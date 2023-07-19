قرابة 600 منزل فاخر سيتم عرضها للبيع ضمن المجتمع المتكامل في أحضان الطبيعة الغنيّة

إطلاق المرحلة الأخيرة قبل الموعد المحدد بعد ارتفاع المبيعات لتصل إلى 2.34 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023

1,416 منزل قيد الإنشاء في المراحل الثلاثة الأولى من مَسار

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: – أطلقت أرادَ، رائدة التطوير العقاري في الإمارات، حي سَرو، والذي يشكل المرحلة السابعة والأخيرة من مجتمع مَسار السكني العملاق في ربوع الطبيعة الخضراء بضاحية السيوح في الشارقة الجديدة. وجاء إطلاق المنازل الفاخرة البالغ عددها 597 نتيجة لتنامي اهتمام المستثمرين في المساكن المستوحاة من الطبيعة والمخطط الرئيسي الحائز على الجوائز ، حيث تم بيع 813 فيلا ومنزل ريفي وبقيمة وصلت إلى 2.34 مليار درهم إماراتي في مَسار خلال النصف الأول من عام 2023 وحده.

ويضم حي سَرو منازل ريفية استثنائية من اثنتين وثلاث وأربع غرف نوم وفلل أنيقة من أربع وخمس وست غرف نوم، بما في ذلك فلل سَرو فوريست الفاخرة. هذا، وقد تم تجهيز جميع المنازل في سَرو بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية، في حين تتمتع الفلل الكبيرة بمزيد من الخصوصية، والعديد من الصالات، والتراسات الواسعة، والمسابح الرائعة. ومن المخطط الانتهاء من جميع المنازل في حي سَرو خلال الربع الثاني من عام 2026.

وتعليقاً على ذلك، قال شيمي ماثيو، الرئيس المالي للمجموعة في أرادَ: "لا شك بأن الاهتمام الكبير من جانب المشترين والمستثمرين في مجتمع مَسار منذ إطلاقه جعل منه أحد المجتمعات الأكثر شعبية ومبيعاً على مستوى الإمارات بأكملها. ويمثل سَرو آخر فرصة للاستثمار في مَسار، وبالتالي فنحن نتوقع طلباً مرتفعاً على الفلل والمنازل الريفية في هذا الحي الاستثنائي".

وأضاف الرئيس المالي بقوله: "لقد تزايد الاهتمام في مَسار بعد الانتهاء من المنطقة المركزية، والتي منحت المالكين فرصة للإطلاع على تجربة المعيشة العصرية في هذا المجتمع المتكامل وسط الطبيعة الغنيّة، فضلاً عن قرار حكومة الشارقة الأخير والذي أتاح شراء العقارات على أساس التملّك الحرّ لجميع الجنسيات في الإمارة".

ويقع حي سَرو في الناحية الشرقية من مَسار، حيث لا تبعد منازله أكثر من دقائق قليلة سيراً على الأقدام عن المنطقة المركزية في هذا المجتمع المتكامل والتي تتضمن العديد من مرافق الترفيه والاستجمام ونوادي اللياقة البدنية فضلاً عن اتصالها المباشر بالمساحات الخضراء والمنسّقة ومسرحٍ خارجي ومنطقة ألعاب مائية للأطفال وميدانٍ خاص للتزلج.

ويجري العمل حالياً على بناء المنازل البالغ عددها 1,416 ضمن المراحل الثلاثة الأولى من مجتمع مَسار، سنديان وكايا وروبينيا، حيث من المخطط تسليم أول باقة من المنازل في المشروع هذا العام. كما ستتم ترسية العقود الإنشائية للمراحل الرابعة والخامسة والسادسة، أزاليا وسراي وسيكويا، خلال الشهور القليلة القادمة.

وتبلغ قيمة المبيعات الإجمالية في مجتمع مَسار 9.5 مليار درهم إماراتي، ويضم 3,000 فيلا ومنزل ريفي فاخر تنتشر في سبعة أحياء سكنية مسوّرة يربط بينها محور مركزي أخضر مع أكثر من 50,000 شجرة.

جديرٌ بالذكر أن مجتمع مَسار يقع في ضاحية السيوح المتنامية في إمارة الشارقة وعلى مقربة من مدينة تلال، وجامع الشارقة الكبير، ومشروع أرادَ الأول، مساكن نَسمَة. ويمتاز الموقع بسهولة اتصاله بشارع الإمارات وطريق مليحة، كما لا يبعد أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

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نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

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