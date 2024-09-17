رئيس مجلس إدارة آي سي دي – بروكفيلد يتمتع بخبرات واسعة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى عضويته في العديد من مجالس إدارة العديد من الشركات الكبرى في القطاعين العام والخاص في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ عن تعيين العضو الخامس في مجلس إدارة الشركة، خالد البخيت، وذلك في إطار خطط التوسع الطموحة التي يقودها المطوّر الرئيسي المبتكر نحو أسواقٍ وقطاعاتٍ جديدة انطلاقاً من مقرّ الشركة في دبي.

هذا، ويتمتع البخيت بخبراتٍ قيادية واسعة بفضل الأدوار التي شغلها في العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، والتي تعمل على تعزيز اقتصاد الإمارة وتدير أصولاً بقيمة 1.3 تريليون درهم إماراتي، مع حصصٍ في عدة شركات تشمل مجموعة الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وإعمار العقارية.

كما يشغل البخيت كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة آي سي دي – بروكفيلد، الصندوق العقاري المملوك من جانب مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة شركة آي سي دي – بروكفيلد بليس المحدودة في دبي.

وقد انضم البخيت إلى عضوية مجلس إدارة أرادَ إلى جانب كلّ من سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة؛ وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب الرئيس؛ وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ؛ وخليفة الشيباني، عضو مجلس الإدارة ومدير عام مجموعة بسمة.

ورحّب صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ، بتعيين البخيت، وتحدّث بقوله: "يأتي انضمام البخيت ضمن خطط النمو الاستراتيجية الطموحة لدى أرادَ في الإمارات وخارجها، كما سيعزز من جهودنا الحثيثة في ترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة لدى الشركة". وأضاف سموّه: "سيساهم انضمام البخيت إلى عضوية مجلس الإدارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة بفضل سجلّه الاستثنائي الذي اكتسبه من عمله في مناصب قيادية لدى مجموعة من المؤسسات والشركات الكبرى في الإمارات".

ومن جانبه قال خالد البخيت، عضو مجلس الإدارة الجديد في أرادَ: "لقد مكّن السجل الحافل لدى أرادَ في تصميم وتطوير المجتمعات المميّزة والمتكاملة من وصول المطوّر العقاري إلى مكانة رائدة في السوق الإماراتية وخلال فترة قصيرة نسبياً. وأنا أتطلّع للعمل مع مجلس الإدارة للمساهمة في تحقيق خطة النموّ الطموحة لدى الشركة".

هذا، وقد شغل البخيت عضوية في مجالس إدارة مجموعة من أكبر شركات التطوير العقاري في دبي مثل نخيل وميدان وليمتلِس ومؤسسة دبي العقارية (وصل)، ومع خبرةٍ تزيد عن ثلاثة عقود في قطاع العقارات الإماراتي.

وشملت الأدوار التي تولاها البخيت في القطاع العام عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية المجتمع في دبي، بينما عمل لفترة ثمانية أعوام في القطاع الخاص عضواً في مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تمثل مشروعاً مشتركاً بين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة مبادلة للاستثمار.

جديرٌ بالذكر أن تعيين البخيت يأتي في وقتٍ تشهد فيه أرادَ نمواً كبيراً، حيث أعلن المطوّر الرئيسي عن ارتفاعٍ إجمالي في قيمة عقاراته المباعة بواقع 100% لتصل إلى 7.02 مليار درهم إماراتي في عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه. كما، وأطلقت الشركة هذا العام مشروعين جديدين؛ أرماني بيتش ريزيدنسز في نخلة جميرا بدبي ومنتجع أنانتارا الشارقة وأنانتارا الشارقة رزيدنسز في إمارة الشارقة، لتصل القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 60 مليار درهم إماراتي. وقد أعلنت أرادَ في أغسطس الماضي عن أول توسع دولي لها خارج الإمارات عبر إطلاق عملياتها في استراليا من خلال افتتاح مكتبٍ جديد بضاحية بيرمونت في سيدني، حيث تخطط حالياً لإطلاق مشاريع بقيمة 6 مليارات درهم إماراتي.

نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

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