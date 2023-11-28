يمكن لزوّار الجادة الآن استكشاف أحد أكبر المشاتل الزراعية في الإمارات العربية المتحدة، والذي يضم أكثر من 130,000 شجرة ستتم زراعتها في مجتمعات أرادَ

يتضمن الموقع الجديد مركزاً للزوّار، وجولاتٍ تعريفية مع مرشدين مؤهلين، ومساحة مخصصة لورش العمل الزراعية، ومقهى فاخر

تم تصميم المبادرة لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتشجيع السلوكيات المسؤولة لدى مختلف فئات المجتمع المحلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت أرادَ مؤخراً مبادرة "شَجَر"، وهي عبارة عن مشتل ضخم يتضمن أكثر من 130,000 شجرة تتم العناية بها قبل زراعتها في مجتمعات أرادَ، وتتيح للزوّار فرصة للتعرّف على مختلف أنواع الأشجار التي ستحتضنها تلك المجتمعات العصرية. ويمثل "شَجَر" أحد أكبر المشاتل الزراعية على مستوى الإمارات العربية المتحدة، حيث يمتد على مساحة تزيد عن 1.6 مليون قدم مربع.

هذا، وتعدّ مبادرة "شَجَر" وجهة تعليمية مبتكرة، حيث تم تصميمها للعناية بالأشجار وتعزيز الوعي البيئي لدى جميع أفراد العائلة. ويضم الموقع مركزاً للزوّار يتضمن جولات تعريفية مع مرشدين متخصصين إضافة إلى مقهى فاخر وسط محيطٍ كثيف من الأشجار المورقة والنباتات الخضراء.

وتبدأ التجربة المثرية في "شَجَر" من مركز الزوّار، والذي يقدّم للجميع نبذة تعريفية عن فوائد الأشجار، ومخاطر التصحر وإزالة الغابات الحرجيّة، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالتنوّع الحيوي، إضافة إلى تشجيع الناس على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لقضية تغيّر المناخ.

كما سيحظى الزوّار كذلك بجولةٍ تعريفية برفقة مرشدين متخصصين ضمن مشتل الجادة، حيث سيتعرفون على 50 نوعاً من الأشجار التي تتم زراعتها في مجتمعات أرادَ ومراحل حياة كل شجرة. كما سيكون بإمكان كلّ زائر غرس شجرته الخاصة في الورشة الزراعية المتخصصة في الموقع.

ويضم مشتل "شَجَر" كذلك فرعاً لمقهى "ذا هت" الفاخر الذي يمتاز بتصاميمه الجميلة تحت مظلةٍ زاهية من الأشجار الخضراء، حيث سيكون مفتوحاً أمام ضيوفه يومياً ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً ليستمتعوا بأصناف القهوة المتخصصة بالإضافة إلى باقةٍ من الوجبات الخفيفة والعصائر المنعشة، حيث بات هذا المقهى بالفعل يتمتع بشعبية واسعة بين سكان مجتمع الجادة.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "تلعب الأشجار دوراً محورياً في جميع مجتمعات أرادَ، فضلاً عن أهميتها من النواحي الجمالية والصحية والبيئية في أي مجتمع عصري". وأضاف: "ستتيح لنا مبادرة شَجَر نشر الوعي حول فوائد الأشجار، إضافة إلى تسليط الضوء على مدى أهمية الإدارة الفعالة والمستدامة للموارد الطبيعية".

هذا، وتمتاز المجتمعات الثلاثة التي تطوّرها شركة أرادَ في الشارقة – بما في ذلك مجتمع مَسار في ربوع الطبيعة والذي يتضمن أكثر من 50,000 شجرة – إضافة إلى المشاريع القائمة في دبي بمساحاتها الخضراء على نطاقٍ واسع. ويتم ري تلك المساحات الشاسعة بالمياه المعاد تدويرها عبر أنظمة الري الحديثة التي تساهم في خفض كميات المياه المستهلكة والحدّ من الفاقد.

كما وأعلنت أرادَ سابقاً عن استثمارها في مجال التطوير والأبحاث الرائدة من خلال تعاونٍ مثمر مع شركة بيوبولوس الهنغارية، ومجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وشركة ماتيتو، وذلك من أجل تطبيق تقنيات الجيل القادم من الحلول المستدامة لمعالجة المياه في الإمارات عبر تجربةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

هذا، وتنضم مبادرة شَجَر إلى باقة متنامية من المرافق ومواقع الجذب المختلفة التي يوفرها مجتمع الجادة، والتي تتضمن صالة الترامبولين الكبرى التي افتتحتها علامة (Bounce) مؤخراً، وركن زاد للمطاعم، ومنطقة اللعب والمغامرات الكبرى للأطفال ومنطقة الألعاب المائية، إضافة إلى ميدان الجادة للتزلّج. ومن المتوقع افتتاح نادي ويلفِت مدار، أكبر وأحدث صالة للياقة البدنية على مستوى الشارقة في مجتمع الجادة، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

جديرٌ بالذكر أن الجادة تمتد على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع مع أكثر من 25,000 وحدة سكنية، وتعدّ أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث من المتوقع أن تغيّر المشهد الحضري في الإمارة بأكملها عند الانتهاء منها. وتضم الوجهة العصرية المتكاملة عدة أحياء سكنية كبرى وباقة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية المتنوّعة، إضافة إلى ميدانٍ للمكاتب والشركات؛ وتقع جميع المرافق ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية فائقةٍ لتوفير تجربة معيشية استثنائية للجميع.

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نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

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