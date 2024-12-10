تصل قيمة أعمال القسم بعد إكمال الصفقة إلى مليار درهم إماراتي، من خلال 15 مركزاً رياضياً و11 مركزاً إضافياً قيد التنفيذ منتشرة في الإمارات

تعيين جورج فلوكس رئيساً تنفيذياً لقسم اللياقة والصحة البدنية في أرادً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ عن استحواذها على ثلاث علامات تجارية لمراكز لياقة بدنية في الإمارات، ضمن صفقة تعزز مكانة المطور الرئيسي كالمزود الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في قطاع اللياقة والصحة البدنية في الدولة.

وسيتم الآن دمج نادي السيدات "فيت ان جلام"، و"ذا بلاتفورم ستوديوز"، و"فيتكود" ضمن قسم اللياقة والصحة البدنية في أرادَ، والذي يقوم بتشغيل ستة مراكز رياضية تحت علامة "ويلفت" في دبي والشارقة.

وتُقدّر قيمة قسم اللياقة والصحة البدنية في أرادَ بعد الاستحواذ بمليار درهم إماراتي، حيث تدير العلامات الأربع حالياً ما مجموعه 15 نادياً ومركزاً رياضياً في دبي وأبوظبي والشارقة، مع عضوية إجمالية تصل إلى 30,000 مشترك.

ويُضاف إلى ذلك 11 موقعاً إضافياً قيد التنفيذ حالياً، مما يعني أن القسم سيشغل قريباً 26 مركزاً رياضياً في جميع أنحاء الإمارات، بقدرة استيعابية تصل إلى 73,000 مشترك. ويهدف القسم بحلول نهاية عام 2027 إلى تشغيل 40 مركزاً رياضياً قادراً على تقديم خدمات لأكثر من 100,000 مشترك.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "سيسهم هذا الاستحواذ بتعزيز محفظة أرادَ من مراكز لياقة بدنية متميزة تقدم الخيار الأمثل للجمهور، بينما نواصل العمل على مرحلة جديدة من النمو تشمل إطلاق مشاريع جديدة ومتكاملة في مجالات الصحة البدنية الشاملة".

وأضاف: "ويأتي دمج هذه العلامات التجارية الثلاث السريعة النمو مع عمليات 'ويلفت' الحالية بما يتماشى مع هدف أرادَ المتمثل بتشييد مساحات توفر حياة أكثر صحة وسعادة".

وتم تعيين جورج فلوكس، الخبير المتمرس في قطاع اللياقة البدنية، كرئيس تنفيذي لقسم اللياقة والصحة البدنية في أرادَ. ويمتلك فلوكس خبرة تزيد عن 13 عاماً كرئيس تنفيذي لأحد أكبر العلامات التجارية للأندية الرياضية في الإمارات، بالإضافة إلى خبرته السابقة في إدارة محفظة تضم أكثر من 160 نادياً رياضياً في المملكة المتحدة، مساهماً في تحقيق إيرادات سنوية بلغت 700 مليون درهم إماراتي.

وقال جورج فلوكس، الرئيس التنفيذي لقسم اللياقة والصحة البدنية في أرادَ: " نجحت أرادَ في ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع اللياقة البدنية في الإمارات، وذلك بفضل تقديمها تجربة متميزة للأعضاء، ونهج شامل ومبتكر يعتمد على أحدث التكنولوجيا، مما مكنها من عزز رضا الجمهور وحصد الجوائز في عدة مجالات متعلقة في الإمارات. وأتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات ودمج هذه العلامات التجارية المتميزة وتنفيذ استراتيجية أرادَ الطموحة للنمو والتفوق."

تأسست "ويلفت" عام 2021 ونجحت في استقطاب 16,000 عضو عبر 6 مراكز تشمل ويلفت في قرية جميرا الدائرية، الذي يضم مساحة تزيد عن 75,000 قدم مربع، والذي حصل مؤخراً على جائزة “ أفضل نادي للعام" ضمن جوائز سجلّ محترفي التمارين الرياضية لعامين متتاليين. وتمتلك ويلفت موقعان رئيسيان في ميدان بدبي، والجادة بالشارقة، بالإضافة إلى موقع رئيسي رابع من المتوقع افتتاحه في دبي مارينا بنهاية عام 2024، فضلاً عن صالات رياضية صغيرة ضمن المجتمعات السكنية التي طورتها أرادَ .

مراكز تشمل ويلفت في قرية جميرا الدائرية، الذي يضم مساحة تزيد عن 75,000 قدم مربع، والذي حصل مؤخراً على جائزة أفضل نادي للعام" ضمن جوائز سجلّ محترفي التمارين الرياضية لعامين متتاليين. وتمتلك ويلفت موقعان رئيسيان في ميدان بدبي، والجادة بالشارقة، بالإضافة إلى موقع رئيسي رابع من المتوقع افتتاحه في دبي مارينا بنهاية عام 2024، فضلاً عن صالات رياضية صغيرة ضمن المجتمعات السكنية التي طورتها أرادَ "فيت ان جلام"، العلامة التجارية الأولى في الإمارات المخصصة لصحة ولياقة المرأة، والتي تضم ستة فروع في الإمارات، من بينها ثلاثة مراكز رئيسية في دبي وأبوظبي .

تأسس "ذا بلاتفورم ستوديوز" في عام 2018 كعلامة مبتكرة تقدم تجربة رياضية فاخرة ضمن أربعة مواقع في دبي وأبوظبي .

تم إطلاق "فيتكود" مؤخراً حيث افتتح أول فرع في مجتمع تلال الغاف، ومن المزمع تطوير موقعين إضافيين، وتهدف هذه العلامة التجارية إلى تقديم مفهوم شامل للصحة واللياقة يناسب جمهوراً أوسع .

وسيسمح هذا الاستحواذ بتحقيق تكامل كبير بين العلامات التجارية المختلفة ضمن المحفظة، لتمكين الأعضاء من اختيار العلامة المناسبة لأسلوب حياتهم وميزانياتهم. كما سيتمكن الأعضاء الحاليون من الاستفادة من مجموعة أوسع من الخدمات والمرافق.

نبذة عن أَرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة. وتثري مجتمعات أرادَ المتكاملة تجربة قاطنيها حيث توفر للمالكين والمقيمين فيها جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة في مكانٍ واحد، بحيث تضمن لهم أسلوب حياةٍ فاخراً وسط بيئةٍ استثنائية.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعي التعليم والضيافة.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أَرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

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