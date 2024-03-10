الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت أرامكس، شركة الخدمات اللوجستية والنقل الرائدة عالمياً، تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح مكتب إقليمي جديد في الرياض. ويسهم المقر في تعزيز التزام الشركة بتسريع تحوّل قطاع الخدمات اللوجستية بما ينسجم مع رؤية 2030 للمملكة.

ويعمل المكتب الإقليمي الجديد على تحسين قدرات أرامكس لخدمة أعمال جديدة وقائمة في المنطقة، ويسهم في دعم البنية التحتية للخدمات اللوجستية في المملكة بما يتناسب مع هدف رؤية 2030 لإرساء مكانة السعودية بوصفها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية. كما يصبّ افتتاح المقر الإقليمي الجديد، والتزام أرامكس بالابتكار، في مصلحة قطاع الخدمات اللوجستية السعودية، ويأتي بالانسجام مع تركيز رؤية 2030 على بناء القدرات الرقمية وتطويرها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "يسعدنا افتتاح مقرنا الإقليمي الجديد في الرياض وبدء فصل جريء في مسيرة دعم التحول الديناميكي لقطاع الخدمات اللوجستية والبنى التحتية في المملكة العربية السعودية. وتجسد مقراتنا المميزة روح أرامكس وطموحها في مساعدة العملاء في السعودية وحول العالم لتحسين مرونة أعمالهم وإنتاجيتها وفاعليتها، وتلعب دوراً حيوياً في توفير فرص مميزة بالتزامن مع ارتقاء الأعمال في المملكة إلى آفاق جديدة، مدعومةً ببيئة العمل المواتية في الدولة. ويؤكد هذا القرار الاستراتيجي التزام الشركة طويل الأمد بالسعودية، وثقتها بمستقبل اقتصاد المملكة. ونتطلع إلى العمل مع أصحاب المصلحة في أرامكس لتعزيز مكانة الدولة بصفتها رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبنى التحتية، وذلك بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030".

وعملت أرامكس مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة لعقود عديدة، وستوفر مقراتها الإقليمية الجديدة المنصة المثالية لتطوير مشروعات جديدة ومميزة تعود بفائدة كبيرة على اقتصاد السعودية، مع تمكين الاستثمار في تنمية المواهب وصقل المهارات اللازمة لدعم أجندة التنمية لرؤية المملكة 2030.

وبهذا الصدد، قال سامر مرعي، نائب الرئيس –المقر الإقليمي في أرامكس: "يشكل توسيع حضورنا في المملكة العربية السعودية من خلال مقراتنا الإقليمية الجديدة مجال تركيز استراتيجي لشركتنا، لا سيما في ضوء النمو السريع الذي يشهده قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة. ومع افتتاح المقر الجديد، تفتخر أرامكس بتصدُّر جهود توفير الحلول اللوجستية الحديثة والتقنيات المتطورة ومستوىً متفوق من خدمة العملاء لدعم عملائها داخل المملكة وخارجها، مما يؤكد التزام الشركة بتوجيه قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030".

وتم الإعلان عن مبادرة المقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية لأول مرة في فبراير 2021، حيث تهدف إلى استقطاب شركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقراتها الرئيسية في المملكة وتعزيز مكانة الدولة بصفتها مركزاً تجارياً وصناعياً واستثمارياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوفر مجموعة من الفوائد وخدمات الدعم المميزة. ويشكل البرنامج مبادرةً مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

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