من خلال تمكين تفتيش البضائع مباشرة في مستودعات أرامكس، تقلل المبادرة من الحاجة إلى نقاط التفتيش التقليدية في المراكز الجمركية وحالات التأخير المرتبطة بعمليات التفتيش خارج هذه المواقع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، عن تحسينات تشغيلية ملموسة بعد تطبيق مبادرة التفتيش المتكامل التي أطلقتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي (PCFC). ونجح البرنامج، الذي يتمركز بموجبه ضباط الجمارك في مستودعات أرامكس مباشرة، في تقليل أوقات معالجة الشحنات بأكثر من 50%، وتحقيق وفورات زمنية تقدّر بحوالي خمس ساعات لكل شحنة.

وساهم تنفيذ عمليات التخليص الجمركي ضمن الموقع في تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة أرامكس. ومع وجود ضباط الجمارك في مستودعات أرامكس، باتت الشحنات اليوم تتلقى التخليص مباشرة بعد وصولها، مما يقلل الحاجة إلى نقاط التفتيش التقليدية في المراكز الجمركية وحالات التأخير المرتبطة بعمليات التفتيش خارج هذه المواقع. وبالتالي، يمكن لأرامكس الحفاظ على سيطرة تامة فيما يتعلق بسير العمل، فضلاً عن تحسين التخزين والتوزيع وتقديم حلول شحن أسرع للعملاء.

وتمثّل شراكة أرامكس مع جمارك دبي تعاوناً يدعم الثقة والشفافية والكفاءة لجميع أصحاب المصلحة. وتعزز مبادرة التفتيش المتكامل من القدرة على توقّع حركة سلسلة التوريد، وتسهم في تقليل ملحوظ لمخاطر المناولة بالاعتماد على خطوات عمل محسّنة. ويظهر تأثير المبادرة بوضوح في جداول التسليم، حيث يستفيد العملاء من الشركات والأفراد من خدمة توصيل أسرع وأكثر دقة. وبالتالي، يمكن للشركات تلبية الطلب العالمي بمرونة أكبر وبالاعتماد على سلسلة توريد أسرع، مما يرسخ مكانة دبي في صدارة وجهات التجارة العالمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خالد زياد الكيلاني، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لشركة أرامكس: "تشكل مبادرة التفتيش المتكامل دليلاً على التزام جمارك دبي بريادة العمليات الجمركية الشاملة والفعالة؛ والتي أصبحت ممكنة بفضل القيادة الحكيمة والالتزام بالابتكار. وتتطلع أرامكس لمواصلة التعاون مع جمارك دبي وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين بهدف الارتقاء بإدارة سلسلة التوريد والكفاءة التشغيلية. وبجهودنا التعاونية، نمهد الطريق نحو تنمية مستدامة ونسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، لتعزيز مكانة دبي العالمية في التجارة والخدمات اللوجستية".

ويؤكد نجاح المبادرة في مرافق أرامكس إمكانية تطبيق تحسينات مشابهة في قطاع الخدمات اللوجستية في دبي، بما يدعم رؤية الإمارة لتكون في طليعة وجهات التجارة العالمية.

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب. وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، مما يضمن تغييراً إيجابياً طويل الأمد وتنمية المجتمع.

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