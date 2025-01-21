سعادة الأستاذ ريان البكري، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية

جدة، المملكة العربية السعودية: برعاية وحضور سعادة الأستاذ ريان البكري، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، عن إطلاق نظامها الروبوتي المتطور في ميناء جدة الإسلامي، مما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للشركة.

وتجسّد المنشأة الحديثة التزام أرامكس بالابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي. تتضمن المنشأة نظام فرز آلي متقدم يضم ثلاثة خطوط تغذية متكاملة مع 120 مركبة موجهة آليًا، قادرة على معالجة 4,000 شحنة في الساعة و96,000 شحنة يوميًا.

صرّح عبد العزيز النويصر، المدير العام لشركة أرامكس: "تمثل هذه المنشأة الآلية نقلة نوعية في كفاءة العمليات اللوجستية، وتؤكد التزامنا برؤية المملكة 2030. من خلال دمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي وبيئات التحكم في درجة الحرارة، نُقدّم نموذجًا مستقبليًا لقطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة. وبالاستفادة من نظام الأتمتة، ستتحسن قدرتنا على التعامل مع الشحنات بنسبة 100%. وإضافة إلى ذلك، ناقشنا مع أحد عملائنا في القطاع المصرفي خطة تفعيل وإطلاق خدمة التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار بحلول نهاية فبراير 2025، كما نعمل أيضًا على تطوير خططنا المستقبلية لخدمات النقل البحري للبريد السريع المحلي. ونتطلع لمواصلة تعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية في المملكة واعتماد الممارسات المستدامة".

وحول هذا الموضوع، قال سامر مرعي، نائب الرئيس لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في أرامكس: "نؤكد التزامنا العميق بالمملكة العربية السعودية بوصفها سوقاً رئيسياً لنا، حيث نواصل القيام باستثمارات استراتيجية لقيادة قطاع الخدمات اللوجستية. ومن خلال الاستمرار بتحسين خدماتنا وتعزيز حضورنا في المملكة، فإننا نأمل الإسهام في أهداف رؤية 2030 الرامية إلى إرساء مكانة السعودية بصفتها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية. ويعكس استثمارنا المستدام والمستمر ثقتنا باقتصاد المملكة المزدهر وبالرؤية التغييرية والطموحة لقيادتها".

في سياق متصل، أعلنت أرامكس عن خطط لإطلاق مشروع رائد لتوصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار والروبوتات ذاتية القيادة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة عمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية، سواء في المناطق الحضرية أو النائية، مع تقليل انبعاثات الكربون.

يُعزّز الموقع الاستراتيجي للمنشأة في ميناء جدة الإسلامي، إلى جانب قدراتها المتطورة، دور أرامكس في تحقيق طموحات المملكة لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا. كما تدعم الكفاءة التشغيلية والممارسات المستدامة للمنشأة أهداف رؤية المملكة 2030 في تحديث القطاع والحفاظ على البيئة.

تُبرز هذه المبادرات التزام أرامكس بالابتكار والتطوير المستمر في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية المملكة للتحول إلى محور رئيسي للتجارة العالمية.

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نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، مما يضمن تغييراً إيجابياً طويل الأمد وتنمية المجتمع.

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