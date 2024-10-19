

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز التحول الرقمي والابتكار، وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع شركة "كيبر القابضة"، إحدى الشركات المنطوية تحت مبادرة "ريس" للابتكار العقاري، وذلك بهدف تحسين إدارة العقارات من خلال حلول رقمية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة وتبسيط العمليات وترسيخ الابتكار في القطاع العقاري.

ووقع الاتفاقية كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي وعمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيبر المحدودة، وذلك على هامش مشاركة الدائرة في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024".

وتوفّر هذه الشراكة حلولاً متكاملة تعزز من الشفافية والكفاءة في إدارة العقارات، حيث ستتيح للمستأجرين والملّاك إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة وسهلة، ما يسهم في تقليل النزاعات ويساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. كما ستركز على تسهيل التواصل بين الملاك والمستأجرين وإدارة العقارات عبر منصات رقمية، الأمر الذي يضمن سرعة الاستجابة وتبادل المعلومات بكفاءة، إلى جانب الاستفادة من تحليلات البيانات في فهم احتياجات السوق وتوجيه استراتيجيات الاستثمار والتطوير العقاري بشكل أفضل. وتسعى الشراكة أيضاً إلى تبني حلول تكنولوجية تسهم في تحسين استهلاك الموارد، دعماً للتوجهات العالمية نحو الاستدامة، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية لموظفي الدائرة لضمان استخدام الحلول الرقمية بشكل فعّال، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وبموجب المذكرة، ستعمل "أراضي دبي" على تعزيز التكامل الرقمي وربط خدمات "كيبر" مع منصاتها لتحسين تجربة المستخدم وتبسيط العمليات العقارية. في حين ستقوم "كيبر القابضة" بتفعيل منصة إلكترونية تتيح للمستأجرين دفع الإيجارات عبر بطاقات الائتمان ونظام الخصم التلقائي، ما يضمن استلام الملاك للإيجارات بشكل سلس ومنتظم كما تتيح لهم فرصة سداد الإيجار على 12 دفعة شهرية. كما تشمل الشراكة الربط الإلكتروني مع تطبيق "كيبر" لتنفيذ عمليات البيع والإيجار وتسجيل الرهون العقارية، بالإضافة إلى التكامل مع منصة "ملاك" لإدارة رسوم جمعيات الملاك، وتقديم خدمات معلوماتية دقيقة.

وفي هذا السياق، قال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "من خلال تعاوننا مع 'كيبر القابضة'، نسعى إلى إرساء معايير جديدة لإدارة العقارات تعتمد على التكنولوجيا الذكية التي تعزز الكفاءة والشفافية. هذه المذكرة ليست مجرد تعاون، بل هي جزء من رؤية أوسع لتحقيق التكامل الرقمي الكامل، وتوفير بيئة عقارية جاذبة ومستدامة تواكب التطورات العالمية وتستقطب الاستثمارات الأجنبية. ندرك في أراضي دبي أن التحول الرقمي هو المستقبل، وهذه الشراكة ستساهم بشكل كبير في تقديم خدمات ذكية ومتقدمة للمستخدمين في دبي."

من جانبه قال، عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيبر المحدودة: "يسعدنا أن نكون جزءًا من تحقيق المبادرة الرائدة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي التي تهدف إلى رقمنة رحلة الملاك والمستأجرين بالكامل. وبشكل خاص، ستسهم هذه الخطوة في إلغاء استخدام الشيكات لدفع الإيجارات، وتقديم خيار دفع الإيجار بشكل شهري للمستأجرين."

وينسجم هذا التعاون مع جهود "أراضي دبي" الرامية إلى دعم استراتيجية الإمارة الأوسع في تحقيق الريادة العالمية في التحول الرقمي وتوفير بيئة استثمارية مزدهرة. وسينعكس تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص على دفع عجلة الكفاءة والابتكار، ما يعزز من تنافسية دبي كمركز عالمي للأعمال والعقارات.

-انتهى-

#بياناتشركات