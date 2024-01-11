أيقونة معمارية جديدة في دبي مع مرافق خدمية وفق أعلى المعايير العالمية وعلى مساحة 90,000 قدم مربع، من تصميم وتأثيث دارة أرماني/كازا العالمية للتصميم

53 مسكن فاخر مع تصاميم مستقلّة ومتفرّدة لكلّ منها متاحة للبيع الآن، بما في ذلك جناحين رئاسيين فخمين من طابقين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ، رائدة التطوير العقاري في الإمارات، عن إطلاق مبيعات أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا، صرحها الأيقوني فائق الفخامة الجديد في دبي، وذلك ضمن شراكة مثمرة مع استوديو أرماني/كازا العالمي للتصميم الداخلي والمصمم الياباني المعروف تاداو أندو. هذا، وتتمتع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا بإطلالات بانورامية ساحرة على الخليج العربي ومنطقة الأبراج المشهورة في دبي، وقد تم تصميم المشروع بحيث يتناغم فيه فن العمارة الحديثة مع المشاهد البحرية المحيطة ضمن أحساسٍ مرهف يتجاوز حدود الزمان والمكان.

وقد تولى المعماري الياباني المعروف تاداو أندو، والحائز على جائزة بريتزكر العالمية في فن العمارة، تصميم أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا، حيث يمتاز أسلوبه بالتركيز على الترابط والانسجام بين الطبيعة وفنون العمارة، ويقع المشروع الجديد على الهلال الخارجي في الجزر الاصطناعية الأيقونية في دبي.

وإلى جانب عمارته المبتكرة وإطلالاته البحرية الاستثنائية، يمتاز مشروع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا بباقة مختارة من المرافق الخدمية التي تمتد على مساحة 90,000 قدم مربع من تصميم وتأثيث دارة أرماني/كازا العالمية للتصميم، مما يتيح لسكانه الاستمتاع بتجربة حياة عصرية راقية ضمن أجواءٍ لا تضاهى. وتتضمن تلك المرافق الفاخرة سبا حصرية للسكان في قمة الفخامة، وقاعة متخصصة متعددة الأغراض للمناسبات، وصالة سيجار، ومسرح سينمائي مدمج، وقاعة لعب للأطفال، وفناء منسّق للجلوس والاسترخاء، بالإضافة إلى شاطئ خاص.

ويضفي الارتفاع الكبير في بهو العمارة نكهة خاصة على التجربة السكنية، حيث يتيح للسكان مشاهد خلابة على البحر ومن عدة زوايا. ويعكس التمازج المميز بين الضوء والظل في جميع أرجاء العمارة جمالية إضافية على عناصر التصميم الأنيق، بما في ذلك القوس المتدلي والمعالم المائية وأحواض السباحة المتنوّعة.

وبأسعارٍ تبدأ من 21 مليون درهم إماراتي، يتميز كلّ منزل في أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا بمزيج متناغم من الإطلالات البحرية الخلابة ومشهد الأبراج المتألقة الذي يضفي لمسة جمالية خاصة من داخل الوحدات السكنية. وقد تم تحقيق ذلك من خلال توفير باقة واسعة من الخيارات التي تتضمن مساكن فاخرة من غرفتين، وثلاثة غرف، وأربع غرف، وخمس غرف نوم، بالإضافة إلى باقة مختارة من شقق البنتهاوس المميزة وجناحين رئاسيين قمةٍ في الفخامة، والتي تتيح جميعها مشهداً لامتناهي على الإطلالات الرائعة في الخارج.

ويمتاز كل مسكنٍ بتصاميمه المتفرّدة وتجهيزاته الراقية من أرماني/كازا لمساحات المعيشة والحمامات والمطابخ، بالإضافة إلى الواجهات الزجاجية التي تمتد من الأرضية وحتى السقف، وبهو دائري أو طولي، والذي يمثل بدوره مفهوماً معمارياً خاصاً بعلامة أرماني، مع تراسات رحبة وارتفاعات سقفية مدروسة بعناية لراحة ورفاهية السكان. كما سيحظى المشترون بفرصة لاختيار باقةٍ من الألوان الداخلية الفاتحة والداكنة للتصاميم الداخلية في منازلهم.

وتعيد الأجنحة الرئاسية في أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا تعريف مفهوم الفخامة الفائقة، حيث تتنوّع فيها العناصر الوظيفية الداخلية، بما في ذلك الفناء التأملي، وحوض السباحة بسطحه العاكس، وصالة اللياقة البدنية الخاصة، والمكتبات، والسينما الخاصة، وصالة الانتظار الخاصة مع مواقف لسبعة سيارات، بالإضافة إلى تراس ضخم يضم مسبح إنفينيتي. كما سيحظى مشتروا شقق البنتهاوس والأجنحة الرئاسية بفرصة فريدة للتواصل مباشرة مع أرماني/كازا وإضافة لمساتهم الشخصية بشكل مفصّل على التصاميم الداخلية المتخصصة في منازلهم.

وفي تعليقه على ذلك، قال جورجيو أرماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى مجموعة أرماني: "نحن واثقون بأن هذه الشراكة الجديدة مع تاداو أندو وأرادَ ستثمر بطرح تجربة معيشية استثنائية وراقية، مدعومة بعناصر الهندسة المعمارية الحديثة المُحكمة والتصميم المعاصر الأنيق".

ومن جانبه، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: "تضع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا معايير جديد ضمن سوق العقارات الفاخرة في دبي، حيث تعيد تعريف مفهوم الحياة فائقة الرفاهية في إحدى أكثر المناطق فخامة وطلباً على مستوى العالم". وأضاف سموّه: "تمثّل هذه المساكن الراقية التي طرحتها أرادَ التعاون الأول والوحيد بين جورجيو أرماني وتاداو أندو في قطاع العقارات السكنية، وهو ما يعطيها ميزة إضافية على غيرها من الوحدات السكنية الفاخرة في بقية أرجاء المدينة".

كما تحدث تاداو أندو، مؤسس شركة تاداو أندو للهندسة المعمارية، بقوله: "إنني فخور بتجديد شراكتنا الطويلة مع مجموعة جورجيو أرماني ضمن هذا المشروع الفريد الذي يجمع بين الطبيعة الساحرة وفن العمارة الحديثة لإيجاد مساحات معيشية مذهلة ينعم فيها القاطنون بتجربة حياتية ولا أجمل، حيث ترتكز فكرة التصميم على إيجاد استمرارية بصرية متناغمة بين المساحات الداخلية والمشاهد البحرية المحيطة من خلال تفاعل عناصر الضوء والظل، الأمر الذي من شأنه أن يخلق انسجاماً سلساً ابتداءً من لحظة الوصول إلى المساحات العامة وانتهاءً بالدخول إلى تلك المنازل المتفرّدة".

هذا، ومن المخطط تسليم أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا بحلول نهاية عام 2026.

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نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

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