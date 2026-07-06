تستهدف المنصة بلوغ أصول تحت الإدارة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي خلال أربع سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أرادَ، المطوّر الرئيسي العالمي، عن إطلاق "أرادَ كابيتال"، وهي منصة جديدة لإدارة الصناديق الاستثمارية التي ستتولى تطوير وإدارة فرص استثمارية بمعايير مؤسسية ضمن فئات الأصول العقارية في منطقة الشرق الأوسط وأسواق دولية مختارة.

وتتخذ "أرادَ كابيتال" من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، وقد حصلت على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، وهي بصدد استكمال إجراءات الحصول على الموافقات النهائية على الترخيص من السلطة للعمل بصفة مديراً للصناديق للاستثمارية. وعقب هذه الموافقة، ستُصمَّم صناديق أرادَ كابيتال لتتيح للمستثمرين المشاركة المباشرة في محفظة أرادَ التطويرية وفي فرص عقارية أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتستهدف المنصة بلوغ أصول تحت الإدارة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي خلال أربع سنوات من تأسيس الصندوق.

ويرأس مجلس إدارة أرادَ كابيتال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأرادَ، فيما تخضع المنصة لإشراف مجلس إدارة مستقل. وقد أُنشئت المنصة لتوفر للمستثمرين مساراً واضحاً يرتكز على حوكمة متينة ومصداقية مؤسسية للدخول إلى أسواق العقارات والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أسواق تمثّل لأرادَ فرصة استثمارية محورية واعدة على المدى الطويل.

وتعليقاً على إطلاق الشركة، قال سمو الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأرادَ ورئيس مجلس إدارة أرادَ كابيتال: "أصبحت أرادَ اليوم، بعد نحو عشر سنوات على انطلاقها، إحدى أكثر المجموعات العقارية تكاملاً عبر قطاعات أعمال متعددة. ومن خلال أرادَ كابيتال، يصبح بإمكان المستثمرين الآن أن يكونوا جزءاً من هذا النجاح بشكلٍ مباشر، والوصول إلى تدفق مستمر للصفقات وخبرة راسخة وحوكمة متميزة، يصعب توفيرها مجتمعة في أماكن أخرى".

ولقيادة الشركة، عيّنت أرادَ مصطفى فاهور رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لأرادَ كابيتال. يملك مصطفى خبرة دولية تتجاوز عشرين عاماً في الخدمات المصرفية واستثمارات البنية التحتية وإدارة الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتولّى مناصب قيادية في يو بي إس وسيتي جروب وماكواري جروب وسيميك جروب. وكان آخر مناصبه مدير العمليات التنفيذي في "بليناري الشرق الأوسط"، حيث قاد تنفيذ مشاريع بارزة في البنية التحتية الاجتماعية، من بينها أول برنامج للبنية التحتية التعليمية بنموذج الشراكة بين القطاعين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيواصل دعم بليناري بصفة استشارية استراتيجية.

ويشغل مصطفى أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة أليك القابضة، وهو حائز على وسام نظام أستراليا، ومؤسس المتحف الإسلامي في أستراليا. وسيقود بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب تأسيسَ أرادَ كابيتال ونموّها، من تطوير أدوات استثمارية تركّز أولاً على الفرص العقارية في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، قبل التوسع تدريجياً إلى البنية التحتية واستراتيجيات الأسواق الخاصة الأوسع نطاقاً.

وقال مصطفى فاهور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأرادَ كابيتال: "بنت أرادَ واحدة من أكثر المنصات العقارية رقياً وتطلعاً للمستقبل في المنطقة، تقوم على نهج جريء وابتكار والتزام بتحقيق قيمة طويلة الأمد. وتمثّل أرادَ كابيتال فرصة فريدة لبناء منصة استثمارية مميّزة من المنطقة ولأجلها، مع استقطاب شراكات مؤسسية نحو فرص عالية الجودة في العقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة".

وتنطلق أرادَ كابيتال بمجموعة مركّزة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع منظومة أرادَ القائمة وشراكاتها الاستراتيجية، مع خطط للتوسّع تدريجياً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية الأوسع. وستصدر إعلانات لاحقة بشأن هيكل الصناديق واستراتيجيتها والفرص الاستثمارية في الوقت المناسب.

ومنذ تأسيسها في 2017، أطلقت أرادَ 11 مشروعاً حققت أرقاماً قياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووسّعت نشاطها إلى المملكة المتحدة وأستراليا. وتبلغ قيمة محفظتها من المشاريع الحالية والمستقبلية في هذه الأسواق الثلاثة 130 مليار درهم، حيث تطوّر الشركة نحو 55,000 وحدة في مشاريعها حول العالم.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والتمويل والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

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