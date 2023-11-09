موقع جذب رئيسي جديد في مجتمع الجادة ضمن مسرح بسعة 2,000 مقعد ومعرض ومساحة مخصصة للفعاليات

موطنٌ مبتكرٌ للفنون والثقافة والتصميم في الشارقة، حيث يمتد المبنى والساحة الخارجية المحيطة به على مساحة 260,000 قدم مربع

وجهة ثقافية وفق أعلى المعايير العالمية من المقرر الانتهاء من تشييدها في عام 2027

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أرادَ النقاب مؤخراً عن اختيار المعماري الياباني المعروف على مستوى العالم، تاداو أندو، لتصميم التياترو بالجادة، والذي سيمثل صرحاً أيقونياً جديداً يضاف إلى قائمة معالم الثقافة والفنون المتنوّعة في قلب الشارقة. وقد تم الكشف بالفعل عن التصاميم المبتكرة لمبنى التياترو بالجادة، حيث سيعزز ذلك من مكانة حي نسيج الثقافي وحضوره على مستوى المنطقة بأكملها.

هذا، ويمتد المجمّع الثقافي المتكامل على مساحة 260,000 قدم مربع، حيث سيكون التياترو والساحة المحيطة به قادراً على استضافة مختلف العروض والفعاليات الفنية، بما في ذلك عروض الأوبرا، والفعاليات المسرحية، وعروض الرقص والباليه والعروض الموسيقية والحفلات والأفلام والمعارض الفنية والمهرجانات الثقافية. ويضم التياترو مسرحاً يستوعب 2,000 شخص إضافة إلى معرض أنيق ومطعمٍ فاخر.

ويمتاز تصميم التياترو بالبساطة المعمارية المعروفة عن علامة تاداو أندو، حيث يتكوّن المبنى من كتلة خرسانية اسطوانية يقابلها ساحة ثقافية متعددة الطبقات. وسوف يتسم التياترو بميزة درامية ثانوية وهي عبارة عن فتحة كبيرة مقوّسة تضفي جمالية خاصة على واجهة المبنى وتعزز الاتصال بين العناصر المعمارية الداخلية والخارجية للمكان.

وتمتد الساحة الخارجية عبر طابقين بحيث تشمل مساحة مرتفعة تطفو فوق معلمٍ مائي وتضم مدرّجاً كبيراً في الهواء الطلق يواجه التياترو. كما وستوفر المساحات الخارجية الرحبة تجربة متعددة الأبعاد لإلهام الفنانين المحليين والمجتمع الإبداعي المتنامي في دولة الإمارات، وذلك عبر استضافة سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوّعة على مدار العام.

هذا، ويعد المعماري الياباني تاداو أندو، والحائز على جائزة بريتزكر المرموقة في فنون العمارة في عام 1995، أحد أشهر المهندسين المعماريين في العالم، حيث حرص على إبراز مفاهيم الجمالية والبساطة في العديد من أعماله الرئيسية التي شملت كنيسة النور في مدينة أوساكا، ودارة أزوما في سوميوشي، ومتحف تشيتشو للفنون. ويمثل التياترو بالجادة المشروع الثاني على التوالي للمعماري تاداو أندو في دولة الإمارات، وذلك بعد مشروع أرماني بيتش رزيدنسز نخلة جميرا بالشراكة مع أرادَ، والذي تم الإعلان عنه في وقتٍ سابق من هذا العام.

وفي تعليقه على ذلك، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: "يمثل التياترو بالجادة موقع جذبٍ جديداً واستثنائياً في الشارقة وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككلّ، كما يشكل إضافة نوعية إلى قائمة المتاحف والمعارض الفنية والمرافق الترفيهية والثقافية المتنوّعة التي تتميز بها إمارة الشارقة في المنطقة".

وأضاف سموّه: "نحن فخورون للغاية بالعمل مع تاداو أندو، والذي يتمتع بسجلٍّ حافل في تصميم المساحات العامة الاستثنائية التي تأسر زوّارها وتلهمهم، ونحن نتطلّع لتحقيق رؤيته المستنيرة وشغفه الكبير على أرض الواقع".

ومن جانبه، قال تاداو أندو، مؤسس شركة تاداو أندو للهندسة المعمارية: "لقد حرصنا على أن يترك التياترو بالجادة أثراً مستداماً على مدى الأجيال القادمة عبر تعزيز دور الثقافة والفنون". وأضاف قائلاً: "لقد صممت الهيكل المركزي للتياترو ليحاكي استدارة كوكب الأرض حيث أردت إنشاء فضاءٍ جديد يشكل نقطة جذبٍ محورية للسكان المحليين والزوّار من مختلف أرجاء العالم".

كما تحدث إيلي مراد، رئيس قسم العمارة والتصميم في أرادَ، بقوله: "يجمع أسلوب تاداو أندو بدقةٍ متناهية بين مجموعة من العناصر الطبيعية التي تشمل الحجر والخرسانة والضوء والماء، بحيث تشكل منظومة متكاملة تعطي إيحاءً بالجمال وتضفي لمسة من البساطة. وقد تم تبني هذا النهج المعماري المحكم في تصميم التياترو والساحة المحيطة به، بحيث يمثل بوتقة اجتماعية وثقافية يلتقي فيها الجميع".

ويحتل التياترو موقعاً متميزاً في مجتمع الجادة على الطريق الموصل إلى المخطط الرئيسي في هذه الوجهة العصرية المبتكرة، كما يقع وسط حي نسيج الإبداعي، والذي يضم بدوره 19 مبنىً بالإضافة إلى فندق فيدا الجادة وفيدا رزيدنسز الجادة تحت إدارة مجموعة إعمار للضيافة.

وسيكون بإمكان المقيمين في المنطقة الثقافية بالجادة الوصول إلى التياترو عبر محورين أخضرين على هيئة حدائق حضرية تغطيها الأشجار الكثيفة، إلى جانب ورش التصميم المتخصصة، والاستوديوهات الفنية والمقاهي والتي تنتشر على كلا الجانبين. كما سيحظى السكان كذلك بجدول فعاليات منتظمة يتضمن العديد من النشاطات والعروض والمعارض الفنية وعلى بعد مسافةٍ قصيرة سيراً على الأقدام من عتبات منازلهم.

تجري الأعمال الإنشائية في منطقة نسيج على قدمٍ وساق، ومن المتوقع تسليم أول باقة من المنازل خلال هذا العام. كما ستبدأ الأعمال في التياترو بالجادة خلال العام القادم، حيث من المقرر تسليم المبنى والساحة المحيطة به في عام 2027.

وتمتد الجادة على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع، وتعدّ أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث من المتوقع أن تغيّر المشهد الحضري في الإمارة بكاملها عند الانتهاء منها. وتضم الوجهة العصرية المتكاملة عدة أحياء سكنية كبرى وباقة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية، إضافة إلى ميدانٍ للمكاتب والشركات؛ وتقع جميعها ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية فائقةٍ لتوفير تجربة معيشية استثنائية للجميع.

جديرٌ بالذكر أنّ المخطط الرئيسي للجادة يضم في مجمله أكثر من 25,000 منزل، حيث تم إكمال 6,700 وحدة سكنية، إضافة إلى وجهةٍ ترفيهيةٍ متكاملة من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، ومدرسة دولية، وباقة كبيرة من المرافق التجارية والمطاعم والمقاهي الراقية والمساحات الطبيعية المنسّقة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أَرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com