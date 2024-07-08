كشفت أرامكس عن توقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مؤخراً، بهدف تعزيز التعاون وتوفير فوائد متبادلة لقاعدة عملائهما. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تبسيط الخدمات بين الطرفين وزيادة الاتصالات مع قواعد بيانات العملاء الخاصة بكل منهما.

وتمثل مذكرة التفاهم خطوةً تمهيديةً نحو إرساء بيئة أعمال أكثر كفاءةً وتعاوناً في الشارقة. وبالاستفادة من مواطن القوة وموارد كلّ من الطرفين، من المتوقع أن يوفرا خدمات محسنة ودعم أفضل لعملائهما.

فوائد وخدمات متبادلة

يستفيد عملاء المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من شبكة الخدمات اللوجستية الواسعة لشركة أرامكس، ما يضمن عمليات توصيل موثوقة ودقيقة المواعيد لمنتجات عملاء المنطقة الحرة إلى وجهات مختلفة حول العالم. وبالمقابل، يستفيد عملاء أرامكس من إمكانية الوصول إلى بيئة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وحوافزها الملائمة للأعمال، مما يوفر فرصاً جديدة للتوسع والنمو.

وتسلط الشراكة الضوء على التزام مشترك بالابتكار والكفاءة ورضا العملاء. ويهدف الطرفان، بالاستفادة من خبراتهما ومواردهما، إلى إنشاء بيئة تعاونية تدعم نمو الأعمال ونجاحها في إمارة الشارقة وخارجها.

بيئة مبتكرة للأعمال

تقدم المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر المتطورة خدماتها لقطاعات الطباعة والنشر والقطاعات الإبداعية. وتوفر المنطقة، التي تأسست في عام 2017، أكثر من 2000 نشاط تجاري للأعمال المسجلة من مختلف الجنسيات والتي تعمل ضمن إمارة الشارقة. وتستفيد الأعمال فيها من دعم على مدار الساعة، وتراخيص فورية، ومساحات مكتبية وأماكن للاجتماعات، وخدمات بنكية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز، بما فيها الإعفاءات الضريبية ، وإمكانية التملك بنسبة 100%، وعمليات تسجيل ميسّرة، ما يجعل من المنطقة مركزاً مثالياً لرواد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتميز أرامكس بمكانة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية، مع حضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر الشركة، التي تأسست في عام 1982، مجموعةً واسعةً من الخدمات، تتضمن التوصيل السريع، والشحن، وحلول التجارة الإلكترونية. وتضمن أرامكس خدمات شحن موثوقة وعالية الكفاءة إلى مختلف أنحاء العالم، بالاستفادة من شبكة واسعة وتركيز على جوانب الابتكار والاستدامة.

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نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005)، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ 70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساسًا في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات.

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