نسعى إلى توسيع نطاق أثرنا والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين عبر برامج ومبادرات هادفة. ولمعالجة التحديات البيئية ومكافحة تغيّر المناخ، نعمل على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.aramex.com

نبذة عن الشركة الدولية للاستشارات القانونية لتقنية المعلومات ذ.م.م.

تُعد الشركة الدولية للاستشارات القانونية لتقنية المعلومات شركة محاماة دولية تقدم المشورة القانونية للعملاء في مجالات الخصوصية، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، ومشاركة البيانات، وعقود تقنية المعلومات، ومعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، إضافةً إلى المعاملات المعقدة متعددة الولايات القضائية ومشروعات الامتثال. ويُمكّننا تركيزنا على عدد محدد من المجالات القانونية من تبني رؤية واضحة وتركيز متخصص. ونتيجةً لذلك، نقدّم استشارات قانونية من خلال نقطة اتصال واحدة تكون قابلة للتطبيق عبر مختلف الدول، بما يضمن الاتساق العالمي وتبسيط السياسات داخل المؤسسات. وخلال السنوات الخمس الماضية، اكتسبنا خبرةً واسعةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدّمنا المشورة لعدد من كبرى المؤسسات في مجالات تخصصنا.

جهات الاتصال الإعلامية

بالنسبة للشركة الدولية للاستشارات القانونية لتقنية المعلومات:

باولو بالبوني

المؤسس والشريك الإداري

paolo.balboni@ictlc.com

بالنسبة لشركة أرامكس:

دانيال نوس

مدير التسويق

DanielN@aramex.com

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