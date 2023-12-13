مجمّع سكني من مبنيين يضم أفخم شقق في مشروع الشارقة العملاق مع إطلالات مميّزة على التياترو والساحة المحيطة به

تمت المباشرة بالأعمال الإنشائية ومن المخطط الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2024

تمتاز الشقق بارتفاعات مزدوجة في غرف المعيشة والطعام، وجدران زجاجية مع الستائر وشرفات رحبة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت أرادَ مؤخراً التياترو رزيدنسز الجادة، وهي باقة أنيقة من الشقق الفاخرة ذات الأسقف المرتفعة التي تتمتع بإطلالات رائعة على التياترو، مجمّع الفنون الأدائية الجديد من تصميم المعماري العالمي تاداو أندو. ويضم مجمّع التياترو رزيدنسز السكني الفاخر مبنيين على جانبي أحدث صرحٍ ثقافي أيقونيّ في الإمارات، وهو قيد الإنشاء حالياً، حيث من المخطط تسليم الوحدات السكنية بحلول نهاية عام 2024.

وقد تمت المباشرة ببيع الوحدات البالغ عددها 138 شقة في التياترو رزيدنسز، مع خيارات متنوّعة من غرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف نوم، بما في ذلك الشقق الفاخرة ذات الأسقف المرتفعة، والتي يتم توفيرها للمرّة الأولى في سوق الشارقة العقاري.

وتتمتع جميع الشقق الفاخرة في المجمّع السكني بارتفاعات مزدوجة في غرف المعيشة والطعام، بالإضافة إلى جدران زجاجية مع الستائر وشرفات رحبة بحيث تتيح إطلالات بانورامية على مسرح التياترو والساحة المحيطة به. ولعل أبرز ما يميّز الجدران ذات الارتفاعات المزدوجة هو إمكانية تزيينها بالقطع الفنيّة ورفوف الكتب وغيرها من أعمال الديكور، مع إمكانية الوصول إليها عبر جسر فولاذي أنيق.

كما تمتاز الشقق من غرفة نوم واحدة في التياترو رزيدنسز بعناصر تصميمية خاصة بما في ذلك فواصل قابلة للطي بين غرفة النوم وغرفة المعيشة مما يتيح توفير مساحات رحبة متعددة الاستخدامات.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "يوفر مجمّع التياترو رزيدنسز باقة من أكثر المنازل تفرّداً وأناقة في السوق الإماراتية، وذلك بفضل إطلالاتها الساحرة على مسرح التياترو وعناصرها التصميمية الفريدة التي تتسم بالبساطة والجمال من تصميم أحد أبرز المعماريين المرموقين على مستوى العالم، فضلاً عن المخططات الاستثنائية والمرافق الخدمية الحديثة".

وأضاف الرئيس التنفيذي بقوله: "تمثّل شقق التياترو رزيدنسز خياراً مثالياً للباحثين عن أنماط معيشة فاخرة وبسيطة في نفس الوقت، وعلى مقربة من باقة من المرافق الخدمية والثقافية العصرية وفق أعلى المعايير العالمية. وقد تم تصميم هذا المجمّع السكني الفاخر للارتقاء بمفاهيم المساكن الراقية في قلب الشارقة وتعزيز مكانة الجادة باعتبارها مجتمعاً عصرياً سيغير المشهد الحضري في الإمارة بأكملها".

وتتضمن جميع الوحدات السكنية في التياترو رزيدنسز تقنيات المنازل الذكية، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة المنزلية القياسية التي تشمل أفران الطبخ وأجهزة الشفط والغسالات الحديثة. كما سيستفيد المقيمون فيها من وصول حصري إلى مسبح انفينيتي على السطح ونادي صحي في كلا المبنيين، بالإضافة إلى خيارات تسوّق متنوعة مع مطاعم ومقاهي في الطابق الأرضي، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى مسرح التياترو عبر محور مركزي أخضر منسّق.

وخلال الشهر الماضي، اختارت أرادَ المصمم الياباني المرموق، تاداو أندو، لتصميم التياترو، والذي يمثّل مجمّعاً ثقافياً متكاملاً مع ساحة رحبة وعلى مساحة 260,000 قدم مربع. وسوف يكون التياترو بالجادة قادراً على استضافة مختلف العروض والفعاليات الفنية، بما في ذلك عروض الأوبرا، والفعاليات المسرحية، وعروض الرقص والباليه والعروض الموسيقية والحفلات والأفلام والمعارض الفنية والمهرجانات الثقافية. ويضم التياترو مسرحاً يستوعب 2,000 شخص إضافة إلى معرض أنيق ومطعمٍ فاخر.

ويمتاز تصميم التياترو بالبساطة المعمارية المعروفة عن علامة تاداو أندو، حيث يتكوّن المبنى من كتلة خرسانية اسطوانية تقابلها ساحة ثقافية متعددة الطبقات. ويتسم التياترو بميزة درامية ثانوية وهي عبارة عن فتحة كبيرة مقوّسة تضفي جمالية خاصة على واجهة المبنى وتعزز الاتصال بين العناصر المعمارية الداخلية والخارجية للمكان. وستبدأ الأعمال في التياترو بالجادة خلال العام القادم، حيث من المقرر تسليم المبنى والساحة المحيطة به في عام 2027.

هذا، وتمتد الجادة على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع، وتعدّ أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث من المتوقع أن تغيّر المشهد الحضري في الإمارة بكاملها عند الانتهاء منها. وتضم الوجهة العصرية المتكاملة عدة أحياء سكنية كبرى وباقة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية، إضافة إلى ميدانٍ للمكاتب والشركات؛ وتقع جميعها ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية فائقةٍ لتوفير تجربة معيشية استثنائية للجميع.

من الجديرٌ بالذكر أنّ المخطط الرئيسي للجادة يضم في مجمله أكثر من 25,000 منزل، حيث تم إكمال 6,700 وحدة سكنية، إضافة إلى وجهةٍ ترفيهيةٍ متكاملة من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، ومدرسة دولية، وباقة كبيرة من المرافق التجارية والمطاعم والمقاهي الراقية والمساحات الطبيعية المنسّقة.

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نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

للمزيد من المعلومات عن أَرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com