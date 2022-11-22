تدعم هذه الخطوة التزام أرامكس الدائم بابتكار تجربة عملاء متميزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سبرينكلر" Sprinklr (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CXM)، وهي منصة موحدة لإدارة تجربة العملاء للمؤسسات العصرية، اليوم أن شركة "أرامكس" (Aramex) الرائدة في خدمات النّقل والحلول اللوجستية الشاملة والتي تتخذ من دبي مقرا لها، ستستخدمSprinklr Modern Care من أجل تحسين كفاءة وحجم خدمة العملاء الرقمية.

وستعتمد "أرامكس" روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "سبرينكلر" بأربع لغات من أجل أتمتة الردود على الاستفسارات الشائعة وتوفير تجارب إيجابية للعملاء بتكلفة أقل مقارنة مع الخدمات البشرية الحية.

تطوّرت "أرامكس" التي تأسست في العام 1982، لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، تشتهر بخدماتها المخصصة والمبتكرة التي توفرها للشركات وللمستهلكين على حد سواء.

وتسعى "أرامكس" لأتمتة عمليات خدمة العملاء العالمية الرتيبة والشاقة وزيادة كفاءتها التشغيلية، من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي. كما تعمل على دمج مركز الاتصال الخاص بها على منصة "سبرينكلر" الموحدة لخدمة العملاء بسرعة وكفاءة عبر كل القنوات الرئيسية، بما في ذلك الدردشة الحية والبريد الإلكتروني وخدمة "واتس أب".

يذكر أن أكثر من 400 من وكلاء خدمة العملاء في "أرامكس" يستخدمون روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "سبرينكلر" لإدارة الاستفسارات عبر القنوات الرقمية بلغات متعددة. وكل ذلك من خلال لوحة تحكم واحدة. وستعمل "أرامكس" بالتعاون مع "سبرينكلر" على تحسين تجربة العملاء الكلية، وزيادة فعاليتها، وسرعتها، وكفاءتها.

علّق مو عبيدات، نائب رئيس قسم التكنولوجيا لدى "أرامكس"، على هذا الإعلان بالقول: "لقد ساهم تركيزنا على الاستجابة السريعة للتفضيلات المتغيرة لعملاء 'أرامكس'، بتقديم حلول لوجستية وخدمات توصيل سريعة رائدة في السوق في منطقة الشرق الأوسط وخارجها." وأضاف: "يسرنا أن نحظى بدعم 'سبرينكلر' نظراً لأن العملاء يميلون بشكل متزايد للتواصل معنا عبر القنوات الرقمية. وسيمكننا هذا التعاون من تجاوز توقعات عملائنا وإرساء إستراتيجية موحدة لخدمتهم الرقمية."

بدوره، قال هيثم الخطيب، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة "سبرينكلر": "خلال الأربعين عامًا الماضية، تطورت 'أرامكس' سريعاً لتصبح علامة تجارية رائدة عالميا ومشهود لها بالتفوق في خدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والتي تضع تفضيلات العملاء في قائمة الأولويات. ويشرفنا التعاون مع هذه الشركة للحفاظ على التركيز على العميل أولاً، من خلال بناء مركز نظام رقمي مخصص لخدمة العملاء الشاملة عبر منصة 'سبرينكلر' الموحدة".

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حول سبرينكلر "سبرينكلر" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز NYSE: CXM)، هي شركة برمجيات مؤسسية رائدة لجميع الوظائف الموجّهة للعملاء. تساعد منصتها الموحدة لإدارة تجربة العملاء، بفضل الذكاء الاصطناعي المتقدم، الشركات على توفير تجارب بشرية سلسة لكل عميل، على الدوام وعبر أيّ من القنوات الحديثة. وتتخذ الشركة من مدينة نيويورك مقراً رئيسياً لها وتضم موظفين من جميع أنحاء العالم. هذا وتقدم خدمات لأكثر من ألف شركة من ضمن المؤسسات الأكثر شهرة في العالم والعلامات التجارية العالمية مثل "مايكروسوفت" و"بروكتر آند غامبل" و"سامسونج" وأكثر من 50% من الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن 100".

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حنان قاسمي hanan@thealtoagency.com