شقق بمواصفات راقية مع مرافق خدمية على الطراز الفندقي في حي متنامٍ نابض بالحياة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد أرادَ لإطلاق مبيعات "إلمهيرست"، المرحلة الثالثة والأخيرة من مجتمعها المبتكر "فولتون آند فيفث" بويمبلي بارك، أحد أسرع الأحياء نمواً في العاصمة البريطانية لندن. ويمثل هذا الإطلاق، والذي سيتم في منتجع "ون آند أونلي ون زعبيل" بدبي بين 21 و23 من نوفمبر الجاري، أول مشروع لأرادَ في المملكة المتحدة عقب استحواذها على 75% من حصة المطوّر الإنجليزي "ريجال"، والذي أصبح حالياً "أرادَ لندن"، مطلع هذا العام.

وتقدّم المرحلة الثالثة في هذا المجتمع العصري مجموعة عالية المواصفات من الأستوديوهات الراقية والمنازل المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم على طراز مانهاتن، تجمع بين التصاميم المعمارية المذهلة والإطلالات البانورامية مع باقةٍ استثنائية من المرافق الخدمية. ويقع مجتمع فولتون آند فيفث على طول نهر ويلدستون بروك، ويضم 876 منزلاً محاطاً بالحدائق المنسقة مع مرافق مصممة على الطراز الفندقي؛ بما في ذلك جهاز محاكاة الجولف، وغرفة للألعاب، وخدمات الكونسيرج على مدار الساعة، ومسبح، واستوديو يوغا، وصالة ألعاب رياضية، ومنتجع صحي، وحدائق على السطح، وقاعة سينما.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "يتيح حي إلمهيرست لكل من السكان المحليين والمشترين الدوليين فرصة لتأمين منازل أنيقة في حي سكني حديث تتوفر فيه جميع أساسيات التأجير وتنمية رأس المال. وتستمر هذه المرحلة في البناء على الزخم الذي شهدناه في فولتون آند فيفث، وتعكس هدفنا للمساهمة في زيادة المعروض من المساكن في منطقة العاصمة من خلال طرح منازل ذات تصاميم مميزة وموقع استراتيجي تلبي احتياجات المشترين العصريين".

ويقع حي إلمهيرست على بعد دقائق فقط من محطة ويمبلي بارك، ويجمع بين عناصر الراحة وجاذبية الحياة العصرية. ويتمتع الحي بخدمات خطي اليوبيل ومتروبوليتان للقطار، مع وصلات سريعة إلى وسط لندن. كما سيستمتع السكان بإمكانية الوصول الفوري إلى متاجر التجزئة، والمطاعم والمقاهي، والمشهد الثقافي النابض بالحياة في ويمبلي، والتي تقع جميعها في واحدة من أكبر مناطق التجديد وأكثرها طموحاً في العاصمة.

وتشهد ويمبلي، والتي تم اختيارها واحدةً من أفضل الأماكن للعيش في لندن من جانب صحيفة صنداي تايمز هذا العام، فترة نمو غير مسبوقة، حيث تم مؤخراً إجراء أعمال تجديد بقيمة أكثر من 12 مليار درهم إماراتي في منطقة ويمبلي بارك. وقد ارتفعت أسعار المنازل في المنطقة بنسبة 163% خلال الأعوام العشرين الماضية، بينما ارتفع نمو الإيجارات في عام 2023 وحده بنسبة 24%، أي ما يقرب من ضعف المعدل المتوسط في لندن.

وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من فولتون آند فيفث، "ذا برووكلاين"، في وقت سابق من هذا العام والتي حددت سمات المراحل اللاحقة في المجتمع، مما جعل المشروع أحد أكثر العناوين السكنية رواجاً في شمال غرب لندن. كما تم إطلاق المرحلة الثانية، "بارك سايد"، في عام 2024 والتي تتكون من 250 وحدة سكنية على طراز مانهاتن بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، حيث سيتم الانتهاء منها قبل نهاية هذا العام.

وقد حصل فولتون آند فيفث على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستعمالات في لندن خلال حفل توزيع جوائز العقارات في المملكة المتحدة في عام 2023، وكان المشروع الأكثر مبيعاً في العاصمة البريطانية خلال الربع الثاني من العام الماضي.

ويأتي إطلاق إلمهيرست في أعقاب إعلان أرادَ في سبتمبر من هذا العام عن استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي في سوق المملكة المتحدة، والذي يشير إلى التزام الشركة طويل الأجل بتوسيع حضورها عالمياً. ومن خلال محفظة مشاريع تطوير حالية تضم أكثر من 10,000 منزل، تهدف أرادَ لندن إلى زيادة هذا العدد إلى 30,000 منزل في العاصمة البريطانية على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بتجربة حياةٍ استثنائية أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن عشرة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والاسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

